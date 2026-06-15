Laver Cup 2026: Noah sceglie Cobolli e Mensik. Agassi punta su Bublik

Continuano le convocazioni per la Laver Cup 2026. Sono Flavio Cobolli, Jakub Mensik e Alexander Bublik i nuovi acquisti per quanto riguarda le due squadre. L’italiano e il ceco si aggiungono al Team Europe per il quale Carlos Alcaraz e Alexander Zverev hanno già dato la loro disponibilità. Il kazako, invece, si posiziona a fianco di Ben Shelton, Alex de Minaur e Taylor Fritz nel Team World. La nona edizione della Laver Cup, evento che va in scena dal 2017, si svolgerà alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre.

Cobolli: “Giocare di nuovo la Laver Cup era il mio obiettivo”

“La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport”, ha dichiarato Cobolli al sito ufficiale dell’evento. “È stato incredibile parteciparvi l’anno scorso (nel 2024 fu riserva, ndr), ed era il mio obiettivo giocare di nuovo quest’anno. Essere convocato in squadra e poter competere per il Team Europe è un grandissimo onore. Non vedo l’ora”.

“La Laver Cup è sempre stata speciale per me”, ha affermato Jakub Mensik, che nel 2025 ha debuttato nell’evento. “Ero presente con la mia famiglia alla primissima edizione della Laver Cup a Praga nel 2017, da giovane tifoso. Far parte del Team Europe per la seconda volta è incredibile. Giocare in squadra con alcuni dei migliori giocatori al mondo è una sensazione fantastica e qualcosa che non do mai per scontato. Siamo rimasti delusi dal risultato dello scorso anno, ma a Londra faremo tutto il possibile per riportare la Laver Cup nel Team Europe”.

“Flavio e Jakub stanno disputando una stagione fantastica e si sono guadagnati il ​​posto in squadra”, ha detto Yannick Noah, capitano del Team Europe dalla scorsa edizione dell’evento. “Entrambi hanno fatto parte del Team Europe l’anno scorso e sanno cosa rende la Laver Cup così speciale. È fantastico riaverli al fianco di Carlos e Sascha. Questo ci permette di avere un nucleo solido di giocatori che si conoscono e sanno cosa serve per competere come una squadra. Non vedo l’ora di riunire tutti a Londra”.

Bublik: “Ho seguito la Laver Cup ogni anno. Un onore essere selezionato”

Per il Team World ci sarà invece una prima assoluta. Bublik, che nel 2023 si lamentò per non essere stato considerato da John McEnroe, riuscirà finalmente a partecipare all’evento ideato da Roger Federer e Tony Godsick. “È incredibile, ho sempre ammirato e adorato la Laver Cup e l’ho seguita ogni anno”, ha raccontato il kazako. “Ha creato tanti bei ricordi nel nostro sport ed è un onore essere stato selezionato. Sono orgoglioso di rappresentare il Team World e non vedo l’ora di giocare la Laver Cup a Londra per la prima volta”.

“Alexander è uno dei giocatori più talentuosi e imprevedibili”, ha sottolineato Andre Agassi, capitano del Team World dalla scorsa edizione. “È capace di eseguire colpi che pochissimi giocatori oserebbero tentare e può cambiare l’inerzia di una partita in un istante. Ha ottenuto successi su tutte le superfici, il che testimonia la qualità e la versatilità del suo gioco. Credo che sarà un’ottima aggiunta al Team World e sono entusiasta di averlo con noi a Londra”. Nonostante il Team World abbia vinto tre delle ultime quattro edizioni, è il Team Europe ad avere il record di vittorie (5). A Londra, tra pochi mesi, scopriremo quindi se il Team World accorcerà le distanze o se il Team Europe riuscirà ad allungare il suo primato.