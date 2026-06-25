Wimbledon

Wimbledon: Sinner si allena con Djokovic a pochi giorni dal via

Dopo il match di esibizione a Hurlingham, il numero uno del mondo si prepara con un partner di eccezione

Di Gianluca Sartori
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Novak Djokovic e Jannik Sinner – Wimbledon 2025 (foto via Twitter @Wimbledon)
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Jannik Sinner e Novak Djokovic incrociano le racchette a Wimbledon. E’ già accaduto in passato, potrebbe accadere in futuro, intanto è successo in questo giovedì, nella cornice del Court 1, per un allenamento che ha visto di fronte il numero uno del mondo italiano e il 24 volte campione Slam. Un partner di eccezione per Jannik, che continua la sua preparazione al terzo Slam dell’anno dopo il match di esibizione giocato a Hurlingham contro Cameron Norrie. A differenza sua, mercoledì Djokovic ha scelto di dare forfait all’ultimo minuto per il Giorgio Armani Tennis Classic, probabilmente a causa delle temperature troppo alte, preferendo effettuare una seduta blanda di allenamento a Aorangi Park.

Oggi, invece, i due si sono ritrovati per un’oretta di allenamento. Emergono diverse immagini tra cui quella di una risposta mortifera uscita dalla racchetta di Sinner, forse non del tutto volontariamente, il che ha destato i sorrisi di entrambi. Clima disteso e grandi sorrisi tra i protagonisti, con i rispettivi staff a lavoro a bordo campo.

Dopo la seduta, Djokovic e Sinner si sono salutati calorosamente, a conferma del fatto che i rapporti tra i due sono ottimi.

Nel corso della loro rivalità è già successo tre volte che i due si siano affrontati su quel sacro campo: vittorie di Djokovic ai quarti nel 2022 (in quattro set) e in semifinale nel 2023 (in due set), vittoria di Sinner in tre set in semifinale nel 2025. L’ultima volta che i due si sono affrontati costituisce un ricordo fresco nella memoria di entrambi: a gennaio, Novak ha battuto Jannik, in cinque set al Roland Garros. La saga tra i due potrebbe arricchirsi di un altro episodio sui verdi prati londinesi: molto dipenderà dal sorteggio, in programma nella giornata di venerdì.

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