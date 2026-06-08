WTA s-Hertogenbosch: cadono all’esordio le prime due teste di serie Alexandrova e Tauson

Ha riservato parecchie sorprese il primo turno del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. Infatti, tolgono subito il disturbo le prime due teste di serie: la russa Ekaterina Alexandrova, sconfitta dall’ungherese Udvardy, e la danese Clara Tauson, regolata in due set dalla serba Mia Pohankova. Si salva invece la terza forza del seeding, la belga Elise Mertens, campionessa uscente.

P. Udvardy b. [1] E. Alexandrova 6-4 7-6 (5)

E’ partito con il botto il primo turno del Libéma Open, già orfano della sua prima testa di serie, la tennista russa Ekaterina Alexandrova, sconfitta con il punteggio di 6-4 7-6(5) dalla giocatrice ungherese Panna Udvardy in un’ora e 37 minuti.

Alexandrova prosegue nel suo periodo di crisi – nonostante un’ottima serie sul cemento all’inizio della stagione – con una striscia aperta di di cinque sconfitte consecutive tra terra battuta ed erba. Al contrario suo, Udvardy affronta la superficie con notevole slancio, e grazie alla sua costanza da fondo campo ha messo in netta difficoltà Alexandrova. Così, nel primo set la tennista ungherese ha spinto molto sulla seconda innocua della russa, trovando il break sul 3-3 e chiudendo 6-4. Nella ripresa la prima forza del seeding è tornata su standard a lei più consoni: è andata in vantaggio prima di essere subito contro breakkata, ma soprattutto si è salvata spalle al muro, con Udvardy che ha servito per il match sul 6-5.

Poi, al tie break, la tennista ungherese ha mantenuto i nervi saldi, imponendosi nella vittorie più prestigiosa della sua stagione. Udvardy avanza così al secondo turno dove troverà l’ucraina Snigur.

D. Snigur b. [WC] P. Badosa 6-1 7-6 (2)

Paula Badosa esce subito di scena dopo quasi un mese e mezzo di assenza, perdendo all’esordio a ‘s-Hertogenbosch contro Daria Snigur, con il punteggio di 6-1 7-6(2) in un’ora e 23 minuti. La tennista spagnola mancava nel tour dal primo turno del WTA 1000 di Madrid.

Contro l’ucraina Snigur non c’è stata mai partita, specie nel primo set, in cui non ha funzionato niente, dal servizio ai colpi da fondo. Dopo i tre break subiti nel primo set, la ripresa si è messa meglio per Badosa, dove ha lottato, ma ha pagato le settimane di assenza dal circuito. La spagnola, avanti di un break sul 5-4, non ha sfruttato un set point avuto sul servizio della sua avversaria, per poi farsi breakkare al momento di servire per il set. Al tie-break decisivo non c’è stata storia, con una Badosa in vistosa apnea andare subito sotto 5-0.

Snigur negli ottavi di finale del Libema Open 2026 affronterà l’ungherese Panna Udvardy.

[3] E. Mertens b. [WC] B. Andreescu 6-1 6-2

Elise Mertens ha iniziato la stagione su erba nel migliore dei modi, battendo nel primo turno del Libéma Open Bianca Andreescu, con un netto 6-1, 6-2, in appena 1 ora e 5 minuti . Una vittoria decisiva per la testa di serie numero 3, che questa settimana difende il titolo conquistato lo scorso anno in Olanda.

Grande prestazione al servizio per la tennista belga, che ha ottenuto il 91% dei punti con la prima palla, e soprattutto, non ha mai affrontato palla break. A differenza sua la canadese ha sofferto molto in battuta, specie con la seconda palla, dove ha concesso troppo. Nel primo set i break sono stati due: nel secondo e quarto gioco. Due anche nel secondo set, nel quinto e settimo, che proiettano la terza forza del seeding agli ottavi, dove affronterà la vincente tra Korpatsch e Ruse.

GLI ALTRI RISULTATI

La qualificata Robin Montgomery ha rimontato uno svantaggio di un set per sconfiggere Daria Kasatkina al primo turno del Libéma Open per 5-7 6-0 6-4. La statunitense ha centrato così la sua prima vittoria contro una Top 100 in 12 mesi, e la sua prima vittoria a livello di circuito dal Roland Garros 2025. La polacca Magda Linette ha battuto in rimonta l’australiana Kimberly Birrell per 2-6 6-1 6-2 in 1h e 38′. Infine, la wild card serba Mia Pohankova, ha battuto la seconda testa di serie, la danese Clara Tauson con un doppio 6-4.





