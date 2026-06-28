Wimbledon, non solo il titolo: Sabalenka e Rybakina si sfidano per il primato del ranking

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Nell’universo del tennis femminile e, soprattutto, nel labirinto della tigre. Già, perché è arrivato il momento della verità per Aryna Sabalenka. L’attuale numero 1 del mondo, una delle giocatrici più carismatiche e dominanti del circuito, sbarca in quel di Londra con una missione chiarissima: conquistare finalmente il titolo sui prati dell’All England Club. Nonostante la sua indiscutibile leadership, il rapporto della tigre di Minsk con la Cattedrale del tennis rimane una sorta di rebus insoluto. Nelle sue ultime tre partecipazioni (2021, 2023, 2025) la bielorussa si è sempre fermata in semifinale, cedendo in tutti e tre i casi al terzo set. Un dettaglio statistico tutt’altro che banale, che mette a nudo la sua storica vulnerabilità nei momenti in cui i match viaggiano sul filo dell’equilibrio e si decidono sui dettagli più infinitesimali.

I fantasmi del 6-0 e l’urgenza Slam

Per quanto possa apparire paradossale per la leader del ranking, Sabalenka si presenta a Church Road senza aver ancora messo in bacheca un torneo del Grande Slam in questo 2026. Battuta nell’atto conclusivo dell’Australian Open (dalla numero 2 WTA Elena Rybakina) e ribaltata clamorosamente nei quarti di finale del Roland Garros da Diana Shnaider, l’attuale regina WTA sta attraversando un momento piuttosto delicato dal punto di vista emotivo, tanto da aver ammesso di essere ricorsa a un supporto psicologico per digerire il ko parigino. A preoccupare sono soprattutto i blackout strutturali emersi nelle sue ultime due uscite: sia a Parigi contro Shnaider, sia a Berlino in semifinale contro Jessica Pegula, la forte giocatrice bielorussa è uscita di scena subendo un pesantissimo 6-0 nel terzo set. Segnali di una lucidità che si smarrisce non appena il tennis potente e aggressivo della numero uno viene contenuto e disinnescato dalle avversarie.

Rybakina ha un’occasione d’oro

Dall’altra parte della rete, pronta a sfruttare ogni minima crepa nell’armatura di Sabalenka, c’è Elena Rybakina. Se la bielorussa ha dominato per 87 settimane consecutive la classifica mondiale, la kazaka avverte ora il profumo del sorpasso. Campionessa a Londra nel 2022 (con successiva semifinale nel 2024, oltre ai quarti nel 2023 e all’amarissima uscita di scena della scorsa stagione), Rybakina ritrova i prati che storicamente esaltano la sua versione migliore. Sì, insomma, il suo tennis compatto, unito a un servizio tra i più devastanti del circuito, si sposa a meraviglia con la superficie. Sebbene la sua marcia di avvicinamento non sia stata perfetta – complici i passi falsi precoci tra il Queen’s e Berlino (dove è stata sorpresa da Alexandra Eala) – la vincitrice dell’Australian Open 2026 sa di avere un margine di crescita esponenziale nel corso delle due settimane londinesi.

La matematica del ranking: un divario che si assottiglia

A spingere la kazaka verso il trono c’è una situazione strategica in classifica estremamente favorevole. Alla vigilia del torneo, Sabalenka comanda con 9.090 punti contro gli 8.143 della rivale. Tuttavia, scartando i punti dell’edizione 2025, lo scenario muta radicalmente: la bielorussa perde i 780 punti della semifinale dello scorso anno scendendo a quota 8.310, mentre Rybakina deve difendere appena i 130 punti del terzo turno, assestandosi a quota 8.013. Con una forbice reale ridotta a sole 297 lunghezze prima del primo quindici, l’assalto alla vetta diventa concreto e palpabile: conquistare il titolo per Elena significherebbe, automaticamente, prendersi anche la corona di numero uno del mondo.

Tutti gli scenari della volata mondiale

Essendo inserite come teste di serie numero 1 e numero 2 del seeding, le due dominatrici del circuito non potranno incrociare le racchette prima della finalissima di domenica 12 luglio. Per scavalcare Sabalenka, Rybakina dovrà necessariamente fare meglio della sua rivale, vincendo sempre un match in più. La semifinale non basterebbe alla kazaka qualora Sabalenka perdesse nei quarti (8.793 punti contro 8.940 della bielorussa). Se invece Rybakina dovesse spingersi fino all’ultimo atto (garantendosi almeno 9.313 punti), costringerebbe Sabalenka a raggiungere la finale per mantenere la vetta. In quel caso, il centrale di Wimbledon diventerebbe lo scenario di un epico “winner takes all“, un eventuale quarto scontro diretto stagionale dopo le tappe di Melbourne, Indian Wells e Miami, con in palio il trofeo e il primato mondiale.

Il bivio di Aryna: (definitiva) consacrazione o crisi?

Il countdown sta per scadere e, come sempre, i dubbi verranno sciolti sul campo. Per Aryna Sabalenka, Wimbledon si trasforma in un bivio cruciale: agguantare il trofeo dei trofei sull’erba inglese metterebbe a tacere i dubbi, scaccerebbe i fantasmi dei set persi a zero e respingerebbe l’assalto non solo di Rybakina, ma anche delle altre antagoniste. Al contrario, un passo falso prematuro o un altro crollo sul più bello farebbero suonare un fortissimo campanello d’allarme, aprendo ufficialmente la crisi della regina. Insomma, la Cattedrale del tennis è pronta a emettere il suo verdetto insindacabile.