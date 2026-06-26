Jodar si allena senza dolori: sarà ai nastri di partenza di Wimbledon

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Rafael Jodar giocherà a Wimbledon. Come riportato da Puntodebreak, il 19enne spagnolo è riuscito ad allenarsi sui campi dei Championships senza avvertire dolori. Nelle ultime settimane l’attuale numero 26 del mondo era stato costretto a saltare entrambi gli appuntamenti su erba in preparazione allo Slam inglese. Un infortunio agli addominali lo aveva messo fuori gioco prima dal torneo del Queen’s e poi da Eastbourne.

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👉Rafa Jódar está entrenando sin molestias



👉Salvo contratiempo el finde, CONFIRMADO q mañana sorteará y q jugará su 1er cuadro grande en el GS de hierba a partir del lunes pic.twitter.com/KnuA8Zfpcw — Javier de Diego (@dediegoYpunto) June 25, 2026

In molti erano preoccupati circa la prima partecipazione di Jodar a Wimbledon. Lo spagnolo riuscirà invece a prendere parte al Major britannico. Anche se ci arriva senza aver giocato match ufficiali su erba: né nelle ultime settimane, né nelle passate stagioni. Il primo turno che disputerà lunedì 29 o martedì 30 giugno sarà quindi il primo incontro di Jodar su un manto verde a livello professionistico. “Non so bene cosa aspettarmi sull’erba perché ci ho giocato pochissimo”, aveva detto il teenager di Madrid nelle scorse settimane.

Ai Championships sarà la 23esima testa di serie. Un risultato impensabile, anche solo pensando a dove si trovava pochi mesi fa. Nella classifica pubblicata il 16 marzo, Jodar figurava ancora fuori dalla top 100. Nel tre mesi successivi, però, ha scalato il ranking in un modo impressionante. Titolo a Marrakech, penultimo atto a Barcellona, quarti di finale a Madrid, Roma e al Roland Garros. Grazie a una continuità sbalorditiva lo spagnolo ha conquistato poche settimane fa il best ranking di numero 23 al mondo. Da numero 15 della Race, ora si metterà in gioco anche su erba. Non rimane che vedere in quale sezione del tabellone verrà sorteggiato.