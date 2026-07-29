ATP Los Cabos: Kouame incassa il terzo stop di fila dopo il Roland Garros

Continuano i primi turni al Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, ATP 250 che sta andando in scena questa settimana sul cemento outdoor di Los Cabos. Dopo l’incredibile prestazione di Bernard Tomic nella giornata inaugurale, nella notte italiana tra martedì e mercoledì è scesa in campo la seconda tranche degli incontri di primo turno. Di seguito, quanto accaduto in Messico.

[8] D. Shapovalov b. R. Hijikata 2-6 6-3 6-2

Lo avevamo lasciato a Wimbledon con un infortunio alla spalla, dopo che al Queen’s si era fratturato una costola. Trascorse alcune settimane, Denis Shapovalov è tornato a disputare tornei ufficiali. All’esordio a Los Cabos il mancino canadese ha rimontato per 2-6 6-3 6-2 Rinky Hijikata, che esce quindi sconfitto con Shapo per la seconda su altrettanti scontri diretti. Nonostante entrambi i giocatori abbiamo chiuso il match con meno del 50% di prime in campo, il campione uscente è riuscito a ottenere più dividendi con la prima di servizio (77% di punti vinti). Reduce da un periodo negativo che gli aveva regalato una sola vittoria negli ultimi otto match disputati, il canadese torna quindi a trionfare in un match dopo circa un mese e mezzo dall’ultima volta. Ora sfiderà Rodrigo Pacheco Mendez per un posto ai quarti.

J. Brooksby b. [6] C. Moutet 6-4 6-4

Non sembra avere una tregua il momento buio di Corentin Moutet. Il mancino francese ha perso il decimo incontro degli ultimi undici giocati. Il suo giustiziere in Messico è stato Jenson Brooksby, che con un doppio 6-4 lo ha rispedito a casa, vendicandosi peraltro del loro unico testa a testa passato (terminato in favore del transalpino). Sebbene sia riuscito a recuperare un break in entrambi i parziali, Moutet non si è fatto aiutare dalla battuta, con la quale ha raccolto pochissimo (ha commesso 6 doppi falli e ha offerto ben 17 palle break). Lo statunitense, invece, avanza al secondo turno con l’81% di conversione con la prima, dimostrando così una certa continuità dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon, perso contro Jannik Sinner. Adesso l’americano affronterà Edward Winter.

Gli altri risultati

Prima vittoria nel circuito maggiore per Edward Winter, lucky loser ripescato dopo il forfait di Grigor Dimitrov. L’australiano ha regolato con un severo 6-1 6-4 la giovane wild card francese Moise Kouame, che dopo l’exploit al Roland Garros ha rimediato tre sconfitte consecutive. Secondo successo nel Tour ATP, invece, per la wild card di casa Rodrigo Pacheco Mendez, vittorioso sul nipponico Sho Shimabukuro per 6-7(4) 7-5 6-2 dopo quasi tre ore. Da segnalare anche l’affermazione dell’australiano James Duckworth, che ha battuto per 4-6 6-3 6-4 il qualificato americano Aidan Mayo, e del francese Arthur Gea, che dopo aver mancato un match point nel secondo set ha avuto la meglio per 6-4 6-7(8) 6-2 sul qualificato coreano Soonwoo Kwon.