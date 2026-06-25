Wimbledon non è ancora cominciato, almeno nella sua forma più riconoscibile, quella dei campi tirati a lucido dell’All England Club, del Centre Court pieno e del bianco cerimoniale che tanto ci piace. Eppure uno dei temi della settimana precedente il torneo non riguarda un sorteggio, un rientro, una testa di serie o una mina vagante: riguarda il caldo. L’Europa è nella morsa di un’ondata di calore anomala, e anche Londra, di solito più abituata a gestire pioggia, vento e cambi di luce che non temperature da estate mediterranea, ha dovuto fare i conti con giornate vicine ai 35-36 gradi.

Non è un dettaglio marginale, perché il tennis moderno si gioca sempre più spesso dentro condizioni climatiche estreme. E perché Wimbledon, pur restando Wimbledon, non vive fuori dal tempo.

Il primo segnale è arrivato già nelle qualificazioni di Roehampton, dove ieri il gioco è stato sospeso su tutti i campi per un problema al sistema elettronico di chiamata delle linee. La causa ufficiale è stata una perdita temporanea di alimentazione in una parte del venue, con conseguente impossibilità di far funzionare l’Electronic Line Calling. Il contesto, però, era quello di una giornata rovente, con temperature previste nella fascia alta dei 30 gradi. Non è stato certificato in modo definitivo che il caldo abbia provocato il guasto, ma il fatto che il blackout tecnico sia arrivato proprio nel giorno più duro della settimana ha trasformato l’episodio in un campanello d’allarme.

Anche perché Wimbledon, dall’anno scorso, ha completato uno dei passaggi simbolici più delicati della propria storia recente: l’addio ai giudici di linea e l’affidamento totale alle chiamate elettroniche. Se il sistema va in crisi, anche solo per un problema di alimentazione, il torneo si ferma e in una giornata di caldo estremo il tema tecnologico si somma a quello fisico: giocatori, raccattapalle, arbitri, staff e pubblico diventano tutti parte dello stesso problema.

Cosa dice la Heat Rule di Wimbledon

La domanda, dunque, è semplice: cosa succede a Wimbledon quando fa troppo caldo? La risposta è meno immediata di quanto sembri, perché non basta guardare la temperatura dell’aria. Il torneo non si regola sul numero secco del termometro, ma sull’Heat Stress Index, un indice che combina temperatura dell’aria, umidità e temperatura della superficie del campo. È questo dato, rilevato attraverso un apposito monitor, a determinare l’eventuale applicazione della regola.

Per l’edizione 2026, la Heat Rule si applica a tutti gli eventi di singolare, sia nelle qualificazioni sia nel tabellone principale: singolare maschile, singolare femminile, tornei junior e singolari wheelchair, compreso il quad. La soglia decisiva è fissata a 30.1 gradi Celsius di Heat Stress Index. Quando l’indice raggiunge o supera quel valore, i giocatori possono usufruire di una pausa supplementare.

Nei match al meglio dei tre set, la pausa è di 10 minuti e può essere presa tra secondo e terzo set. Nei match al meglio dei cinque set, quindi nel singolare maschile del tabellone principale, la pausa arriva tra terzo e quarto set. Per gli eventi wheelchair, invece, la pausa prevista è di 15 minuti.

Il punto più importante è che non serve l’accordo di entrambi i giocatori: è sufficiente che uno dei due chieda la pausa perché la regola venga applicata. La sospensione vale per entrambi e diventa, di fatto, una finestra di raffreddamento del corpo. Non è un medical timeout in senso stretto e non va confusa con una richiesta di trattamento per crampi o problemi specifici. È una misura preventiva, pensata per abbassare la temperatura corporea, consentire idratazione, cambio d’abiti, recupero e gestione dello stress termico.

Le misurazioni vengono prese 30 minuti prima dell’inizio del gioco, poi alle 14 e alle 17 locali. Un dettaglio non secondario, perché il momento più duro della giornata non coincide sempre con l’avvio dei match. Sull’erba, in particolare, il calore accumulato dalla superficie può incidere molto sulla percezione reale dello sforzo. La temperatura dell’aria può dire una cosa, il campo un’altra.

La regola, inoltre, si applica anche ai match già iniziati. Se durante la giornata le condizioni cambiano e la Heat Rule viene successivamente rimossa, le partite già in corso che erano entrate nel regime della regola vengono comunque completate con quella possibilità ancora disponibile. Il torneo, insomma, evita di cambiare le condizioni regolamentari a metà del percorso di un match.

Ci sono però due eccezioni rilevanti. La prima riguarda i campi coperti: la Heat Rule non si applica ai match giocati sotto il tetto. Se il Centre Court o il Court No.1 vengono chiusi e la partita procede in condizioni indoor, il meccanismo della pausa caldo non entra in funzione. La seconda riguarda le partite sospese durante la notte: la regola non viene introdotta alla ripresa se è già stato completato almeno un set in un match al meglio dei tre, o almeno due set in un match al meglio dei cinque.

In sintesi: Wimbledon non ferma automaticamente il gioco perché la temperatura dell’aria supera una certa soglia. Interviene quando l’indice complessivo di stress termico raggiunge 30.1, e in quel caso concede una pausa di raffreddamento, non una sospensione generalizzata del programma.

È una differenza importante, perché spiega perché in alcune giornate apparentemente roventi si possa continuare a giocare e perché, al contrario, umidità e calore del campo possano rendere rischiosa una situazione che sulla carta sembra ancora gestibile.

Sinner, il caldo e un tema diventato personale

In questo quadro, il caso di Jannik Sinner merita un discorso a parte. Non perché il numero uno del mondo sia l’unico giocatore esposto al problema, ma perché negli ultimi mesi il caldo è entrato due volte nel suo cammino Slam, diventando un tema tecnico, fisico e quasi psicologico.

A Melbourne, con Eliot Spizzirri, Sinner aveva vissuto uno dei momenti più complicati del suo Australian Open. Il caldo, i crampi, la difficoltà a spingere sulle gambe e a gestire il servizio avevano trasformato una partita teoricamente sotto controllo in un passaggio molto più scivoloso.

L’intervento della heat policy australiana, con la chiusura del tetto e la possibilità di abbassare la temperatura del corpo, gli aveva permesso di ritrovare lucidità e di uscire da una situazione potenzialmente pericolosa.

A Parigi, con Juan Manuel Cerundolo, il tema è tornato in modo ancora più pesante. Sinner era avanti due set e sembrava avere in mano la partita, prima di crollare fisicamente in una giornata di grande caldo. Lui, come spesso accade, ha evitato alibi e spiegazioni troppo comode, ma il dato resta: per due Slam consecutivi, in condizioni climatiche estreme, il corpo del numero uno del mondo ha mandato segnali evidenti. Ed è inevitabile che a Wimbledon, davanti a una settimana iniziata con temperature fuori scala per Londra, la questione venga osservata con grande attenzione.

Sinner non è un giocatore fragile. Al contrario, negli ultimi anni ha costruito gran parte della sua superiorità anche sulla capacità di sostenere ritmi altissimi per ore, di ripetere accelerazioni, di restare mentalmente dentro la partita anche quando il margine si assottiglia.

Però il caldo cambia le gerarchie dello sforzo perché non riguarda soltanto la resistenza aerobica o la forza muscolare, ma intacca anche la lucidità, la coordinazione, la gestione del servizio, sulla scelta del colpo, sui tempi di recupero tra un punto e l’altro. In pratica: entra dentro il tennis.

Per un giocatore come Sinner, che fonda tanto del suo gioco sull’intensità continua e sulla pulizia della palla, perdere anche una piccola percentuale di brillantezza può diventare significativo.

Wimbledon, da questo punto di vista, è un test particolare. L’erba accorcia gli scambi, ma non sempre riduce lo stress. I movimenti sono più bassi, più rapidi, più instabili; il servizio pesa di più, le prime palle diventano decisive, la necessità di reagire in pochi decimi di secondo resta altissima.

Con temperature da 35 gradi, anche una partita sull’erba può diventare fisicamente delicata, soprattutto se si allunga e soprattutto se viene giocata nelle ore centrali del giorno.

Non solo Sinner: il caldo come nuova frontiera del tennis

La questione, naturalmente, va oltre Sinner e oltre Wimbledon. Il tennis è uno degli sport più esposti al caldo: si gioca spesso all’aperto, in continenti diversi, con cambi climatici violenti da una settimana all’altra e con calendari che lasciano poco spazio all’adattamento.

Indian Wells, Miami, Melbourne, Parigi, Shanghai, Cincinnati, New York: il circuito attraversa condizioni molto diverse, spesso estreme, e chiede agli atleti di essere pronti sempre.

Per anni il tennis ha trattato il caldo come una variabile ambientale, quasi una componente naturale del gioco. Bisognava adattarsi, resistere, soffrire: oggi, però, la prospettiva è cambiata.

Le regole non nascono per rendere la vita più comoda ai giocatori, ma per evitare che il confine tra fatica sportiva e rischio sanitario diventi troppo sottile.

Anche per questo la misurazione attraverso indici compositi è più sensata del vecchio “fa caldo, ma si gioca”. Il corpo non reagisce soltanto alla temperatura; reagisce all’umidità, alla radiazione solare, al vento, alla possibilità di disperdere calore, al tipo di superficie. Due giornate da 31 gradi possono essere completamente diverse: una asciutta e ventilata, l’altra umida e senza aria. Nel primo caso il corpo può ancora raffreddarsi in modo efficace; nel secondo, molto meno.

Wimbledon, storicamente, ha avuto il problema opposto: pioggia, interruzioni, campi coperti in fretta, programmazione compressa. Ma il torneo si sta abituando a un’altra realtà. Il tetto, nato per salvare il programma dall’acqua, oggi può diventare anche uno strumento indiretto di gestione termica. Le heat rules, invece, servono a dare una cornice chiara a tutto il resto, ovviamente non eliminano il problema, ma lo rendono meno arbitrario.

La giornata di Roehampton ha mostrato anche un altro aspetto: il caldo non colpisce soltanto i giocatori. Può mettere sotto pressione la tecnologia, gli impianti elettrici, il personale, i servizi medici, il pubblico in coda, i raccattapalle e gli ufficiali di gara. Un grande torneo moderno non è più soltanto una sequenza di partite. È una macchina enorme, e ogni macchina, sotto stress, ha i suoi punti deboli.

La buona notizia: il peggio dovrebbe passare prima del main draw

La notizia migliore, per Wimbledon e per i giocatori, è che l’ondata più dura dovrebbe essere in fase di esaurimento. Venerdì resta indicato come il giorno più critico, con temperature ancora vicine ai 36 gradi nell’area di Wimbledon. Sabato il caldo dovrebbe iniziare a perdere forza, pur restando su valori alti, intorno ai 31 gradi. Domenica il quadro dovrebbe già alleggerirsi, con massime più vicine ai 26 gradi.

Da lunedì, giorno d’inizio del tabellone principale, il clima dovrebbe rientrare in un territorio molto più riconoscibile per l’estate londinese: 24-25 gradi, cielo variabile, temperature miti e condizioni decisamente più godibili. In altre parole, quello che ci si aspetta da Wimbledon quando Wimbledon non decide di travestirsi da Melbourne o da Parigi.

Naturalmente il torneo resterà vigile.

Le misurazioni dell’Heat Stress Index continueranno a scandire le giornate e la Heat Rule resterà a disposizione se le condizioni dovessero richiederlo, ma la prospettiva, almeno al momento, è che il main draw possa cominciare dentro un contesto più normale, dopo una settimana di qualificazioni segnata da un caldo quasi fuori luogo per Church Road.

Per Sinner, e non solo per lui, sarebbe una buona notizia. Il numero uno del mondo arriva a Wimbledon con il bisogno di rimettere il proprio tennis al centro del discorso, dopo un Roland Garros che ha lasciato più domande fisiche che tecniche. Il caldo non sparirà dal tennis, e probabilmente sarà uno dei grandi temi dei prossimi anni.

Ma se Wimbledon tornerà presto alla sua estate più mite, allora l’erba potrà riprendersi la scena.

E sarebbe già qualcosa. Perché questo torneo sa sopportare la pioggia, sa convivere con il vento, sa trasformare una nuvola in un elemento narrativo, ma quando il caldo diventa protagonista, Wimbledon perde un po’ della sua natura. Dal lunedì del main draw, invece, dovrebbe tornare il suo clima: non sempre prevedibile, non sempre perfetto, ma assolutamente giocabile. E, soprattutto, di nuovo londinese.