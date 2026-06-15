ATP Halle: Tien non lascia scampo al 18enne Schoenhaus. Auger-Aliassime cede un set, bene Atmane e Altmaier

Ad Halle va in scena la preparazione per Wimbledon. Arrivati a metà strada tra il secondo e il terzo Slam dell’anno, il tennis mondiale fa tappa in Germania per il Terra Wortmann Open.

I match di primo turno si sono rivelati avari di sorprese, con conferme più o meno decise da parte delle teste di serie scese in campo in questa prima giornata. Vediamo come sono andate le partite.

[2] F. Auger-Aliassime b. N. Borges 6-3 3-6 6-3

Felix Auger-Aliassime soffre, cede un set ma ha la meglio su Nuno Borges, con il punteggio di 6-3 3-6 6-3.

A dire la verità, la sfida tra la seconda forza del tabellone di Halle e il numero 54 del mondo si rivela più equilibrata di quanto pronostici lasciassero intendere. I precedenti, però, si attestavano sull’1-1, anche se la vittoria del portoghese era arrivata per il ritiro di Auger-Aliassime all’Australian Open lo scorso gennaio.

Il canadese interpreta alla perfezione il match nel primo set. Solidità alla battuta – terminerà con 9 ace e l’85 di punti con la prima – e cinismo in risposta sono le parole d’ordine. Il numero 4 ATP, infatti, non concede alcunché nei propri turni di servizio e sfrutta con puntualità le uniche chance del set di togliere la battuta all’avversario, nel quarto gioco.

Nel secondo set Borges prova a alzare il livello e sul 4-3 si rende pericoloso in risposta. Auger-Aliassime vola sul 40-0 poi comincia a concedere qualcosa. La prima lo abbandona e, così, perde il servizio alla prima occasione del set e dell’incontro. Il 25enne di Montreal spaventa tutti quando scivola maldestramente in chiusura di parziale, fortunatamente senza conseguenze.

Il terzo parziale si apre con una chance di break per Nuno, annullata con uno smash ottimo dal canadese. Così, ripercorrendo l’andamento dei set precedenti, la possibilità in risposta rasentano lo zero. Tuttavia, è ancora l’ottavo gioco a rompere gli equilibri. Borges si spegne tutto d’un tratto e regala il vantaggio di 5-3 a Felix. Una pausa piuttosto lunga a causa di problema tecnico non scalfisce la determinazione della testa di serie numero 2, che con un turno a 0 si prende gli ottavi contro Learner Tien.

T. Atmane b. [Q] M. Landaluce 6-3 3-6 7-6(2)

Terence Atmane ferma in tre set, 6-3 3-6 7-6(2) Martin Landaluce e avanza agli ottavi di Halle.

In un match in cui il servizio fa la differenza per entrambi – sono 10 gli ace per il francese, 12 per lo spagnolo – il numero 53 del mondo riesce a sbrogliare la matassa al tiebreak decisivo, dove concede solamente due punti all’avversario.

Le trame del mancino di Boulogne-sur-Mer imbrigliano nel primo set Landaluce, che fatica a prendere le misure al tennis del rivale, fatto di lampi di genio e di tanta irregolarità. Ciononostante il break messo a referto nel sesto gioco è egregiamente portato fino alla fine del parziale da Atmane, che si porta in vantaggio per 6-3.

Nella seconda frazione gli equilibri sono solidi. La battuta di entrambi è performante e per le prime occasioni in risposta si deve attendere il settimo gioco, quando Martin deve fronteggiare ancora una palla break. Il 20enne di Madrid si salva e rilancia le proprie ambizioni togliendo il servizio a Terence sul 4-3, guadagnandosi la chance di servire per la parità nel computo dei set. È 6-3.

Il terzo e decisivo set ripropone più o meno il canovaccio del secondo. I turni di servizio filano via rapidi, con un’unica palla break sul 4-4 per Landaluce, che concretizzata avrebbe significato la possibilità di battere per garantirsi la vittoria.

Invece i protagonisti non riescono ad evitare il tiebreak, dove Atmane alza il livello fino a suggellare la partita per 7 punti a 2.

Il transalpino al prossimo turno del Terra Wortmann Open incrocerà la racchetta con uno tra Daniil Medvedev e Tomas Martin Etcheverry. Terence riscatta anche l’unico precedente quando lo spagnolo si era imposto sull’erba del Challenger di Nottingham.

[WC] D. Altmaier b. [Q] N. Basilashvili 7-5 6-4

Daniel Atmaier vola agli ottavi di Halle e attende il vincente tra Andrey Rublev e Hubert Hurkacz.

Il tedesco, beneficiario di una wild card, si impone per 7-5 6-4 sul qualificato Nikoloz Basilashvili, che aveva fermato Lorenzo Sonego al turno decisivo del tabellone cadetto.

Altmaier fa voce grossa al servizio, con 13 ace totali e 0 doppi falli. Per il georgiano, invece, arrivano 7 ace e 5 doppi falli. Statistiche che si traducono con 10 palle break concesse all’avversario, di cui sette annullate.

Nel primo set il numero 81 al mondo è pressoché inavvicinabile alla battuta, con una manciata di punti persi e un solo turno protratto ai vantaggi. Pure in risposta il padrone di casa è abbastanza centrato, anche se l’assalto decisivo arriva in zona Cesarini. Daniel si procura due palle break nel secondo gioco e altrettante sul 5-4, che coincidono con i set point. Ciononostante il rischio del tiebreak è reale. Sul 6-5, però, Basilashvili non difende il servizio, cedendo il turno a 15 e il parziale.

Nel secondo set il numero 118 ATP abbozza la reazione, allungando sul 2-0. Tuttavia, Altmaier da prima fa 3-3, poi piazza il break decisivo ancora nell’ultimo game, suggellando l’incontro per 6-4.

L. Tien b. [WC] M. Schoenhaus 6-2 6-4

Learner Tien impiega un’ora e 6 minuti a piegare la resistenza di Max Schoenhaus, una delle stelline del tennis tedesco. Il 18enne di Soest, che ha avuto accesso al tabellone principale di Halle grazie a una wild card, nel 2024 ha vinto il doppio a Wimbledon nella categoria Junior e sta piano piano approcciandosi al tennis dei grandi. Contro il numero 17 del mondo non è andato oltre al punteggio di 6-3 6-4, ma il futuro è dalla sua.

Per Schonhaus la partita inizia nel peggiore dei modi. Pagando anche l’emozione di giocare davanti al pubblico di casa, il numero 336 ATP scivola subito 4-0 senza aver avuto neppure una chance di smuovere il punteggio. Il tedesco poi si iscrive al match e si scrolla di dosso la tensione. Sul 5-2 ha due palle per recuperare uno dei due break, ma manca le possibilità. Tien rispedisce al mittente le minacce dell’avversario e chiude per 6-2.

Nel secondo parziale Max prova a fare partita pari con lo statunitense. Nel terzo gioco il tedesco mette in mostra anche la personalità, tenendo il servizio al termine di un gioco da 20 quindici e quattro palle break per Learner. Tuttavia, il break per californiano arriva sul 3-3 e gli consente di aprire il gap necessario per sigillare l’incontro in due set.

A Schonhaus non bastano sette ace, che sono parzialmente annullati dai cinque doppi falli. Al prossimo turno Tien affronterà Felix Auger-Aliassime.