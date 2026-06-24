Palermo Ladies Open, Francesca Jones torna da campionessa: Bronzetti e Grant guidano le azzurre

Il Palermo Ladies Open riparte da chi, un anno fa, aveva chiuso il torneo con il trofeo tra le mani. Sarà infatti Francesca Jones, numero 103 del ranking WTA e campionessa in carica, a guidare l’entry list della 37ma edizione del torneo palermitano, in programma dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. La britannica torna in Sicilia dopo il successo del 2025, quando in finale superò l’olandese Anouk Koevermans, conquistando il titolo più importante della carriera e avviando una crescita culminata poi con il best ranking di numero 65 del mondo.

Alle sue spalle ci sarà Lucia Bronzetti, oggi numero 127 WTA e prima italiana in tabellone. Per la romagnola Palermo non è un torneo qualsiasi: nel 2022 arrivò a un passo dal titolo, fermandosi soltanto in finale contro la romena Irina-Camelia Begu. Il rapporto con il Country e con il pubblico palermitano è rimasto forte, e anche il momento recente autorizza qualche ambizione: Bronzetti è reduce dalla finale nel WTA 125 di Modena, persa soltanto al tie-break del terzo set contro Katarzyna Kawa, e dalla semifinale raggiunta poche settimane prima a Foggia.

“Siamo molto soddisfatti dell’entry list”, ha commentato il direttore del torneo, Oliviero Palma. “Francesca Jones torna a Palermo da campionessa in carica, Lucia Bronzetti è una giocatrice che il pubblico palermitano conosce e apprezza molto, mentre Tamara Zidansek e Fiona Ferro garantiscono esperienza e qualità. Allo stesso tempo avremo la possibilità di vedere all’opera alcune delle giovani più interessanti del panorama internazionale, come Tyra Grant e Jeline Vandromme”.

Zidansek e Ferro, esperienza e memoria del torneo

Il tabellone del Palermo Ladies Open offrirà anche nomi di spessore internazionale. Tra le giocatrici più attese c’è Tamara Zidansek, ex numero 22 del mondo e semifinalista al Roland Garros 2021. La slovena, soprattutto sulla terra battuta, resta una presenza da prendere con grande attenzione: esperienza, solidità e abitudine a palcoscenici importanti ne fanno una delle possibili protagoniste della settimana.

A Palermo tornerà anche Fiona Ferro, oggi numero 187 WTA, ma soprattutto campionessa dell’edizione più particolare della storia recente del torneo. Nel 2020, nell’anno della ripartenza del tennis internazionale dopo lo stop imposto dalla pandemia, la francese vinse il titolo battendo in finale Anett Kontaveit con il punteggio di 6-2 7-5. Un successo che resta legato a un’edizione simbolica, perché Palermo fu allora uno dei primi tornei a restituire al circuito un senso di normalità.

“L’entry list conferma il prestigio e l’attrattività internazionale dei Palermo Ladies Open”, ha sottolineato il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata. “Anche quest’anno avremo nel nostro circolo giocatrici che hanno già lasciato il segno nel circuito maggiore e giovani destinate a recitare un ruolo importante nel tennis mondiale. Per il Country è motivo di orgoglio continuare a ospitare un evento che da 37 anni rappresenta una vetrina straordinaria per Palermo, per la Sicilia e per tutto il movimento tennistico italiano. Sarà un’edizione particolarmente significativa anche perché coincide con una fase di grande crescita e rinnovamento del Country Time Club”.

Grant e Vandromme, il futuro passa dal Country

Accanto alle giocatrici più esperte, Palermo conferma la propria vocazione di torneo capace di intercettare in anticipo i talenti del futuro. Tra i nomi da seguire ci sarà Tyra Caterina Grant, diciottenne azzurra e una delle prospettive più interessanti del movimento italiano. Numero 173 del mondo, Grant ha già dato segnali importanti nel 2026: ha superato le qualificazioni al WTA 1000 di Madrid, raggiungendo il secondo turno del tabellone principale, ha vinto i tornei W35 di Santa Margherita di Pula e W50 di Kosice e ha disputato la finale nel WTA 125 di Foggia.

Riflettori accesi anche sulla belga Jeline Vandromme, anche lei diciottenne, vincitrice lo scorso anno dello US Open junior e considerata una delle giovani più interessanti del circuito. La sua presenza aggiunge ulteriore curiosità a un tabellone che mette insieme profili diversi: chi deve difendere un titolo, chi cerca rilancio, chi conosce già Palermo e chi invece userà il torneo come tappa di crescita verso il tennis delle grandi.

In attesa delle wild card, la pattuglia italiana nel main draw è completata dalla marchigiana Jennifer Ruggeri, numero 207 del ranking WTA. Il tabellone principale sarà composto da 32 giocatrici: restano da assegnare quattro wild card per il main draw e due per le qualificazioni. Le qualificazioni prenderanno il via sabato 18 luglio, mentre il tabellone principale scatterà lunedì 20 luglio. Palermo, ancora una volta, si prepara a essere una delle capitali estive del tennis femminile sulla terra rossa.