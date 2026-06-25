Fils torna in campo a Wimbledon: “Dovrei essere al cento per cento. Ecco da quanto mi alleno”

“Dovrei essere al cento per cento a Wimbledon”. Così Arthur Fils, come riportato da L’Equipe, in vista dei Championships. Il 22enne francese tornerà in campo per un match ufficiale sui prati londinesi, dopo quasi due mesi di stop per l’infortunio all’anca. Nel mentre, martedì ha sconfitto Jakub Mensik nell’esibizione The Boodles, con il punteggio di 5-7 6-4 10-8. E qualche giorno prima si era allenato con Jannik Sinner, numero 1 del mondo. “Sono riuscito a giocare una partita e non ho sentito alcun dolore. È davvero un’ottima notizia”, ha affermato il transalpino.

Fils: “Ho ripreso in mano la racchetta dieci giorni fa”

Ritiratosi dopo aver giocato pochi game a Roma contro Andrea Pellegrino, Fils aveva poi dato forfait anche per il Roland Garros, lo Slam di casa. Se inizialmente il piano era quello di rientrare per la stagione su erba, l’attuale numero 23 del mondo ha dovuto rivedere i suoi programmi. Saltato pure il torneo di Halle, il francese ha quindi dedicato parecchi giorni per il recupero della miglior forma fisica in vista di Wimbledon. “Ho ripreso in mano la racchetta dieci giorni fa, a Monaco, insieme al mio preparatore Lapo Becherini e al mio fisioterapista Chris Seiler”, ha raccontato il transalpino. “Prima ero rimasto due settimane a Monaco di Baviera, dove ho svolto molto lavoro fisico per rimettermi in condizione”.

Ricordiamo che Fils era tornato a competere nel mese di febbraio. Nonostante le bandiere bianche alzate nei primi due Slam stagionali, così come per il 1000 di Montecarlo, in tre mesi Arthur ha accumulato molti punti grazie a un’invidiabile continuità. Quarti di finale a Indian Wells, penultimi atti a Miami e Madrid, finale a Doha e titolo a Barcellona. Questo il ruolino di marcia del francese, che sebbene abbia saltato appuntamenti importanti in questa stagione, figura ancora al settimo posto nella Race, con 1890 punti all’attivo.

Ivanisevic: “Fils è in buona forma. Su erba si muove benissimo”

Ha speso qualche parola su Fils anche il suo allenatore, Goran Ivanisevic, campione di Wimbledon nel 2001. “Sembra che stia bene”, ha dichiarato il coach croato. “Abbiamo trascorso una settimana ad allenarci a Londra, poi siamo venuti qui a giocare e, per il momento, è in buona forma dopo sei settimane lontano dai campi. Purtroppo, è stato costretto a fermarsi proprio quando stava giocando davvero molto bene, prima del Roland Garros. Sono felice che sia tornato in forma e spero che continui così”.

In merito alle possibilità del suo pupillo ai Championships, poi, Ivanisevic si è detto fiducioso. Anche perché “Arthur ha ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam proprio a Wimbledon. È l’unico Major in cui è già arrivato alla seconda settimana (nel 2024, ndr). Penso che possa giocare molto bene su erba, perché si muove benissimo. Molto dipenderà dal sorteggio, ma credo che possa ottenere ottimi risultati”.