Zverev scavalca Sinner e Alcaraz per montepremi della carriera. Ma quanto sono lontani i Big Three…

Quando lo smash di Flavio Cobolli è atterrato ben oltre le linee che delimitano il campo, Alexander Zverev ha compiuto quel sogno che da sempre tormentava una carriera mai lineare nel suo svolgimento.

Nell’ennesimo capitolo della sua vita tennistica, il 29enne di Amburgo ha finalmente trovato il modo di chiudere un cerchio aperto una manciata di anni fa. La gioia inizialmente strozzata dal sollievo di non aver perso un’altra occasione ha ben presto lasciato spazio alla consapevolezza di essere campione Slam. “Nessuno me lo può togliere” ha dichiarato in conferenza stampa post vittoria, quasi a voler dare concretezza alla realtà che forse non gli sarò parsa vera.

Oltre ad essersi scrollato tutto il peso delle aspettative che, fin da quando era un ragazzino, lo hanno accompagnato ovunque, per Sascha il successo al Roland Garros sancisce un altro aspetto. Meno romantico forse. Forse meno raffinato da trattare in uno sport che fa dell’eleganza, dei gesti bianchi i propri marchi di fabbrica.

Il primo Major in bacheca vale a Zverev il provvisorio quarto posto nella classifica dei giocatori che più hanno guadagnato in montepremi durante la carriera.

Zverev supera Sinner e Alcaraz per montepremi in carriera: adesso è quarto alle spalle dei Big Three

Ogni giorno aggiorniamo le statistiche, fornendo graduatorie. Chi ha vinto più Slam, chi ha portato a casa più Masters 1000 o titoli ATP. E nello sport queste sono le classifiche rilevanti. C’è però un corollario a tutto ciò, che, pur non dirimente come gli altri dati, aiuta a interpretare le carriere e i percorsi dei giocatori.

Grazie ai 2 milioni e 800 mila euro – 3,25 milioni di dollari – corrisposti dal Roland Garros ai vincitori, Zverev oltrepassa i 65 milioni di dollari guadagnati in montepremi in carriera – 65,845,262. Una cifra che gli vale il quarto posto della speciale classifica dei Paperoni del tennis. Solamente Novak Djokovic, al comando con quasi 200 milioni di dollari, Rafael Nadal e Roger Federer, rispettivamente secondo e terzo con circa 135 e 130 milioni, hanno messo in cassaforte prize money totali più ingenti.

Il tedesco ha messo la freccia e ha momentaneamente sopravanzato Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che lo tallonano da vicino.

Se gli attuali numeri 1 e 2 del mondo hanno dalla loro il palmares più ricco quantitativamente e qualitativamente, per Zverev pesano gli anni in più sul circuito maggiore.

L’azzurro conta 29 titoli ATP, tra cui 4 Slam, 10 Masters 1000 – con il completamento del Golden Masters, che in questa sede ha il giusto peso, ma è sempre bello ricordarlo – e 2 ATP Finals. Alcaraz, invece, è stato capace fino a qui di arricchirsi con 7 Major – con il Career Grand Slam – e 8 1000, parte dei 26 trofei conquistati.

Il numero 3 del mondo ha agguantato 25 titoli totali. Di particolare prestigio, oltre al recentissimo Roland Garros, ci sono 7 Masters, 2 ATP Finals e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo.

L’etichetta di eterno incompiuto ha perseguitato a lungo Zverev, nonostante una vetrina di coppe invidiabile. Il confronto tanto indiretto quanto naturale è con Daniil Medvedev. Il russo ha guadagnato in montepremi quasi 52 milioni di dollari, con 23 trofei ATP – uno Slam, un’edizione delle Finals e 6 Masters. Quindi, in un certo senso, i conti tornano.

Tra l’altro, Zverev, Alcaraz, Sinner e Medvedev sono insieme a Djokovic e Stan Wawrinka, prossimo ai saluti, i giocatori in attività presenti in top 10 quando si parla di prize money. Gli inarrivabili 2/3 dei Big Three sono in compagnia di Andy Murray al settimo posto e Pete Sampras al nono.

Ovviamente quando si parla di entrate legate ai premi in denaro i trionfi hanno un peso specifico importante, ma sono solo una parte del tutto. La continuità anche in questo caso (ri)paga.

Prize money stagionale: Jannik Sinner guida la classifica

Tuttavia, l’analisi ridotta ai soli montepremi del 2026 restituisce un mosaico stagionale in evoluzione – e di conseguenza anche una situazione totale in divenire. A capo della classifica annuale c’è senza particolari sorprese Jannik Sinner, vincitore dei cinque Masters 1000 disputati e semifinalista dell’Australian Open. Con circa 400 mila dollari in meno, segue Alexander Zverev. Nello specifico, il tedesco è premiato dalla continuità e dal miglior rendimento negli Slam – un successo e una semifinale. Pur essendo il Roland Garros il primo e unico titolo della stagione per Sascha. In altre parole, i tornei più importanti a un maggior prestigio uniscono un miglior trattamento economico. Non è un caso, infatti, che Carlos Alcaraz sia sul podio dei montepremi annuali. Nonostante un infortunio lungo, l’Australian Open e i risultati dei primi quattro mesi hanno garantito allo spagnolo più di 4 milioni di dollari.

Non è sicuramente questo il momento di riaffrontare la questione sollevata dai tennisti d’élite circa il montepremi del Roland Garros, a loro avviso non sufficiente in confronto alle entrare che il torneo incassa. Ciononostante, è necessario ricordare che i premi hanno subito aumenti nel tempo. Proprio per questo una classifica all-time lascia il tempo che trova.

Inoltre, è da tenere presente che i prize money sono solo una parte dei guadagni che arricchiscono i giocatori, i quali sono accompagnati da laute sponsorizzazioni. Almeno per i primi della classe.

Montepremi della carriera: la top 10