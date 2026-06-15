ATP Halle: Cobolli debutta contro Tiafoe. Obiettivo entrare nei primi otto di Wimbledon

Nuova settimana, nuovi tornei per quanto riguarda il circuito ATP. Lunedì 15 giugno un solo italiano sarà impegnato nel suo incontro d’esordio. Si tratta di Flavio Cobolli, che al Terra Wortmann Open debutterà contro Frances Tiafoe nel quarto incontro in programma sul campo centrale, presumibilmente tra le 16 e le 17. Sarà il quinto testa a testa tra i due, il primo in una superficie diversa dal cemento outdoor. Tutti i precedenti si sono risolti in due frazioni e tre dei quattro sono finiti nelle mani dello statunitense. I due si giocheranno un posto al secondo turno contro Tallon Griekspoor o Sho Shimabukuro. Il match tra l’azzurro e lo statunitense sarà visibile in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potrà godere su NOW.

Cobolli e Tiafoe, chi è più in forma?

Partiamo da Cobolli, recente finalista al Roland Garros. Il 24enne romano disputerà il suo primo incontro da top 10 nel torneo in cui raggiunse i quarti di finale nel 2025 (cedendo sempre al solito Alexander Zverev). Pur essendo più avanti del suo avversario in classifica, a differenza sua il tennista italiano farà il suo battesimo stagionale su erba proprio nell’ATP 500 di Halle. “Magari non sarò pronto come vorrei questa settimana”, ha dichiarato Flavio prima dell’esordio. “So che nella prima partita potrei non giocare il mio miglior tennis. Bisogna accettare questa situazione”.

Secondo le quote, infatti, è Tiafoe a partire favorito in questa sfida. Dopo la sconfitta cocente subita agli ottavi di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, il 28enne a stelle e strisce si è subito rimesso all’opera. Nella settimana inaugurale dello swing su erba lo statunitense ha raggiunto i quarti di finale a Stoccarda, dove ha perso in due set contro Jiri Lehecka. Alla sua prima presenza nel torneo di Halle, Tiafoe proverà a mantenere l’imbattibilità nei primi turni in questo 2026 (12-0 il suo record).

Posta in palio

Chiaramente parliamo di un primo turno, quindi non c’è da spingersi troppo in là con le possibili conseguenze in termini di ranking. Un ragionamento per quanto riguarda Cobolli va però fatto. Attualmente Flavio è decimo nella classifica live a 70 punti dal nono posto occupato da Daniil Medvedev (all’11esima piazza c’è Alexander Bublik, ma è molto lontano). Considerando che Carlos Alcaraz non sarà ai nastri di partenza di Wimbledon, sarebbe ottimo se Cobbo riuscisse a scavalcare il russo nella classifica di lunedì 22 giugno. Così facendo, il romano sarebbe sicuro di essere una delle prime otto teste di serie ai Championships, i cui tabelloni verranno sorteggiati la prossima settimana. Con un percorso potenzialmente più agevolato, l’azzurro avrebbe quindi più possibilità di poter difendere i quarti di finale conquistati nel 2025.

Se lui andrà a caccia della seconda vittoria in carriera su erba contro un top 30, Tiafoe proverà invece ad avere la meglio per la seconda volta su un tennista tra i primi 10 su un manto verde. Ma c’è di più. L’americano non vince un match contro un top 10 dallo US Open 2024 (non contiamo i risultati in Laver Cup). Dalla vittoria per il ritiro di Grigor Dimitrov a New York lo statunitense ha rimediato otto sconfitte consecutive contro i primi 10 del ranking. Ad Halle proverà quindi a invertire la tendenza negativa.