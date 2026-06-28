Wimbledon, Andreeva: “Avrei voluto più tempo per godermi il titolo Slam”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Al Roland Garros ha alzato il suo primo trofeo Slam. Mirra Andreeva vuole portare a Wimbledon le sensazioni della seconda parte della sua cavalcata parigina, quando è riuscita a superare il nervosismo che l’attanagliava nei primi match. Il ritorno in singolare di Serena Williams è, al solito, argomento imprescindibile, come del resto il fatto che le ultime nove edizioni abbiano avuto altrettante vincitrici diverse. Ecco cosa ha detto Mirra nel media day.

D. Qual è stata la cosa migliore dell’essere diventata campionessa di uno Slam? Qual è stata l’esperienza più bella?

MIRRA ANDREEVA: “Ovviamente le sensazioni che ho provato dopo la vittoria, il primo giorno e anche nei giorni successivi, sono state incredibili. Voglio davvero provare a riviverle. È una sorta di piccola dipendenza che penso molti giocatori sviluppino dopo una vittoria. Quindi questo sarà il mio obiettivo: cercare di, non so, ripetere quell’esperienza e provare di nuovo quelle sensazioni. Proverò a farlo qui, ma non voglio crearmi aspettative, quando lo faccio a volte le cose prendono una brutta piega. Cercherò semplicemente di concentrarmi su come giocherò ogni partita che avrò l’opportunità di disputare qui”.

D. Quando senti questa statistica – nove campionesse diverse negli ultimi nove Wimbledon – e tu ovviamente punti a diventare la prossima, che effetto ha sulla tua motivazione? Perché pensi che ogni anno ci sia una vincitrice diversa?

MIRRA ANDREEVA: “Non la conoscevo. Non direi che saperlo cambi qualcosa per me, il mio approccio agli allenamenti o alle partite. Continuerei semplicemente a concentrarmi su ciò su cui mi concentro sempre: dare il massimo in campo, seguire il piano di gioco, lottare e cercare di vincere le partite. Non so perché ci sia sempre una vincitrice diversa. Però penso che sia proprio questo a renderlo interessante, perché non sai mai chi vincerà”.

D. Per i campioni del Roland Garros è dura, perché tra tutti gli Slam avete meno tempo per godervi il fatto di essere campioni Slam prima di dover tornare a fare sul serio. In un mondo ideale, preferiresti che questo torneo iniziasse qualche settimana più tardi per poterti godere più a lungo quello che è successo a Parigi?

MIRRA ANDREEVA: “Ci ho pensato. Dal punto di vista dei tempi, ovviamente mi sarebbe piaciuto averne di più. Ma il calendario è questo, ho semplicemente dovuto accettarlo. Ho trascorso un breve ma bellissimo periodo con la mia famiglia. Ci siamo riposati. Non ho giocato a tennis per un paio di giorni. Poi ho dovuto tornare ad allenarmi. Penso che anche se Wimbledon fosse stato un po’ più lontano nel calendario, probabilmente sarei comunque tornata ad allenarmi più o meno nello stesso periodo. Per me va bene così”.

D. Ora che hai vinto uno Slam, stare nel contesto di uno Slam ti dà sensazioni diverse, sapendo che puoi vincere uno di questi titoli?

MIRRA ANDREEVA: “Non direi. Ogni volta che arrivo a un torneo lo faccio sapendo che forse potrei vincerlo. Quando ho effettivamente vinto uno Slam ho semplicemente pensato: “Evviva”. Ero felicissima. Adesso in realtà non cambia molto per me. Non lo so. Il mio modo di affrontare allenamenti, partite o semplicemente la vita quotidiana non è cambiato granché”.

D. Hai ricevuto congratulazioni dalle altre giocatrici?

MIRRA ANDREEVA: “Sì, continuo a ricevere molte congratulazioni. L’altro giorno, ho ricevuto complimenti da Karen, da Jaqueline Cristian, Andrey, Coco… tanti giocatori diversi che incontro nell’area di allenamento continuano a congratularsi con me. È molto bello vederlo e sentirlo da parte di tanti giocatori diversi. Sì, è stato… non so, molto dolce per me”.

D. Serena Williams è tornata a Wimbledon. Quanto è stata fonte d’ispirazione per te? Hai mai pensato che un giorno avresti condiviso un tabellone Slam di singolare con Serena Williams?

MIRRA ANDREEVA: “Sinceramente non l’avrei mai immaginato. Certo, guardavo le sue partite quando ero più piccola e seguivo quello che faceva, tifando per lei quando vinceva quegli Slam. Non avrei mai pensato di giocare davvero lo stesso torneo insieme a lei. Quando sono arrivata qui e mi stavo scaldando per l’allenamento, stavano facendo il sorteggio del tabellone, e io guardavo così perché non credo che nessuna nel tabellone avrebbe voluto affrontare Serena. Parlo per me: io non vorrei giocare contro Serena (ride). Sarei molto nervosa. Fantastico che sia tornata”.

D. Vincendo il Roland Garros hai fatto molte cose nel modo giusto. Su quali aspetti pensi di poter migliorare qui – mentalmente, fisicamente o tennisticamente – per andare molto avanti nel torneo?

MIRRA ANDREEVA: “Mentalmente credo di essere migliorata dall’inizio del Roland Garros fino circa a metà torneo. All’inizio ero molto, molto nervosa e un po’ sopraffatta dalle emozioni. Poi, in qualche modo sono riuscita a concentrare la mia attenzione su ciò che dovevo fare. Penso che questo sia ciò che cercherò di portare da Parigi qui: qualunque cosa accada, proverò semplicemente a concentrarmi su ogni singolo punto che avrò davanti”.