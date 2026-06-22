Serena Williams in singolare a 44 anni: favola per Wimbledon, esame per la WTA

L’attacco che di solito si usa quando si vuole scrivere di qualcosa di inaspettatamente atteso, è molto simile a “la notizia era nell’aria”. Non sappiamo se realmente lo fosse perché dopo aver annunciato il proprio ritorno a Wimbledon, in coppia con la sorella Venus, non era scontata la conferma che Serena Williams tornasse a calcare i prati di Church Road anche da singolarista.

Di sicuro non lo fa per salutare. Se fosse solo nostalgia, basterebbe il doppio, appunto: il Centre Court, gli applausi, la foto di famiglia, il passato che si rimette per un attimo la tuta bianca. Invece no. La wild card per il singolare cambia tutto, perché sposta il rientro dal territorio comodo della celebrazione a quello molto più brutale della competizione.

A 44 anni, dopo quasi quattro stagioni senza giocare un match individuale, Serena entra prepotentemente in una domanda che è molto aperta: quanto può ancora valere, oggi dopo 4 anni di stop, una delle più grandi giocatrici di sempre dentro il tennis femminile del 2026?

Il doppio poteva allungare il mito. Il singolare, invece, lo rimette alla prova

Come abbiamo avuto modo di scrivere quando giorno fa, nel doppio Serena può ancora essere Serena senza doverlo essere per intero. Può scegliere, accorciare, occupare la rete, servire forte, usare il mestiere, affidarsi alla compagna nei momenti di minore brillantezza. Può proteggere il corpo dentro una disciplina che non richiede la stessa continuità negli spostamenti laterali, la stessa resistenza punto dopo punto, la stessa capacità di difendere da sola tutto il campo. Non è un dettaglio. A 44 anni, dopo quasi quattro stagioni senza competizione vera, la differenza tra doppio e singolare non è tecnica: è biologica.

Per questo il ritorno con Venus aveva un senso quasi naturale. Era tennis, non solo marketing. Era memoria, certo, ma anche una dimensione nella quale Serena poteva ancora essere competitiva. Il singolare, invece, è un altro sport. Non permette nascondigli, non offre zone d’ombra, non consente di delegare mezza responsabilità. Devi servire, rispondere, correre, scivolare, frenare, ripartire, assorbire il ritmo, recuperare dopo gli scambi lunghi e soprattutto rifarlo il giorno dopo, e poi ancora due giorni più tardi.

Wimbledon può aiutarla, naturalmente. L’erba accorcia i punti, premia il servizio, valorizza chi sa leggere prima degli altri, chi sa togliere tempo, chi conosce le traiettorie e la storia del posto. E Serena, su quei prati, ha vinto sette volte in singolare. Ma proprio per questo bisogna evitare l’equivoco: conoscere Wimbledon non significa poterlo ancora attraversare per intero, come se nulla fosse.

L’obiettivo realistico, allora, in singolare qual è? Vincere una partita è possibile. Con il sorteggio giusto, persino probabile. Serena resta Serena: il servizio può bastare per tenere in piedi un set, la risposta può ancora fare paura se trova ritmo, la sola presenza scenica può trasformare il primo turno di un’avversaria in un esame di maturità. Vincerne due non è fantascienza. Dipenderà dal tabellone, dalle condizioni fisiche, dalla tenuta emotiva e da quanto il corpo saprà recuperare dopo la prima vera battaglia; ma pensare a Serena come a una presenza puramente decorativa sarebbe un errore. La storia del tennis, e anche quella recente del suo ritorno in doppio, dicono che qualcosa di agonistico è rimasto.

Vincere Wimbledon sarebbe un miracolo…ma anche un problema

La domanda più grande, però, è un’altra: Serena Williams può tornare a 44 anni e vincere Wimbledon? La risposta più onesta è che nessuno può escluderlo del tutto, perché Serena ha costruito la propria carriera proprio contro l’idea del limite. Ha vinto quando era favorita, quando era inseguita, quando era criticata, quando era ferita, quando sembrava fuori tempo e invece era semplicemente Serena. Però in campo non scendono i titoli, non scende il blasone, ma ci va un’atleta di 44 anni, che ha perso tanto peso grazie agli aiuti del GLP-1s, ormone che blocca l’appetito (semplifichiamo molto), ma una cosa è lasciare aperta una porta alla leggenda, un’altra è confondere la leggenda con la probabilità.

Vincere sette partite Slam a 44 anni, dopo quasi quattro anni senza un singolare ufficiale, sarebbe qualcosa di difficilmente catalogabile. Un’impresa enorme, quasi fuori scala, ma proprio qui nasce il punto più scomodo. Se Serena dovesse davvero vincere Wimbledon, non sarebbe soltanto la prova definitiva della sua grandezza. Quella, francamente, non ha più bisogno di certificati. Sarebbe anche un segnale molto pesante sullo stato di salute della WTA.

Non perché il circuito femminile non abbia talento: ci sono potenza, atletismo, personalità, storie, nuove gerarchie, campionesse già affermate e giocatrici capaci di produrre picchi altissimi, ma il tennis femminile degli ultimi anni ha spesso dato la sensazione di vivere dentro un equilibrio instabile, dove le gerarchie si accendono e si spengono, dove il dominio fatica a durare, dove il ricambio è ricco ma non sempre solido.

Se dentro questo scenario una campionessa di 44 anni, per quanto sia una delle più grandi atlete della storia dello sport, riuscisse a tornare dopo un’assenza così lunga e a prendersi il titolo più importante del mondo, il racconto romantico non basterebbe più. Sarebbe bellissimo per Serena, sarebbe gigantesco per Wimbledon e allo stesso momento perfetto per televisioni, sponsor, social, nostalgia globale. E per la WTA? Domanda durissima: possibile che nessuna, nel pieno dell’età agonistica, sia riuscita a chiudere la porta davanti a una regina tornata dopo quattro anni di stop?

Il paradosso: per amore della WTA, meglio che Serena non vinca

E allora il paradosso è questo: per amore del tennis femminile, e forse anche per rispetto della stessa Serena, sarebbe meglio che Serena non facesse strada a Wimbledon. Non perché non meriti il sogno. Serena Williams ha meritato tutto quello che il tennis poteva darle, e anche qualcosa di più. Non perché il suo ritorno vada guardato con fastidio o con sufficienza, anzi al contrario: è una notizia enorme, affascinante, piena di significati sportivi e culturali, ma se il finale dovesse essere il ventiquattresimo Slam, a 44 anni, dopo quattro stagioni senza singolare, allora il problema smetterebbe di essere ipotetico e diventerebbe certificato.

Perché il vero punto centrale è capire se il presente del circuito femminile sia abbastanza forte da reggere l’urto del passato. Serena può vincere un match e sarebbe una bella storia. Può vincerne due e sarebbe un ritorno sportivamente notevole. Può spaventare una grande, trascinare il pubblico, obbligare tutte a misurarsi con il peso della sua ombra. Questo sì. Questo farebbe bene al torneo e anche alla WTA, perché costringerebbe le migliori a difendere il proprio tempo.

Ma se Serena dovesse andare fino in fondo, il racconto cambierebbe natura. Non sarebbe più soltanto la favola della campionessa eterna, diventerebbe la fotografia di un circuito che non è riuscito a proteggere il proprio presente. E il tennis femminile, oggi, ha bisogno dell’opposto: ha bisogno che le sue giocatrici migliori dimostrino di poter onorare Serena senza lasciarle ancora il trono. Perché il modo migliore per celebrare una regina non è lasciarla governare per sempre. È dimostrare che, dopo di lei, esiste ancora un regno.