ATP Halle, la coppia che non ti aspetti: Bellucci e Kyrgios giocheranno insieme il doppio

Il tabellone di doppio dell’ATP 500 di Halle regala sorprese.

Nell’inframezzo tra il Roland Garros e Wimbledon c’è sempre spazio per scelte insolite, soprattutto quando l’adattamento a una nuova superficie deve essere rapido, vista la brevità della stagione sull’erba.

Ecco che al Terra Wortmann Open a richiamare l’attenzione è la strana coppia composta da Nick Kyrgios e Mattia Bellucci.

ATP Halle: Kyrgios sceglie Bellucci, Cobolli gioca con Shelton. C’è anche Vavassori senza Bolelli

Dopo essere tornato a calcare un campo da tennis a Stoccarda dopo svariati mesi, Kyrgios prosegue con il suo rientro nel circuito. Ad Halle si dividerà ancora tra singolare e doppio.

Se da solo dovrà vedersela subito con Ben Shelton, fresco vincitore del Boss Open, nel secondo impegno Nick ha scelto di fare coppia con Mattia Bellucci.

L’azzurro è reduce da un ottimo percorso sull’erba tedesca, dove è stato a un passo dal battere Taylor Fritz. E chissà che le ottime giocate messe in mostra dal tennista lombardo non abbiano incantato anche l’australiano, il quale a Stoccarda ha giocato il doppio insieme a Alexander Bublik. Dimostrazione del fatto che per il finalista di Wimbledon 2022 l’estro sia la bussola per scegliere i compagni.

Il genio tennistico sicuramente non manca a Bellucci, che ad Halle ha centrato la qualificazione in singolare. Il duo italo-australiano esordirà contro Ethan Quinn e Learner Tien.

Bublik, invece, scenderà sul rettangolo di gioco accompagnato da Zizou Bergs. Il kazako e il belga sfideranno subito Alexander Zverev e Marcelo Melo.

A conferma della massiccia presenza di singolaristi nel tabellone di doppio è la partecipazione di Flavio Cobolli insieme a Ben Shelton. Chi sfideranno? Per il romano si tratta di una sorta di derby a metà. Gli avversari del primo turno saranno, infatti, Andrea Vavassori e Adam Pavlasek. Assente, invece, Simone Bolelli, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia accusato nella finale del Roland Garros.