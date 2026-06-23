WTA Eastbourne: Keys avanza sicura, out Krejcikova. Bene anche la giovane Bejlek 

Proseguono le gare al Lexus Eastbourne Open, con il main draw che al termine della giornata di martedì si trova allineato agli ottavi di finale. Il prossimo turno non vedrà tra le protagoniste Barbora Krejcikova: la tennista morava, reduce dieci giorni fa dall’ottimo percorso a s’-Hertogenbosch culminato nella finale cui purtroppo non ha potuto partecipare a causa di un problema fisico, ha ceduto in due set, 6-3 7-6(6) alla qualificata australiana Kimberly Birrell.

Perso il primo set per 6-3 e in ritardo di un break nel secondo, la campionessa di Wimbledon 2024 sa ribaltare lo score fino a poter servire per il set sul punteggio di 6-5. L’impresa sfuma, insieme con un setpoint, mentre un altro se ne va sul 6-5 nello shootout; qui Birrell è più concreta e chiude 8-6. Per lei ora c’è la sfida con la lucky loser croata Petra Marcinko.

La favorita numero 2 Madison Keys vince con un doppio 6-4 ai danni di Talia Gibson, che contrasta con i suoi groundstrokes i colpi di Keys ma quando lo scambio si allunga il maggior peso della palla dell’americana sbilancia l’equilibrio dalla sua parte. Madison vince il primo set con due break contro uno, tutti nel cuore del set, mentre nella seconda partita è sufficiente togliere la battuta alla rivale nel primo game del set. L’avversaria della testa di serie d’onore del torneo sarà Jessica Bouzas-Maneiro, che ha avuto la meglio sulla wild card locale Dudeney per 6-0 6-3.

La battaglia più emozionante della giornata premia la ventenne Sara Bejlek, che si aggiudica la sfida con Laura Siegemund con lo score di 3-6 7-2(2) 7-6(3). La giovane ceca è la prima a operare un break ad inizio primo set, ma il ritorno di Siegemund è improvviso quanto letale, e il set prende la via di Stoccarda. Laura comincia bene anche il set seguente, ma Sara conquista il contro-break e addirittura si porta in vantaggio per 4-3 con la pallina fra le mani.

Bejlek sale fino al setpoint ma deve rinculare di fronte alla riscossa della tedesca, che con la palla-gara a disposizione colpisce un dritto con il corpo troppo arretrato e insacca la pallina. Bejlek respira, ottiene il tie-break e lo vince facilmente, così come vince quello del terzo set, nonostante per due volte nella frazione si trovi in ritardo di un break. Altalena continua fino alla vittoria della ceca, che ora trova Zeynep Sonmez, la qualificata turca che ha battuto la wild card britannica Harriet Dart con il punteggio di 4-6 6-2 7-5.

Il derby ungherese tra Panna Udvardy e Anna Bondar si risolve con il successo della prima, dal momento che la seconda deve ritirarsi sul punteggio favorevole a chi ha vinto per 7-6(4) 3-2; Udvardy se la deve vedere con la numero tre del seeding Jelena Ostapenko.

Le ultime due gare parlano di Cathy McNally, l’americana che sconfigge l’indonesiana Janice Tjen per 7-5 6-7(5) 6-3 e sfida ora la colombiana Emiliana Arango, e di Anastasia Zakharova, la russa che estromette l’ucraina Yuliia Starodubtseva con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 e incontra Tatjana Maria, vincitrice di Jasmine Paolini.