WTA ‘s-Hertogenbosch, il tabellone: Alexandrova cerca il tris, si rivede Badosa

Nel 2025 il Libema Open in scena a ‘s-Hertogenbosch salutò l’impresa della tennista belga Elise Mertens, che alzò la coppa destinata alla prima classificata dopo la vittoria in due set, 6-3 7-6(4) al cospetto della rumena Elena-Gabriela Ruse. Entrambe le protagoniste dell’atto conclusivo dell’ultima edizione sono presenti anche nel tabellone di quest’anno; la favorita numero uno è la russa Ekaterina Alexandrova, qui vincitrice nel 2022 e nel 2023, sorteggiata con la magiara Panna Udvardy.

L’accoppiamento naturale nei quarti è con l’indonesiana Janice Tjen, che esordisce con un’atleta proveniente dalle qualificazioni, ma che al secondo turno potrebbe doversi misurare con Daria Kasatkina. Da segnalare in quella zona anche la presenza di Paula Badosa, che non gioca dal primo turno di Madrid.

Il nome più in vista del secondo quarto di tabellone è quello di Emma Navarro, che ha Cathy McNally come primo ostacolo ed eventualmente la vincente di Sierra–Boisson come secondo; nei quarti il pronostico appaia l’americana alla giovanissima ceca Sara Bejlek, ma per lei la fatica d’esordio prevede… l’imprevedibile ucraina Dayana Yastremska.

La testa di serie numero otto è Barbora Krejcikova, vincitrice a Wimbledon nel 2024 ma tutt’ora incapace di dare continuità alla sua azione; l’altra del lotto delle favorite nel suo quarto di tabellone è la campionessa uscente Elise Mertens, che subito incrocia la racchetta con Bianca Andreescu. Da quelle parti si può leggere anche il nome della finalista 2025 Ruse.

L’ultima parte del main draw è presidiata dalla danese Clara Tauson, che dopo una buona stagione sul veloce ha trascorso lo scorcio rosso dell’annata soprattutto come spettatrice. L’ultima delle top 20 battezza l’esordio in stagione della diciassettenne slovacca Mja Pohankova (già campionessa junior a Wimbledon) e al turno successivo dovrebbe trovare Magda Linette. Il ticket dei quarti l’avvicina all’austriaca Anastasia Potapova. Nessuna italiana si è iscritta, nemmeno nelle qualificazioni.