Italiani in campo lunedì 27 luglio: derby Musetti-Arnaldi a Washington. Debutta anche Cocciaretto

Terminata la breve parentesi europea tra tornei maschili su terra rossa e tornei femminili sia sul mattone tritato che su cemento, i circuiti ATP e WTA si trasferiscono in America. Questa settimana il faro sarà puntato sul Mubadala DC Open, torneo 500 combined che nella giornata inaugurale, lunedì 27 luglio, vedrà in campo numerosi tennisti azzurri a Washington. Lorenzo Musetti se la vedrà con Matteo Arnaldi in un derby azzurro. In campo anche Elisabetta Cocciaretto e il duo composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW. La partita di Cocciaretto sarà trasmessa anche su SuperTennis e SuperTennix.

ATP/WTA Washington: derby Musetti-Arnaldi, esordio per Cocciaretto e Bolelli/Vavassori

Nel secondo incontro sul campo John Harris, attorno alle 18:30 italiane, Lorenzo Musetti sfiderà Matteo Arnaldi per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei testa a testa è appannaggio del toscano, avanti 4-0. L’ultimo precedente – peraltro l’unico su cemento – risale all’Australian Open 2025, quando il tennista di Carrara la spuntò in quattro set. È dal 12 maggio (ottavi di Roma contro Casper Ruud) che Musetti non scende in campo per un match ufficiale; questo per l’ennesimo infortunio alla gamba che lo ha tenuto lontano dal circuito per un po’. Da quarta testa di serie del torneo, ora, Lorenzo proverà a mantenere il record immacolato contro il sanremese, che dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros ha faticato a mantenere una certa continuità.

In apertura di giornata, invece, Elisabetta Cocciaretto scenderà in campo sul Grandstand. Alle ore 17 italiane la marchigiana affronterà Clara Tauson, che dopo un periodo complicato si è risollevata di recente con la semifinale raggiunta ad Atene. Sarà il secondo confronto tra le due, dopo che la danese si è imposta nettamente nelle qualificazioni del Roland Garros 2020. Per Cocciaretto, reduce da quattro sconfitte consecutive e da un infortunio al ginocchio, sarà il primo match dopo circa un mese di stop.

A esordire ci saranno anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Le prime teste di serie del torneo, nonché campioni uscenti, disputeranno il terzo incontro sul Court 4. Attorno alle ore 20 italiane il tandem azzurro sarà opposto per la prima volta alla coppia formata dall’americano Robert Cash e dall’austriaco Alexander Erler.

Italiani in campo lunedì 27 luglio