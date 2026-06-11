Dan Evans annuncia il ritiro: saluterà il tennis dopo Wimbledon

Dopo un viaggio incredibile, volevo condividere con tutti voi una notizia personale. Mi ritirerò dal tennis professionistico dopo i Championships di Wimbledon di quest’anno.

Questo sport mi ha dato tutto. Le amicizie, le esperienze, le battaglie e persino le giornate difficili, ripensandoci, sono state speciali. Ho amato ogni singolo minuto della mia vita da tennista professionista.

Ai miei genitori, a mia moglie e alla mia famiglia: grazie per il vostro sostegno incrollabile in ogni momento, alto o basso che fosse. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il vostro supporto.

A ogni allenatore, preparatore, fisioterapista, sponsor e membro del mio team nel corso degli anni: la lista è troppo lunga per nominarvi singolarmente, ma ognuno di voi ha avuto un ruolo nel plasmare la mia carriera e ve ne sono davvero grato.

Rappresentare la Gran Bretagna sia in Coppa Davis sia alle Olimpiadi resta il più grande onore della mia carriera, qualcosa che custodirò per il resto della mia vita.

Non vedo l’ora di chiudere nel migliore dei modi questi ultimi due tornei e di dare tutto quello che ho un’ultima volta.