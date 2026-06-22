ATP Maiorca: Shelbayh batte Moutet da lucky loser…di riserva. Avanti Struff, Marozsan e Kecmanovic

All’ATP 250 di Maiorca, nella mattinata odierna, avranno avuto non poco da fare. Corentin Moutet, n.6 del seeding e 36 al mondo, avrebbe dovuto giocare da tabellone contro Marton Fucsovics. L’ungherese si è però cancellato prima dell’inizio del torneo, liberando un posto da lucky loser per Zachary Svajda. E l’americano, eliminato all’ultimo turno di quali dall’ATP di Maiorca, ha allo stesso modo alzato bandiera bianca. Così è subentrato Abedallah Shelbayh.

Il tennista giordano, classe 2003 ed ex grande prospetto passato anche per la Rafa Nadal Academy, ha giocato pochissimo a livello ATP, e di certo non si aspettava di farlo a Maiorca. Attualmente n.299 del mondo, ha vissuto un caso quasi unico giocando da lucky loser al posto di un lucky loser. Ha saputo però approfittare della rara occasione, battendo per 7-5 6-4 un Moutet tutt’altro che impeccabile, ottenendo la vittoria più prestigiosa della carriera. Fino ad oggi, Shelbayh non aveva mai battuto un giocatore con una classifica superiore alla 79esima posizione. Quella ricoperta da Jason Kubler al Challenger di Manama nel 2023. Affronterà al prossimo turno Polmans o Dimitrov.

ATP Maiorca, gli altri match

Shelbayh è la storia del giorno, ma per gli spagnoli un risultato da evidenziare è certamente la sconfitta di Martin Landaluce. Il classe 2006, che ha più volte affermato come Wimbledon sia il suo Slam preferito, ha perso all’esordio contro Jan-Lennard Struff. 6-3 1-6 7-5 il punteggio finale a favore del tedesco, più esperto e avvezzo a giocare sull’erba rispetto allo spagnolo. Vince in tre set, soffrendo decisamente di più e annullando tre match point nel secondo set, anche Fabian Marozsan. 2-6 7-6(10) 7-6(5) contro Alex Molcan per sfidare al prossimo turno il n.4 del seeding Alejandro Tabilo. Successo comodo invece per Ethan Quinn, 6-4 6-3 contro Valentin Royer.

Nel pomeriggio maiorchino, è giunta la notizia del forfait di Frances Tiafoe, neo-vincitore del torneo di Halle.

Complicazioni fisiche per Kyrgios, Kecmanovic rischia contro il n. 300 del mondo

Il day 2 del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships si è concluso col successo di Adam Walton ai danni del connazionale Nick Kyrgios. Il derby aussie sull’erba iberica, sembrava avere tutte le carte in regola per regalare una buona dose di show agli spalti maiorchini, ma le precarie condizioni fisiche di Kyrgios hanno appiattito parecchio l’incontro, terminato con lo score di 6-3 6-4 in favore del tennista proveniente dalle qualificazioni. Mentre, per Nick, il match si è concluso con una racchetta disintegrata. Il classe ’99 di Brisbane avanza agli ottavi di finale, dove incontrerà Alejandro Davidovich Fokina. Contemporaneamente, anche Miomir Kecmanovic ha staccato il pass per gli ottavi, lottando più del dovuto contro Antoine Ghibaudo, francese classe 2005 (n.300 del ranking) che ha complicato non poco i piani del serbo, conquistando il primo parziale per sei giochi a due. Il nativo di Belgrado ha impiegato quasi un’ora per trovare il giusto feeling col manto maiorchino, rimontando l’avversario, sconfitto in extremis al tiebreak del set decisivo (2-6 6-4 7-6). Kecmanovic troverà l’azzurro Sonego al prossimo turno.

Ha collaborato Pellegrino Dell’Anno