Roland Garros: tutti i precedenti tra Zverev e Cobolli

Zverev-Cobolli, quella di domenica è la quinta edizione della sfida, che a Parigi trova il suo palcoscenico più prestigioso, e per la prima volta decide sull’assegnazione di un titolo. Il contesto dello Slam francese non è però una novità per i due sfidanti, che per tre volte hanno condiviso il campo in terra rossa e per una quello in erba; curiosamente mai avversari sul duro, la superficie più diffusa nel circuito. Il confronto ha origini estremamente recenti, proprio durante la scorsa edizione dell’Open di Francia.

[3] A. Zverev b. F. Cobolli 6-2 7-6(4) 6-1

Terzo turno, Roland Garros 2025. Ultimo giorno di maggio, il tedesco non viene da un periodo di grande forma e nemmeno in quell’occasione offre una prestazione maiuscola, ma per Cobolli, che solo un mese dopo impegnerà severamente Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon, l’occasione giunge forse troppo presto.

Il romano manca ancora della consapevolezza nei propri mezzi che lo può aiutare di fronte al campione non al meglio; nonostante questo Zverev, dominato il primo set, nel secondo affronta i suoi problemi. L’azzurro scappa subito 0-40 con un passante di dritto in corsa e ottiene il break, vantaggio su cui potrà contare nella frazione anche in un’altra occasione. Flavio si muove benissimo, recupera tutto e obbliga l’avversario ad avvicinarsi al net per togliere il tempo alle corse del romano.

Cobolli si esalta e coinvolge il pubblico, ma nel tie-break la classe del suo avversario si dispiega e fa la differenza; nel terzo set la spia del carburante nervoso si accende per Flavio, che dal punteggio di 1-1 comincia a subire fino al termine della partita.

[2] A. Zverev b. F. Cobolli 6-4 7-6(6)

Quarti di finale, Halle 2025. 20 giugno, sull’erba tedesca la questione cambia totalmente aspetto: sulla distanza del due-su-tre, unità di misura naturale per l’azzurro, i due fanno match quasi pari. Cobolli mette a segno 19 colpi vincenti contro 22 del rivale, e la battaglia degli ace finisce 6-4 per l’italiano.

Il campione di Amburgo arriva a servire l’80% di prime palle, dieci punti percentuali in più di Flavio, che non sfrutta sei palle-break e ne concede la metà, non riuscendo però a difenderla in una occasione, nel primo set. L’atleta romano esordisce alla battuta e subisce il break ma per due volte si porta sullo 0-40 nei primi turni di battuta di Zverev, che si dimostra formidabile nel contenere l’aggressività dell’avversario.

Cobolli manda un dritto in corridoio al termine di uno scambio lunghissimo, Sascha esce dalla doppia trappola e chiude la prima frazione con un ace. Nel secondo parziale Flavio si porta sul 6-5 0-30 con Zverev in battuta, ma il biondo teutonico acciuffa il tie-break e sul 7-6 in proprio favore serve una battuta che il numero 14 del ranking riesce appena a scheggiare.

[4] F. Cobolli b. [1] A. Zverev 6-3 6-3

Semifinali, Monaco 2026. 19 aprile, per Cobolli è la prima e finora unica vittoria, che arriva al termine di una prestazione pressoché perfetta, con addirittura venti soluzioni vincenti nel primo set. Flavio chiude il primo game con un ace – saranno sette nel computo finale – e, nonostante il tedesco si attesti quasi all’80% con la prima palla, il romano costruisce il successo dalla posizione in ribattuta, da dove pungola incessantemente il rivale in risposta.

Quattro break sono il bottino dell’azzurro, che nel primo set toglie la battuta al tedesco sul 2-1 in proprio favore mettendo a segno due dropshot impeccabili. L’azzurro si prende il 6-3 e inizia la frazione successiva con un altro break, che Zverev gli porge con un doppio errore. Al servizio sul 5-2 dopo un secondo break conquistato, Cobolli manca l’occasione di chiudere il match, ma in risposta poco dopo torna a primeggiare e a battere Sascha per la prima volta.

[2] A. Zverev b. [10] F. Cobolli 6-1 6-4

Quarti di finale, Madrid 2026. 2 maggio, sono passate due settimane dalla netta vittoria in Baviera e Cobolli nella capitale spagnola cede duramente a Zverev. Flavio è abulico nel primo set, che cede riuscendo a tenere solamente un game, mentre nel secondo parziale si rivedono gli scambi cui i due ci hanno abituato, con l’azzurro che torna a spingere con il dritto.

Flavio però cede la battuta sul 4-4 con un dritto che supera la linea di fondo; sul 4-5 l’azzurro recupera il 15-0 raccogliendo una demi-volée difensiva del rivale ma ai vantaggi Zverev torna a spingere e un rovescio dell’italiano finisce in rete, decretando l’ingresso in semifinale di Sascha.