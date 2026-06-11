Serena Williams, c’è del tennis oltre il marketing: il doppio può allungare il mito

Per quasi quattro anni Serena Williams è esistita soprattutto come ricordo, icona, marchio, presenza culturale. Una di quelle figure che il tennis continua a evocare anche quando non c’è più, perché il vuoto lasciato non riguarda soltanto un tabellone, una finale, un ranking. Riguarda lo spazio simbolico occupato per oltre vent’anni da una campionessa capace di trasformare ogni partita in un evento. Poi, al Queen’s Club di Londra, Serena è tornata davvero. Non in un’esibizione, non in una passerella, non in un video confezionato per i social. In campo, con il punteggio, gli errori, la tensione dei punti importanti e una vittoria: 7-6(2), 6-2 insieme alla canadese Victoria Mboko contro Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe, teste di serie numero 3 del tabellone.

La domanda è inevitabile: è stato soltanto marketing? La risposta più semplice sarebbe dire sì, perché quando si muove Serena Williams si muove sempre qualcosa che va oltre il tennis. Sponsor, attenzione mediatica, pubblico, televisione, curiosità globale. Tutto vero. Ma fermarsi lì sarebbe ingeneroso e, soprattutto, poco preciso. Perché la Serena vista al Queen’s non è sembrata una figurina rimessa in campo per nostalgia. È sembrata una giocatrice diversa, ovviamente lontana dalla devastante macchina da singolare che ha dominato un’epoca, ma anche sorprendentemente presente dentro la partita. Più leggera, in ottima condizione fisica, meno esplosiva rispetto al passato ma capace di muoversi con naturalezza negli spazi del doppio, dove l’istinto, la lettura e la mano possono ancora coprire una parte dei limiti lasciati dal tempo.

Il doppio come territorio possibile per Serena Williams

Il punto centrale è proprio questo: il doppio non è il singolare. Non richiede la stessa continuità negli spostamenti, non espone alla stessa usura punto dopo punto, non obbliga a coprire da sola tutto il campo per due ore o più. È una disciplina diversa, con fatiche diverse e pressioni diverse. E proprio per questo può diventare, per una campionessa di 44 anni, un terreno sportivamente credibile. Ancora di più se al fianco c’è una compagna come Victoria Mboko, 19 anni, una delle giocatrici più interessanti della nuova generazione, capace di prendersi responsabilità, campo e ritmo nei momenti in cui Serena aveva bisogno di gestire.

Nel doppio, Serena Williams può ancora essere Serena senza dover esserlo per intero. Può servire forte, accorciare gli scambi, usare la presenza a rete, intimidire con il solo peso del nome e della postura. Ma anche alternare lampi di potenza a scelte più conservative. Può permettersi qualche pausa, qualche ritardo, qualche esitazione. E soprattutto può sfruttare una cosa che non si allena e non si perde: la conoscenza del gioco. Chi ha vinto 23 Slam in singolare e 14 in doppio non dimentica come si costruisce un punto. O come si annusa un momento, come si trasmette pressione dall’altra parte della rete.

Da questo punto di vista il ritorno non è soltanto sostenibile, ma anche tecnicamente sensato. Non stiamo parlando di una campionessa che finge di essere ancora quella di dieci anni fa. Stiamo parlando di una giocatrice che sembra aver scelto il contenitore più adatto alla propria nuova dimensione. Il doppio può allungare le carriere, soprattutto quando la base tecnica è di livello assoluto. Martina Navratilova lo aveva dimostrato in modo clamoroso vincendo lo US Open 2006 in doppio misto con Bob Bryan a 49 anni e 326 giorni. Il paragone, naturalmente, non va spinto oltre misura: epoche, contesti e specializzazioni sono diversi. Però il principio resta valido. In doppio l’età pesa, ma non sempre decide.

Una Serena Williams diversa, non una minore

La cosa più interessante del rientro londinese è che Serena non ha provato a recitare la parte della Serena di una volta. Non ne avrebbe bisogno e forse non potrebbe farlo. Il servizio resta un’arma, ma non è più accompagnato dalla stessa ferocia continua nei primi passi successivi. Il dritto può ancora fare male, ma non vive più in quella sensazione di dominio fisico che per anni ha schiacciato le avversarie prima ancora dello scambio. La risposta, soprattutto nei primi game, ha mostrato ruggine. Eppure il quadro complessivo è stato positivo perché coerente. Serena ha giocato una partita da doppista intelligente, non da ex numero 1 in cerca di applausi.

Ha accettato di dividere il campo, di affidarsi a Mboko, di non forzare ogni pallina per dimostrare qualcosa, mostrando quella presenza monopolizzante che appartiene soltanto ai grandissimi, ma senza trasformare tutto in una celebrazione autoreferenziale.

È questo, forse, il dato più importante: Serena è sembrata pronta a stare dentro una nuova versione di sé. Non più la dominatrice assoluta del circuito, ma una campionessa ancora competitiva in un formato che le consente di proteggere il corpo e valorizzare il mestiere.

Naturalmente resta il tema della condizione. Il fisico visto al Queen’s è parso asciutto, reattivo, molto più vicino a un’atleta in attività che a una leggenda tornata per salutare. Ma il tennis non perdona le proiezioni facili. Una partita è una fotografia, non una stagione. Un primo turno di doppio è un segnale, non una garanzia. La sostenibilità di questo rientro si misurerà sulla capacità di recuperare dopo i match, di reggere viaggi e allenamenti, di assorbire le inevitabili piccole infiammazioni di un corpo che torna alla competizione dopo un’assenza lunghissima. Con le moderne tecnologie di recupero, con una programmazione mirata e con obiettivi realistici, Serena può anche avere davanti due o tre anni di altissimo livello in doppio. Ma solo se il progetto resterà costruito intorno alla gestione, non alla nostalgia.

Marketing, farmaci e il confine da non confondere

Che intorno al ritorno di Serena ci sia anche una dimensione commerciale è evidente. Serena Williams è Serena Williams: ogni sua scelta genera attenzione, discussione, pubblicità. Negli ultimi mesi si è parlato molto anche dell’utilizzo di farmaci GLP-1 per la perdita di peso, tema diventato centrale nel dibattito sportivo internazionale perché semaglutide e tirzepatide sono monitorati dalla WADA. Monitorati, però, non vietati. La distinzione è essenziale.Non esiste, allo stato attuale, una violazione da raccontare, né una scorciatoia da trasformare in sentenza.

Il tema è più ampio e riguarda il futuro dello sport: quali strumenti di gestione del peso, del recupero e della salute possono incidere sulla performance? Dove finisce la cura e dove comincia il vantaggio competitivo? Domande legittime, ma da maneggiare con prudenza. Nel caso di Serena, la questione non può oscurare il dato sportivo visto in campo. Una condizione fisica migliore può aiutare, certo. Può alleggerire le articolazioni, rendere più fluido il movimento, consentire di allenarsi con maggiore continuità. Ma poi resta il tennis. Restano il servizio, la volée, il posizionamento, la gestione del tie-break. E quelle cose nessun trattamento le regala.

E il singolare? Qui cambia tutto

Il vero bivio, semmai, riguarda il singolare. Una wild card a Wimbledon non sorprenderebbe nessuno: Serena ha vinto sette volte ai Championships, conosce l’erba come poche altre e avrebbe dalla sua un patrimonio di esperienza quasi ineguagliabile. L’erba, per certi versi, può anche aiutarla. È una superficie che accorcia gli scambi, premia il servizio, esalta chi sa leggere le traiettorie e spesso livella le differenze perché la stagione è breve e molte giocatrici arrivano con pochi match nelle gambe.

Ma il singolare resta un altro sport. Reggere una partita è una cosa; reggere un torneo di due settimane è tutt’altra.Nel singolare non puoi nasconderti dentro la geometria della coppia, non puoi delegare metà campo, non puoi permetterti di proteggere troppo gli spostamenti laterali. Devi servire, rispondere, difendere, ripartire, assorbire la pressione fisica e mentale di ogni punto. E il tabellone di uno Slam, anche con l’erba a fare da alleata, non è paragonabile al percorso di doppio. Ogni turno può diventare una salita. Ogni avversaria può costringerti a giocare una partita vera, lunga, sporca.

Per questo, se il ritorno di Serena deve avere una logica sportiva, il doppio sembra oggi la strada più credibile. Anche perché la parentesi del Queen’s è già stata attraversata dall’incognita più banale e più crudele dello sport: l’infortunio della compagna. Mboko è uscita malconcia dal match di singolare contro Karolina Pliskova e la prosecuzione della coppia nel torneo londinese è diventata improvvisamente incerta. È un dettaglio che ricorda quanto sia fragile ogni progetto di rientro, anche quando nasce con le migliori intenzioni e con il massimo richiamo mediatico.

La regina non aveva bisogno di TikTok

Se il terreno resta quello del doppio, però, si può dire con moderata certezza che il ritorno della regina è riuscito. Non perché Serena abbia dimostrato di poter tornare a dominare il tennis mondiale. Non è questo il punto. Ha dimostrato qualcosa di più interessante: di poter rientrare senza ridursi a operazione nostalgia, senza diventare soltanto un contenuto da rilanciare, senza dipendere dai balletti di TikTok per ricordare al mondo la propria esistenza.

Serena Williams appartiene a un’epoca in cui la personalità non si costruiva con un algoritmo. Bisognava averla davvero, riempire gli stadi, spostare attenzione, generare amore e fastidio, ammirazione e discussione. Bisognava essere riconoscibili prima ancora che virali.

Serena lo è stata come poche altre atlete nella storia. E rivederla al Queen’s, più matura, più leggera, forse meno potente ma ancora capace di prendersi la scena, ha ricordato che certe presenze non si aggiornano: semplicemente resistono.

Non sappiamo se questo ritorno diventerà un progetto lungo, un passaggio verso Wimbledon, una stagione di doppio o soltanto una parentesi brillante. Sappiamo però che, per una volta, il marketing non ha cancellato il tennis. Lo ha accompagnato. E il tennis, quando Serena ha servito per chiudere, era ancora lì. Magari non più con il volume al massimo di un tempo, ma con quella voce inconfondibile che continua a farsi sentire. Anche perché, diciamolo, certe regine possono pure lasciare il trono per un po’. Ma quando rientrano nella stanza, tutti finiscono comunque per voltarsi.