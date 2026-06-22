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Wimbledon, verso il sorteggio del tabellone maschile: ecco l’elenco delle teste di serie e i possibili incroci

Tanta Italia fra le 32 teste di serie del torneo di Wimbledon: da Sinner ad Arnaldi, passando per Cobolli e Darderi

Di Roman Bongiorno
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Flavio Cobolli - Roland Garros 2026 (foto X @rolandgarros)
Flavio Cobolli - Roland Garros 2026 (foto X @rolandgarros)

Con la fine dei tornei di Halle e Queen’s, possono esser ufficializzate le 32 teste di serie del tabellone principale di Wimbledon, tenendo conto della classifica al 22 giugno 2026.
Per quanto riguarda il torneo del singolare maschile, a guidare il seeding sarà ovviamente Jannik Sinner, distante quasi 4000 punti dall’assente Carlos Alcaraz. A prendere il suo posto come seconda testa di serie sarà Alexander Zverev, neo vincitore del Roland Garros.

Sezioni
Possibili accoppiamenti tra le teste di serie turno per turno:Teste di serie maschili:

Nonostante il forfait di Lorenzo Musetti, che sarebbe stato testa di serie, sono quattro gli azzurri dotati di testa coronata: Arnaldi, forte della semifinale parigina, chiude la lista dietro a Buse e Tabilo.
Cobolli d’una posizione fra i primi 10, fra Bublik e Medvedev.
Poche posizioni dietro, alla numero 14, c’è Luciano Darderi.

Andiamo a vedere i possibili incroci e la lista delle 32 teste di serie. Sinner potrebbe avere un terzo turno contro uno tra Rinderknech, Norrie, Humbert, Nakashima, Etcheverry, Tabilo, Buse e Arnaldi; nel suo ottavo ci saranno uno tra Lehecka, Darderi, Mensik e Tien; e, sempre teoricamente, è possibile un quarto con Novak Djokovic. Il sorteggio del tabellone sarà venerdì 26 alle ore 11:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming attraverso il sito ufficiale di Wimbledon, alla sezione Live Video & Radio, nel menu Watch & Listen.

Possibili accoppiamenti tra le teste di serie turno per turno:

Terzo turno

1-8 contro 25-32

9-16 contro 17-24

Ottavi di finale

1-4 contro 13-16

5-8 contro 9-12

Quarti di finale

1-4 contro 5-8

Teste di serie maschili:

1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Felix Auger-Aliassime
4. Ben Shelton
5. Alex de Minaur
6. Taylor Fritz
7. Novak Djokovic
8. Daniil Medvedev
9. Flavio Cobolli
10. Alexander Bublik
11. Casper Ruud
12. Andrey Rublev
13. Jiri Lehecka
14. Luciano Darderi
15. Jakub Mensik
16. Learner Tien
17. Frances Tiafoe
18. Francisco Cerundolo
19. Karen Khachanov
20. Arthur Fils
21. Alejandro Davidovich Fokina
22. Tommy Paul
23. Rafael Jodar
24. Joao Fonseca
25. Arthur Rinderknech
26. Cameron Norrie
27. Ugo Humbert
28. Brandon Nakashima
29. Tomas Martin Etcheverry
30. Alejandro Tabilo
31. Ignacio Buse
32. Matteo Arnaldi

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