WTA Nottingham: Zheng vede la luce battendo Sakkari. Maria prova la ripartenza

Il Lexus Nottingham Open spalanca il sipario sull’edizione del 2026. Pronti via e sull’erba inglese si verificano i primi scossoni in tabellone, con la caduta di due teste di serie. Vediamo chi sono.

Q. Zheng b. [6] M. Sakkari 4-6 7-6(1) 6-4

Squarci di luce per Qinwen Zheng in quel di Nottingham. La cinese supera in rimonta la sesta testa di serie, Maria Sakkari, per 4-6 7-6(1) 6-4 al termine di una lotta durata 2 ore e 43 minuti.

Per Zheng le buone notizie risiedono nella prestazione, soprattutto al servizio, con cui mette a segno 10 ace, e nella dimostrazione di carattere. La ex numero 4 del mondo, attualmente alla 160esima posizione del ranking, è brava a non perdere la bussola quando nel suo tennis manca ordine e precisione.

Per Sakkari, invece, pur con un sorteggio insidioso, arriva una battuta d’arresto non da poco. Soprattutto perché per metà match mette in mostra un tennis solido, capace di rigirare gli scambi da una situazione difensiva ad offensiva. Al momento di capitalizzare la superiorità, però, la greca trema e manca il colpo del KO.

Nel primo set Zheng paga a caro prezzo l’inizio incerto, con il break subito nel terzo gioco che le costa lo svantaggio.

Nel secondo parziale, di contro, Qinwen ritrova puntualità con i propri fondamentali. Non solo tenere la battuta diviene una formalità, ma in risposta le uniche occasioni della frazione passano dalla sua racchetta. Sul 4-3, infatti, la cinese si porta 15-40, con la possibilità di portarsi a servire per pareggiare i conti. La fretta torna a far visita alla numero 160 WTA e il tentativo di una risposta definitiva con il rovescio plana in corridoio. Poi è Sakkari a salvarsi con l’altro colpo di inizio gioco, ovvero la prima di servizio. È dunque necessario il tiebreak, dove Zheng lascia un solo punto alla greca, che sbaglia tanto e commette pure un grave doppio fallo.

Nel terzo set Maria tiene a bada la tensione fino al 4-4. Dopo aver salvato un break point sul 3-3, nel nono gioco cede la battuta al termine di un game da 10 punti, alla quarta occasione per l’avversaria. Qinwen, così, non si lascia pregare e chiude il match per 6-4. Si tratta della terza vittoria sulla numero 41 del mondo in cinque incroci per la 23enne della Cina. Adesso per lei c’è una tra Talia Gibson e Francesca Jones.

[3] E. Navarro b. [LL] A. Bondar 6-7(6) 6-3 6-2

Vittoria in rimonta anche per Emma Navarro, che ferma in tre set, 6-7(6) 6-3 6-2 il punteggio, la lucky looser Anna Bondar.

Il primo incrocio tra le due è una battaglia di nervi. La statunitense spreca tantissime occasioni in risposta, soprattutto nel primo set, ed è costretta alla rincorsa.

Nel primo parziale Bondar beneficia di un passaggio a vuoto da parte di Emma per allungare sul 4-2, ma è immediatamente riacciuffata dalla newyorchese, che ha anche un altro paio di opportunità per operare il controsorpasso. È invece il tiebreak a decidere il set. Navarro vanifica un prezioso vantaggio di 6 punti a 4 e due set point; l’ungherese piazza una striscia di quattro punti a 0 e chiude per 8 punti a 6.

Nel secondo set la numero 25 del mondo alza il livello di concentrazione e limita i cali di tensione, provando pure a essere più concreta sui pressure points. Così, dopo la palla break sfumata nel secondo gioco, Emma strappa il servizio a Bondar sul 3-2 e difende il vantaggio fino alla fine.

Il terzo set è poi un assolo da parte dell’americana, che si avvantaggia subito fino al 4-0 prima di sigillare la sfida per 6-2 e approdare agli ottavi del WTA 250 di Nottingham, dove se la vedrà con Yuliia Starodubtseva.

T. Maria b. [9] J. Tjen 6-3 6-2

Tatjana Maria prova a rimettersi in moto dopo la delusione del Queen’s. La tedesca è scivolata fuori dalla top 100 in conseguenza dei punti persi per non aver difeso il titolo sui prati londinesi. Sempre dall’Inghilterra tenta la ripartenza. Intanto al Lexus Nottingham Open approda agli ottavi, estromettendo la nona testa di serie Janice Tjen, 43 WTA, con il punteggio di 6-3 6-2.

Maria è in una giornata strepitosa al servizio, con 10 ace e 31 punti su 42 portati a casa con la prima. Ciononostante, la numero 117 del mondo e Tjen si procurano le stesse palle break totali, ovvero quattro a testa. Con la differenza non trascurabile che la 38enne le cancella tutte, mentre l’indonesiana cede la battuta in tre occasioni.

Nel primo set, Tatjana mette a referto il break nel secondo gioco e riesce a portarlo fino alla fine, senza concedere possibilità di rientro all’avversaria. Per Janice quello rimane l’unico tentennamento al servizio, pagato a caro prezzo.

Nel secondo parziale la tedesca ottiene un altro break precoce, sull’1-1, e, salvando tre palle del controbreak, compie l’allungo fino al 3-1. Dopo aver cancellato un’altra chance a Tjen, Maria raddoppia il proprio vantaggio nel settimo gioco, prima di chiudere per 6-2.

La veterana della Germania sfiderà la vincente tra Lois Boisson e Dayana Yastremska, finalista del 2025.

[4] M. Bouzkova b. T. Valentova 6-3 6-3

Marie Bouzkova batte per la seconda volta in altrettanti incroci la connazionale Tereza Valentova e avanza agli ottavi a Nottingham.

Il punteggio, un doppio 6-3, restituisce tutte le difficoltà della più giovane delle due cece, soprattutto nei turni di servizio, in cui è sempre messa sottopressione della quarta forza del seeding.

Nel primo set a Bouzkova è sufficiente il break nel sesto gioco per passare in vantaggio nel computo dei parziali. La numero 27 del mondo potrebbe chiudere già in risposta, ma Valentova le cancella due set point, prima di arrendersi per 6-3.

Per la 19enne di Praga la situazione si complica ulteriormente quando perde la battuta in avvio di seconda frazione. Tuttavia, Tereza riesce a rimanere attaccata al match e a riacciuffare la rivale sul 3-3. Salvo poi cedere ancora il turno di servizio a 0. Bouzkova, così, fa suo il derby ceco e attende il nome della prossima avversaria, che uscirà da un altro derby, quello britannico tra Harriet Dart e Katie Boulter.

Gli altri risultati di giornata a Nottingham

Gli altri match di giornata al Lexus Nottingham Open vedono il passaggio del turno di Yuliia Starodubtseva, numero 53 WTA, 59 del mondo, che ferma con il punteggio di 6-7(8) 7-5 6-4 Maya Joint. L’australiana, 53 WTA, la prossima settimana ha i 250 punti del titolo di Eastbourne in scadenza e il suo momento non è certo dei migliori.

C’è gioia anche per Jessica Bouzas Maneiro, 55 WTA, che regola per 7-5 6-2 la qualificata giapponese Himeno Sakatsume, 125 del mondo. La spagnola adesso attende di scoprire se dall’altra parte delle rete agli ottavi troverà Katie Volynets o la campionessa uscente McCartney Kessler. Il sipario sul day 1 si chiude con una doppietta targata Australia. La giovane e intraprendente Talia Gibson – sbocciata in California – si è aggiudicata la maratona di 3h e 10 minuti contro la wild card inglese Francesca Jones (6-3 5-7 7-6), mentre la connazionale Taylah Preston – lucky loser del torneo – è stata protagonista di una soprendete rimonta ottenuta ai danni di Anna Blinkova. Gibson sfiderà Zheng agli ottavi. Presto attende la vincente di Birrel/Li.