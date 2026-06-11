Billie Jean King Cup, i sorteggi della Final Eight: l’Italia sfiderà la Cina padrona di casa ai quarti

A partire dal prossimo 22 settembre, l’Italia si lancerà a caccia del tris in Billie Jean King Cup.

La squadra azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, è bicampionessa del mondo in carica ed è già al lavoro per riconfermarsi ancora. A Shenzhen, città che ospiterà la Final Eight, si è tenuto il sorteggio ufficiale che ha decretato i quarti di finale e ha tratteggiato il tabellone dell’edizione del 2026.

Billie Jean King Cup: L’Italia sfida ancora la Cina all’esordio

A 365 giorni di distanza, l’Italia si ritrova ancora contrapposta alla Cina padrona di casa ai quarti di finale. Una partita sulla carta abbordabile per le azzurre, ma che cela le medesime insidie rispetto all’anno scorso. La sede fissa per la Final Eight è senz’altro una costrizione che ha cambiato l’essenza della competizione, eliminando, in un certo senso, il fattore campo. Tuttavia, essendo il Paese ospitante certo di un posto tra le migliori otto compagini – sette delle quali provenienti dai Qualifiers – della Billie Jean King Cup, il team cinese può contare sul sostegno del pubblico casalingo.

In caso di approdo in semifinale, le ragazze di Tathiana Garbin se la vedranno con la vincente tra Ucraina e Belgio. Proprio la squadra ucraina è stata nel 2025 l’avversaria dell’Italia al penultimo atto. Che un tabellone in fotocopia sia di buon auspicio?

Quel che è certo è che, se finale sarà, gli Stati Uniti non saranno l’ultima insidia. La rappresentativa a stelle e strisce, infatti, non è andata oltre il turno di Qualifiers, dove è stata fermata dal Belgio.

Nella parte bassa del tabellone gli incroci sono tra Kazakistan e Spagna, mentre la Cechia affronterà la Gran Bretagna.

Ogni incontro è composto da due singolari e l’eventuale doppio a risolvere un’eventuale situazione di parità.

Il tabellone della Final Eight di Billie Jean King Cup

[1] Italia – Cina

[3] Ucraina – Belgio

Kazakistan – [4] Spagna

Cechia – [2] Gran Bretagna