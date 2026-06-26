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Ancora problemi per Chris Evert: “Il cancro alle ovaie è tornato”

Per la terza volta la campionessa americana dovrà combattere contro la malattia: "Nelle prossime settimane inizierò le chemioterapie, non potrò esserci a Wimbledon"

Di Pellegrino Dell'Anno
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Diciotto Slam, di cui 7 Roland Garros e 6 US Open. Risultati incredibili in campo, che forse possono essere anche stati utili a Chris Evert per battere due volte il cancro. Ancora di più ora che un nemico ben più temibile di slice e volée si è ripresentato nella vita della campionessa statunitense. Il cancro alle ovaie è infatti tornato, come ha raccontato Evert in un post sui propri social: “Sono sempre stata onesta e trasparente riguardo le mie condizioni di salute. Lo scorso weekend, dopo aver svolto alcuni test e esami, ho scoperto che il cancro alle ovaie è tornato“.

Il percorso e la lotta di Evert contro il cancro

Già nel 2022 Evert aveva contratto il cancro, scoperto per un controllo preventivo dopo che questo male le aveva strappato la sorella. Una prima battaglia, seguita da un’altra operazione, nel 2023, per una recidiva della malattia. Tre anni dopo sembrava tutto rimesso in sesto, con l’americana ormai opinionista fissa sulla ESPN. Ed era pronta a viaggiare verso Wimbledon per lavorare in loco. Una tappa, che per forza di cose, dovrà essere cancellata.

Mi sono già operata come primo step del mio trattamento, e inizierò la chemioterapia nelle prossime settimane“, ha spiegato Evert sui social, “perciò, non ci sarò quest’anno a Wimbledon, e prenderò una pausa dai miei doveri professionali nelle prossime due settimane per concentrarmi sulla mia salute. Il cancro alle ovaie è implacabile, ma rimarrò ottimista e determinata a continuare a combattere questa battaglia“.

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