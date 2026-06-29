WTA Ranking: Muchova ritorna in top10. Paolini fuori dalle prime quindici

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Piccole novità in questa ultima classifica WTA prima dell’inizio di Wimbledon. Le principale riguardano il ritorno di Karolina Muchova al n.9 del ranking, grazie al successo al Bad Homburg Open powered by Solarwatt, e l’uscita dalla top10 di Linda Noskova che perde due posizioni e scivola al n.12 dopo una sola settimana tra le prime dieci. Ma il movimento più rilevante, per quanto riguarda i colori azzurri, è la discesa di Jasmine Paolini al n.17. Dopo l’eliminazione al primo turno al Lexus Eastbourne Open, l’italiana lascia sul terreno i 195 punti della semifinale conquistata a Bad Homburg dodici mesi fa e di conseguenza retrocede di tre posizioni. La crisi di risultati che la accompagna ormai da qualche mese non accenna a interrompersi e le difficoltà si riflettono anche nel doppio, dove, in coppia con Sara Errani, è uscita al primo turno nella loro prima apparizione sull’erba inglese. A Wimbledon Paolini dovrà difendere appena 70 punti, ed esordirà contro Robin Montgomery, n.195 del ranking ma avversaria tutt’altro che semplice, reduce dal titolo conquistato due settimane fa nel Libéma Open di ‘s-Hertogenbosch. Il vero banco di prova per Jasmine, però, arriverà nelle settimane successive. Senza un’inversione di tendenza, sarà complicato, infatti, confermare la finale raggiunta lo scorso anno al Cincinnati Open, con il rischio di perdere altri 650 punti pesantissimi per il ranking. Alle spalle delle migliori guadagna cinque posizioni Madison Keys, che, conquistando il titolo a Eastbourne, risale al n.22, tornando a ridosso della top20. Ancora più consistenti i progressi di Xinyu Wang (+13, n.39), semifinalista a Bad Homburg, di Tereza Valentova (+7, n.54), di Elena-Gabriela Ruse (+34, n.71), semifinalista in Germana, e di Tatjana Maria (+16, n.96), specialista dell’erba e finalista a Eastbourne. Crolla invece Maya Joint, campionessa uscente a Eastbourne, che perde ben 34 posizioni e precipita al n.87 del ranking.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 18 9090 2 0 Elena Rybakina 22 8143 3 0 Iga Swiatek 19 6409 4 0 Jessica Pegula 19 5881 5 0 Mirra Andreeva 20 5653 6 0 Amanda Anisimova 15 5523 7 0 Coco Gauff 18 4879 8 0 Elina Svitolina 16 4471 9 +2 Karolina Muchova 20 3878 10 -1 Victoria Mboko 22 3670 11 +1 Belinda Bencic 18 3385 12 -2 Linda Noskova 22 3359 13 0 Marta Kostyuk 17 3156 14 +1 Naomi Osaka 18 2846 15 +1 Diana Shnaider 24 2458 16 +1 Iva Jovic 23 2436 17 -3 Jasmine Paolini 19 2423 18 0 Sorana Cirstea 25 2415 19 0 Ekaterina Alexandrova 28 2411 20 0 Anna Kalinskaya 22 2240 21 0 Maja Chwalinska 20 1996 22 +5 Madison Keys 20 1854 23 -1 Marie Bouzkova 25 1849 24 -1 Leylah Fernandez 29 1844 25 0 Clara Tauson 24 1804 26 -2 Emma Navarro 26 1784 27 -1 Elise Mertens 22 1758 28 0 Anastasia Potapova 21 1657 29 0 Ann Li 28 1625 30 +1 Hailey Baptiste 22 1502 31 +4 Jelena Ostapenko 21 1472 32 -2 Alexandra Eala 30 1436 33 -1 Emma Raducanu 19 1429 34 -1 Donna Vekic 23 1386 35 +1 Cristina Bucsa 24 1374 36 -2 Katerina Siniakova 20 1338 37 +1 Jaqueline Cristian 26 1324 38 -1 Barbora Krejcikova 18 1320 39 +13 Xinyu Wang 26 1276 40 0 Laura Siegemund 19 1272 41 +1 Liudmila Samsonova 25 1270 42 -1 Janice Tjen 29 1247 43 -1 Maria Sakkari 24 1240 44 -1 Magdalena Frech 23 1208 45 0 Sara Bejlek 23 1208 46 -2 Elisabetta Cocciaretto 24 1192 47 +4 Petra Marcinko 31 1184 48 -2 Nikola Bartunkova 23 1140 49 -2 Diane Parry 26 1139 50 0 Caty Mcnally 27 1136

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Non arretra soltanto Jasmine Paolini. Anche Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scivola al n.46 del ranking. Per la marchigiana, queste due settimane rappresentano uno snodo cruciale della stagione. Dovrà infatti difendere i 130 punti conquistati con il terzo turno a Wimbledon dello scorso anno, ai quali si sommano i 125 punti della vittoria al Nordea Open 2025 di Baastad. In caso di mancata conferma, rischia di ritrovarsi nuovamente fuori dalla top50. Se invece riuscirà a esprimere il livello mostrato nella prima parte della stagione, avrà buone possibilità di conservare una posizione a ridosso delle migliori quaranta anche nelle prossime settimane. Per il resto, la classifica delle italiane registra pochissime variazioni. Da segnalare il balzo di Martina Colmegna, che guadagna 19 posizioni e sale al n.351 grazie alla semifinale raggiunta a Mohammedia, in Marocco. In senso opposto, Diletta Cherubini perde 48 posti e scende al n.394, uscendo così dalla top20 italiana. Fa invece il suo ingresso per la prima volta tra le prime venti azzurre Alessandra Mazzola, che con cinque posizioni in più sale al n.375, segnando anche il proprio best ranking.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 17 -3 Jasmine Paolini 19 2423 46 -2 Elisabetta Cocciaretto 24 1192 125 +2 Lucia Bronzetti 32 606 133 +1 Lisa Pigato 26 570 163 0 Lucrezia Stefanini 28 463 170 0 Nuria Brancaccio 29 456 172 +1 Tyra Caterina Grant 18 438 207 0 Jennifer Ruggeri 24 355 284 0 Jessica Pieri 26 249 291 0 Dalila Spiteri 27 239 292 +1 Samira De Stefano 26 238 293 +1 Federica Urgesi 27 236 321 +1 Giorgia Pedone 26 211 324 +1 Silvia Ambrosio 16 208 325 +1 Noemi Basiletti 26 205 351 +19 Martina Colmegna 19 180 364 0 Aurora Zantedeschi 22 170 369 +5 Camilla Rosatello 18 166 374 +4 Deborah Chiesa 21 163 375 +5 Alessandra Mazzola 20 163

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi, Maya Joint scivola di due posti, trascinata verso il basso dal crollo di 34 posizioni in classifica generale.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 5 2 0 Victoria Mboko 2006 10 3 0 Iva Jovic 2007 16 4 0 Sara Bejlek 2006 45 5 0 Nikola Bartunkova 2006 48 6 +1 Tereza Valentova 2007 54 7 +1 Lilli Tagger 2008 82 8 -2 Maya Joint 2006 87 9 0 Alina Korneeva 2007 98 10 0 Kaitlin Quevedo 2006 107

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella top20 della Race to the WTA Finals si registrano soltanto due progressi: Karolina Muchova, che guadagna due posizioni e sale al n.6, e Madison Keys che ne recupera quattro, portandosi al n.17. Fanno invece tre passi indietro entrambe le azzurre presenti tra le prime cinquanta: Elisabetta Cocciaretto scivola al n.37, mentre Jasmine Paolini scende al n.44.