Wimbledon 2026, montepremi da record: +20% rispetto al 2025

Wimbledon alza ancora l’asticella del montepremi. Per l’edizione 2026 dei Championships, il prize money complessivo raggiungerà quota 64,2 milioni di sterline, con un aumento del 20% rispetto al 2025. Nel singolare maschile e femminile il totale sarà di 47,3 milioni di sterline, pari a circa 54,8 milioni di euro, anche in questo caso con una crescita del 22% rispetto alla scorsa edizione.
A beneficiarne non saranno soltanto i campioni: il vincitore e la vincitrice incasseranno 3,6 milioni di sterline ciascuno, circa 4,17 milioni di euro, con un incremento del 20%, mentre i finalisti saliranno a 1,8 milioni di sterline circa 2,09 milioni di euro, +18%. Molto significativo anche l’aumento per chi esce nei primi turni: il primo turno varrà 80.000 sterline circa 92.700 euro, +21%, il secondo 126.000 sterline circa 146.000 euro, +26%, il terzo 185.000 sterline circa 214.000 euro, +23%. Gli ottavi toccheranno quota 300.000 sterline circa 347.600 euro, con un balzo del 25%.
In crescita anche le qualificazioni: il totale per il singolare maschile e femminile sarà di 6,208 milioni di sterline, circa 7,19 milioni di euro, con un aumento del 25%. Chi perderà al primo turno delle qualificazioni riceverà 20.000 sterline circa 23.200 euro, il 29% in più rispetto al 2025.
|Turno
|Sterline
|Euro circa
|Vincitore
|£3.600.000
|€4.171.680
|Finalista
|£1.800.000
|€2.085.840
|Semifinalisti
|£900.000
|€1.042.920
|Quarti di finale
|£480.000
|€556.224
|Ottavi di finale
|£300.000
|€347.640
|Terzo turno
|£185.000
|€214.378
|Secondo turno
|£126.000
|€146.009
|Primo turno
|£80.000
|€92.704
|Turno
|Sterline
|Euro circa
|Terzo turno quali
|£50.000
|€57.940
|Secondo turno quali
|£32.000
|€37.082
|Primo turno quali
|£20.000
|€23.176
|Voce
|Sterline
|Euro circa
|Totale per singolare maschile o femminile
|£23.632.000
|€27.384.762
|Totale singolare maschile + femminile
|£47.264.000
|€54.769.523
|Totale quali per evento
|£3.104.000
|€3.596.915
|Totale quali maschile + femminile
|£6.208.000
|€7.193.830