Dan Evans annuncia il ritiro: saluterà il tennis dopo Wimbledon

Daniel Evans chiuderà la carriera dopo Wimbledon. Il britannico, classe 1990, ha annunciato sui social la decisione di ritirarsi dal tennis professionistico al termine dei Championships, scegliendo così il torneo di casa come ultimo capitolo della sua storia nel circuito. “Questo sport mi ha dato tutto”, ha scritto Evans, ricordando amicizie, esperienze, battaglie e anche le giornate più difficili, diventate speciali col passare del tempo.
Ex numero 21 ATP, best ranking raggiunto il 7 agosto 2023, Evans ha conquistato due titoli nel circuito maggiore, a Melbourne nel 2021 e soprattutto a Washington nel 2023, quando vinse il suo primo ATP 500 battendo Tallon Griekspoor in finale. Nel messaggio di addio ha ringraziato i genitori, la moglie, la famiglia, il suo team e tutti coloro che lo hanno accompagnato negli anni, indicando nella possibilità di rappresentare la Gran Bretagna in Coppa Davis e alle Olimpiadi “il più grande onore” della carriera. Evans ha spiegato di voler chiudere “in alto” gli ultimi due tornei, dando tutto un’ultima volta.
Dopo un viaggio incredibile, volevo condividere con tutti voi una notizia personale. Mi ritirerò dal tennis professionistico dopo i Championships di Wimbledon di quest’anno.
Questo sport mi ha dato tutto. Le amicizie, le esperienze, le battaglie e persino le giornate difficili, ripensandoci, sono state speciali. Ho amato ogni singolo minuto della mia vita da tennista professionista.
Ai miei genitori, a mia moglie e alla mia famiglia: grazie per il vostro sostegno incrollabile in ogni momento, alto o basso che fosse. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il vostro supporto.
A ogni allenatore, preparatore, fisioterapista, sponsor e membro del mio team nel corso degli anni: la lista è troppo lunga per nominarvi singolarmente, ma ognuno di voi ha avuto un ruolo nel plasmare la mia carriera e ve ne sono davvero grato.
Rappresentare la Gran Bretagna sia in Coppa Davis sia alle Olimpiadi resta il più grande onore della mia carriera, qualcosa che custodirò per il resto della mia vita.
Non vedo l’ora di chiudere nel migliore dei modi questi ultimi due tornei e di dare tutto quello che ho un’ultima volta.
Grazie per il sostegno.