Sinner, test sull’erba prima di Wimbledon: parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic

Il prestigioso palcoscenico dell’Hurlingham Club si prepara a vivere la 32^ edizione del Giorgio Armani Tennis Classic, in programma dal 23 al 27 giugno: si tratta di un torneo esibizione che, per questa occasione, ha deciso di impreziosire la rosa dei partecipanti con l’ingresso nel tabellone di Jannik Sinner. L’attuale numero uno del tennis mondiale guiderà un draw di primissimo livello, all’interno del quale spiccano anche i nomi di Cameron Norrie, beniamino di casa e numero uno britannico, e di Flavio Cobolli, reduce dalla grande finale giocata al Roland Garros. Il Direttore del Torneo, Nikhil Waugh, si ritiene profondamente soddisfatto per il lavoro svolto e ringrazia la macchina organizzativa per tutte le novità introdotte quest’anno.

Dove il tennis sposa il lusso

Ad accompagnare le prodezze sul campo da gioco sarà, per il quinto anno consecutivo, l’eccellenza dell’alta moda italiana. La maison Giorgio Armani ha infatti rinnovato la propria qualifica di title sponsor, elevando l’esperienza extra-tennistica. L’obiettivo della manifestazione resta quello di fondere lo sport d’élite con il lusso raffinato, l’ospitalità esclusiva e una profonda vocazione filantropica. Un’altra novità di rilievo è l’ingresso della gioielleria di lusso britannica Boodles. Insieme ad Armani, garantirà una presenza scenica di altissimo profilo per tutta la durata dell’evento, curando un salone privato, una galleria espositiva e sessioni dedicate agli influencer.

Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: 2£ per ogni punto

In questo contesto si inserisce il debutto assoluto di BNP Paribas, Platinum Partner del torneo. Il colosso bancario globale celebrerà l’esordio lanciando l’iniziativa benefica “Points For Change”, un progetto che prevede la donazione di 2 sterline per ogni punto conquistato e di ben 50 sterline per ogni ace messo a segno. L’iniziativa vuole coinvolgere attivamente anche il pubblico, che sarà stimolato a sostenere la Hurlingham Club Foundation attraverso donazioni dirette e varie attività sul posto. Tutti i fondi così raccolti saranno destinati al finanziamento di programmi di sviluppo per le comunità locali, volti ad ampliare l’accesso alle attività sportive, contrastare l’isolamento sociale e migliorare la salute fisica e psicologica dei residenti. In particolare, tra i progetti finanziati spiccano corsi di nuoto, club dedicati alla stimolazione della memoria e iniziative sportive specificamente strutturate per le ragazze.