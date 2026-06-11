ATP ‘s-Hertogenbosch: bene Auger-Aliassime, si rivede Zhang. La pioggia frena Medvedev

Giornata resa difficile dalla pioggia al Libema Open di ‘s-Hertogenbosch. Escono Rinderknech, Griekspoor e Humbert.

[3] D. Medvedev b. [WC] T. Boogaard 6-3

Il gioco è decisamente scheletrico, ridotto all’osso dall’efficacia dei servizi e dagli errori nella misura dei colpi, in particolare da parte di Boogaard. Il non ancora diciottenne (li compirà il prossimo 5 luglio) olandese, al suo primo approccio al circuito maggiore, non è evidentemente avvezzo alla profondità delle risposte del numero 3 del tabellone e cede la battuta nel terzo game. Il gioco in tocco non gli è alieno però, se è vero che appoggia una palla corta di dritto davvero millimetrica nel corso del quinto gioco, che gli permette di tenere il passo del russo sul 3-2.

Medvedev concede spazio sulla propria battuta soltanto nell’ottavo game, durante il quale Boogaard pare più rilassato e deciso a tenere il passo del più forte rivale: il ragazzo tiene il palleggio e scende minaccioso anche a rete, dove però non sa come comportarsi. Il russo sale così 5-3 e coglie il break del 6-3: 84% di prime palle in campo, per il suo avversario un quesito ancora senza soluzione e che fa il paio con la difesa della propria seconda palla.

In apertura di secondo parziale Medvedev si distrae e certo non si aspetta una risposta vincente di dritto in allungo: è il break per Boogaard, che consolida l’impresa nell’entusiasmo del pubblico. Daniil presta maggiore attenzione in fase di manovra ma il ragazzino ha la faccia tosta di sfidarlo con un servizio dal basso, e il trucco riesce. Sul 3-2 in suo favore la partita viene interrotta per terreno scivoloso.

[1] F. Auger-Aliassime b. M. Fucsovics 6-3 6-4

Un’ora e un quarto di partita sono sufficienti al primo favorito del torneo per passare al secondo turno, dove lo aspetta il polacco Kamil Majchrzak. Il magiaro Marton Fucsovics, sempre sconfitto nei quattro incontri sulla terra rossa, ritrova il sorriso battendo Hubert Hurkacz ma di fronte al dritto del tennista canadese non escogita nulla di efficace.

Felix sale subito 2-0, non rischia nulla in battuta e proprio con un dritto inside in piega la resistenza del rivale e consegue il primo set. Fucsovics inoltre lascia scoperto il lato destro del campo e nel primo game del secondo parziale Auger-Aliassime prova a infilarsi nello spazio con il rovescio lungolinea e trasforma la palla-break.

Il tennista ungherese si prodiga per rimanere in scia nel punteggio e nel farlo si lascia ammirare per le sue qualità in tocco con il dropshot, ma nemmeno nel prosieguo del match si costruisce una chance per togliere il servizio al nordamericano, che chiude l’impegno con un servizio vincente.

[Q] B. Bonzi b. [5] U. Humbert 6-4 3-6 6-3

Quarto incontro vinto in Olanda per Benjamin Bonzi, che conquista il primo quarto di finale della sua stagione ai danni del connazionale Ugo Humbert, quinta testa di serie. Il francese più titolato serve qualche doppio fallo di troppo (5) ma si rivela soprattutto impreciso nella fase di costruzione del punto, dove commette diversi errori. Ugo si rivela all’altezza del proprio tennis unicamente nel secondo set, quando nel cuore della sfida acciuffa finalmente il break e si porta sul 5-2, per chiudere poi al nono gioco.

Nella partita decisiva Bonzi torna a imporre la propria solidità e il peso della propria palla, non concedendo opportunità al rivale e chiudendo al nono game. Per lui ora c’è il numero 6 del ranking, Alex De Minaur.

B. Mannarino b. [4] A. Rinderknech 7-6(5) 3-6 6-3

Il secondo derby transalpino di giornata vede Adrian Mannarino promosso ai quarti di finale per la sessantaquattresima volta in carriera (bilancio 26-37) ai danni del quarto favorito del torneo, Arthur Rinderknech.

Il trentottenne mancino, già messosi in luce nel primo turno con l’eliminazione del campione in carica Gabriel Diallo, mostra carattere quando, subita nel primo set l’aggressività dell’avversario che lo schiaccia a fondocampo e gli toglie il servizio nel quinto game, riesce a ripartire salvando un setpoint nel decimo gioco, quello che gli dà poco dopo il 5-5.

Adrian vince il tie-break ma un’unica distrazione alla battuta gli costa il secondo parziale; Rinderknech peraltro serve anche meglio di lui e si affaccia con fiducia al set decisivo, dove manca due palle-break nei primi giochi. Il favorito sulla carta non lamenta problemi al servizio ma sul 4-3 in favore del rivale cede il turno decisivo e si arrende al termine del game successivo. Il prossimo avversario di Mannarino sarà Zhizhen Zhang.

[PR] Z. Zhang b. [6] T. Griekspoor 7-6(5) 6-4

Zhizhen Zhang coglie la migliore giornata del suo 2026 ed elimina il beniamino di casa Tallon Griekspoor. Il tennista asiatico serve con continuità tenendo alta l’efficienza anche della battuta di scorta. Nonostante questo e ben undici ace, per due volte l’olandese aggancia la palla-break, ma senza successo. Accade tutto nel terzo game, da lì in poi il cinese mette al sicuro i propri turni di corvée.

Griekspoor parte bene nel tie-break vincendo uno scambio ravvicinato con un passante di rovescio stretto, ma la potenza di Zhang ha la meglio e gli permette di chiudere al dodicesimo punto. Il forcing dell’atleta cinese prosegue con la medesima efficacia nella seconda frazione; l’olandese deve provare a contenere rallentando con il colpo tagliato ma nell’ottavo game Zhang è debordante e guadagna la rete a suon di rovesci incrociati che costringono il rivale ad alzare troppo la traiettoria e a concedere una volée facile. Il break è cosa fatta, e poco dopo il match è al sicuro. Per il cinese la prossima fatica è con Adrian Mannarino.

Altri risultati:

K. Majchrzak b. [Q]J. McCabe 6-0 6-3

N. Borges – M. Cilic 6-3 6-5 interrotta per pioggia