TV e Rete: Prove per Wimbledon, tre tornei 500 sull’erba (15-21 giugno)

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 15 a domenica 21 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

ATP 500 HSBC Championships , Londra (UK)

, Londra (UK) ATP 500 Terra Wortmann Open, Halle (Germania)



In ambito femminile:

WTA 500 Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open , Berlino (Germania)

, Berlino (Germania) WTA 250 Lexus Nottingham Open, Nottingham (UK)

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.



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La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 15 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Martedì 16 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 17 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 alle 18.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 18 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 19 giugno

Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sabato 20 giugno

Sky Sport Tennis alle 11.30 – 1° semifinale WTA 500 Berlino;

alle 14 – 1° semifinale ATP 500 Queen’s;

alle 16 – 2° semifinale ATP 500 Queen’s;

alle 18 – 2° semifinale ATP 500 Halle;

Sky Sport Arena alle 15 – 1° semifinale ATP 500 Halle;

alle 17 – 2° semifinale ATP 500 Halle

Sky Sport Max alle 11.30 – 1° semifinale WTA 500 Berlino;

alle 14 – 2° semifinale WTA 500 Berlino

Sky Sport Mix alle 12 – 1° semifinale WTA 250 Nottingham;

alle 14 – 2° semifinale WTA 250 Nottingham

Domenica 21 giugno

Sky Sport Tennis alle 12 – finale WTA 500 Berlino;

alle 14.30 – finale ATP 500 Queen’s;

dalle 16.30 – finale ATP 500 Halle;

Sky Sport Max alle 13 – finale WTA 250 Nottingham; alle 15.30 – finale WTA 500 Halle