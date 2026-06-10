Roland Garros: gli ascolti di Cobolli-Zverev. In chiaro, ma distante dai numeri di Sinner

La domenica appena andata in archivio è stata una giornata di grande tennis. A prendersi la scena sono stati Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L’azzurro e il tedesco si sono affrontati in finale al Roland Garros. Se per il romano si trattava della prima esperienza in una finale Slam, per il n.3 del mondo era invece il quarto tentativo in un ultimo atto Major. Dopo cinque set e oltre quattro ore di gioco, è stato Sascha ad avere la meglio al parziale decisivo, in un match che ha tenuto gli spettatori incollati alla tv dal primo all’ultimo punto.

Roland Garros: gli ascolti della finale Cobolli-Zverev

La finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, con telecronaca di Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, ha coinvolto 2.605.000 spettatori medi sul canale NOVE. Con un ottimo 22% di share la partita ha radunato gran parte del pubblico, rapito dalle gesta dell’azzurro e del tedesco sul Philippe Chatrier. Per numero di ascolti, si tratta della settima finale Slam più vista con un azzurro in campo.

Le prime due sono quelle che hanno visto protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente a Wimbledon 2025 e Roland Garros sempre nella passata stagione. Se quei due incontri hanno fatto registrare oltre 5 milioni come audience media, appena sotto ecco l’ultimo atto di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Tra i 3 e i 4 milioni di spettatori medi hanno seguito invece gli ultimi atto dello US Open 2025 (Sinner-Alcaraz), dell’Australian Open 2025 (Sinner-Zverev) e dello US Open 2024 (Sinner-Fritz). Figura all’undicesimo posto in questa classifica la prima finale Slam di Sinner. Il trionfo su Daniil Medvedev, in cinque set a Melbourne nel 2024, non fu però trasmesso in chiaro.