Wimbledon

Wimbledon 2026, montepremi da record: +20% rispetto al 2025

Il montepremi totale dei Championships 2026 sale a 64,2 milioni di sterline, circa 74,4 milioni di euro, con un aumento del 20% rispetto al 2025; il solo singolare maschile e femminile mette in palio 47,3 milioni, in crescita del 22%.

Di Luca De Gaspari
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Centre Court - Wimbledon 2025 (foto X @Wimbledon)

Wimbledon alza ancora l’asticella del montepremi. Per l’edizione 2026 dei Championships, il prize money complessivo raggiungerà quota 64,2 milioni di sterline, con un aumento del 20% rispetto al 2025. Nel singolare maschile e femminile il totale sarà di 47,3 milioni di sterline, pari a circa 54,8 milioni di euro, anche in questo caso con una crescita del 22% rispetto alla scorsa edizione.

A beneficiarne non saranno soltanto i campioni: il vincitore e la vincitrice incasseranno 3,6 milioni di sterline ciascuno, circa 4,17 milioni di euro, con un incremento del 20%, mentre i finalisti saliranno a 1,8 milioni di sterline circa 2,09 milioni di euro, +18%. Molto significativo anche l’aumento per chi esce nei primi turni: il primo turno varrà 80.000 sterline circa 92.700 euro, +21%, il secondo 126.000 sterline circa 146.000 euro, +26%, il terzo 185.000 sterline circa 214.000 euro, +23%. Gli ottavi toccheranno quota 300.000 sterline circa 347.600 euro, con un balzo del 25%.

In crescita anche le qualificazioni: il totale per il singolare maschile e femminile sarà di 6,208 milioni di sterline, circa 7,19 milioni di euro, con un aumento del 25%. Chi perderà al primo turno delle qualificazioni riceverà 20.000 sterline circa 23.200 euro, il 29% in più rispetto al 2025.

TurnoSterlineEuro circa
Vincitore£3.600.000€4.171.680
Finalista£1.800.000€2.085.840
Semifinalisti£900.000€1.042.920
Quarti di finale£480.000€556.224
Ottavi di finale£300.000€347.640
Terzo turno£185.000€214.378
Secondo turno£126.000€146.009
Primo turno£80.000€92.704
TurnoSterlineEuro circa
Terzo turno quali£50.000€57.940
Secondo turno quali£32.000€37.082
Primo turno quali£20.000€23.176
VoceSterlineEuro circa
Totale per singolare maschile o femminile£23.632.000€27.384.762
Totale singolare maschile + femminile£47.264.000€54.769.523
Totale quali per evento£3.104.000€3.596.915
Totale quali maschile + femminile£6.208.000€7.193.830
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