TV e Rete: Prove per Wimbledon, tre tornei 500 sull’erba (15-21 giugno)

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 15 a domenica 21 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 500 HSBC Championships, Londra (UK)
- ATP 500 Terra Wortmann Open, Halle (Germania)
In ambito femminile:
- WTA 500 Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open, Berlino (Germania)
- WTA 250 Lexus Nottingham Open, Nottingham (UK)
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.
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La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW
Lunedì 15 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Martedì 16 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 17 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 alle 18.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 18 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 19 giugno
Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sabato 20 giugno
Sky Sport Tennis alle 11.30 – 1° semifinale WTA 500 Berlino;
alle 14 – 1° semifinale ATP 500 Queen’s;
alle 16 – 2° semifinale ATP 500 Queen’s;
alle 18 – 2° semifinale ATP 500 Halle;
Sky Sport Arena alle 15 – 1° semifinale ATP 500 Halle;
alle 17 – 2° semifinale ATP 500 Halle
Sky Sport Max alle 11.30 – 1° semifinale WTA 500 Berlino;
alle 14 – 2° semifinale WTA 500 Berlino
Sky Sport Mix alle 12 – 1° semifinale WTA 250 Nottingham;
alle 14 – 2° semifinale WTA 250 Nottingham
Domenica 21 giugno
Sky Sport Tennis alle 12 – finale WTA 500 Berlino;
alle 14.30 – finale ATP 500 Queen’s;
dalle 16.30 – finale ATP 500 Halle;
Sky Sport Max alle 13 – finale WTA 250 Nottingham; alle 15.30 – finale WTA 500 Halle