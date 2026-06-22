Wimbledon, verso il sorteggio del tabellone maschile: ecco l’elenco delle teste di serie e i possibili incroci

Con la fine dei tornei di Halle e Queen’s, possono esser ufficializzate le 32 teste di serie del tabellone principale di Wimbledon, tenendo conto della classifica al 22 giugno 2026.

Per quanto riguarda il torneo del singolare maschile, a guidare il seeding sarà ovviamente Jannik Sinner, distante quasi 4000 punti dall’assente Carlos Alcaraz. A prendere il suo posto come seconda testa di serie sarà Alexander Zverev, neo vincitore del Roland Garros.

Nonostante il forfait di Lorenzo Musetti, che sarebbe stato testa di serie, sono quattro gli azzurri dotati di testa coronata: Arnaldi, forte della semifinale parigina, chiude la lista dietro a Buse e Tabilo.

Cobolli d’una posizione fra i primi 10, fra Bublik e Medvedev.

Poche posizioni dietro, alla numero 14, c’è Luciano Darderi.

Andiamo a vedere i possibili incroci e la lista delle 32 teste di serie. Sinner potrebbe avere un terzo turno contro uno tra Rinderknech, Norrie, Humbert, Nakashima, Etcheverry, Tabilo, Buse e Arnaldi; nel suo ottavo ci saranno uno tra Lehecka, Darderi, Mensik e Tien; e, sempre teoricamente, è possibile un quarto con Novak Djokovic. Il sorteggio del tabellone sarà venerdì 26 alle ore 11:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming attraverso il sito ufficiale di Wimbledon, alla sezione Live Video & Radio, nel menu Watch & Listen.

Possibili accoppiamenti tra le teste di serie turno per turno:

Terzo turno

1-8 contro 25-32

9-16 contro 17-24

Ottavi di finale

1-4 contro 13-16

5-8 contro 9-12

Quarti di finale

1-4 contro 5-8

Teste di serie maschili:

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Felix Auger-Aliassime

4. Ben Shelton

5. Alex de Minaur

6. Taylor Fritz

7. Novak Djokovic

8. Daniil Medvedev

9. Flavio Cobolli

10. Alexander Bublik

11. Casper Ruud

12. Andrey Rublev

13. Jiri Lehecka

14. Luciano Darderi

15. Jakub Mensik

16. Learner Tien

17. Frances Tiafoe

18. Francisco Cerundolo

19. Karen Khachanov

20. Arthur Fils

21. Alejandro Davidovich Fokina

22. Tommy Paul

23. Rafael Jodar

24. Joao Fonseca

25. Arthur Rinderknech

26. Cameron Norrie

27. Ugo Humbert

28. Brandon Nakashima

29. Tomas Martin Etcheverry

30. Alejandro Tabilo

31. Ignacio Buse

32. Matteo Arnaldi