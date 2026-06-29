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WTA Ranking: Muchova ritorna in top10. Paolini fuori dalle prime quindici

Linda Noskova abbandona la top10 dopo appena una settimana di permanenza. Fa invece un balzo di cinque posizioni la vincitrice di Eastbourne, Madison Keys

Di Claudio Gilardelli
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Jasmine Paolini – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)
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Piccole novità in questa ultima classifica WTA prima dell’inizio di Wimbledon. Le principale riguardano il ritorno di Karolina Muchova al n.9 del ranking, grazie al successo al Bad Homburg Open powered by Solarwatt, e l’uscita dalla top10 di Linda Noskova che perde due posizioni e scivola al n.12 dopo una sola settimana tra le prime dieci. Ma il movimento più rilevante, per quanto riguarda i colori azzurri, è la discesa di Jasmine Paolini al n.17. Dopo l’eliminazione al primo turno al Lexus Eastbourne Open, l’italiana lascia sul terreno i 195 punti della semifinale conquistata a Bad Homburg dodici mesi fa e di conseguenza retrocede di tre posizioni. La crisi di risultati che la accompagna ormai da qualche mese non accenna a interrompersi e le difficoltà si riflettono anche nel doppio, dove, in coppia con Sara Errani, è uscita al primo turno nella loro prima apparizione sull’erba inglese. A Wimbledon Paolini dovrà difendere appena 70 punti, ed esordirà contro Robin Montgomery, n.195 del ranking ma avversaria tutt’altro che semplice, reduce dal titolo conquistato due settimane fa nel Libéma Open di ‘s-Hertogenbosch. Il vero banco di prova per Jasmine, però, arriverà nelle settimane successive. Senza un’inversione di tendenza, sarà complicato, infatti, confermare la finale raggiunta lo scorso anno al Cincinnati Open, con il rischio di perdere altri 650 punti pesantissimi per il ranking. Alle spalle delle migliori guadagna cinque posizioni Madison Keys, che, conquistando il titolo a Eastbourne, risale al n.22, tornando a ridosso della top20. Ancora più consistenti i progressi di Xinyu Wang (+13, n.39), semifinalista a Bad Homburg, di Tereza Valentova (+7, n.54), di Elena-Gabriela Ruse (+34, n.71), semifinalista in Germana, e di Tatjana Maria (+16, n.96), specialista dell’erba e finalista a Eastbourne. Crolla invece Maya Joint, campionessa uscente a Eastbourne, che perde ben 34 posizioni e precipita al n.87 del ranking.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka189090
20Elena Rybakina228143
30Iga Swiatek196409
40Jessica Pegula195881
50Mirra Andreeva205653
60Amanda Anisimova155523
70Coco Gauff184879
80Elina Svitolina164471
9+2Karolina Muchova203878
10-1Victoria Mboko223670
11+1Belinda Bencic183385
12-2Linda Noskova223359
130Marta Kostyuk173156
14+1Naomi Osaka182846
15+1Diana Shnaider242458
16+1Iva Jovic232436
17-3Jasmine Paolini192423
180Sorana Cirstea252415
190Ekaterina Alexandrova282411
200Anna Kalinskaya222240
210Maja Chwalinska201996
22+5Madison Keys201854
23-1Marie Bouzkova251849
24-1Leylah Fernandez291844
250Clara Tauson241804
26-2Emma Navarro261784
27-1Elise Mertens221758
280Anastasia Potapova211657
290Ann Li281625
30+1Hailey Baptiste221502
31+4Jelena Ostapenko211472
32-2Alexandra Eala301436
33-1Emma Raducanu191429
34-1Donna Vekic231386
35+1Cristina Bucsa241374
36-2Katerina Siniakova201338
37+1Jaqueline Cristian261324
38-1Barbora Krejcikova181320
39+13Xinyu Wang261276
400Laura Siegemund191272
41+1Liudmila Samsonova251270
42-1Janice Tjen291247
43-1Maria Sakkari241240
44-1Magdalena Frech231208
450Sara Bejlek231208
46-2Elisabetta Cocciaretto241192
47+4Petra Marcinko311184
48-2Nikola Bartunkova231140
49-2Diane Parry261139
500Caty Mcnally271136

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Non arretra soltanto Jasmine Paolini. Anche Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scivola al n.46 del ranking. Per la marchigiana, queste due settimane rappresentano uno snodo cruciale della stagione. Dovrà infatti difendere i 130 punti conquistati con il terzo turno a Wimbledon dello scorso anno, ai quali si sommano i 125 punti della vittoria al Nordea Open 2025 di Baastad. In caso di mancata conferma, rischia di ritrovarsi nuovamente fuori dalla top50. Se invece riuscirà a esprimere il livello mostrato nella prima parte della stagione, avrà buone possibilità di conservare una posizione a ridosso delle migliori quaranta anche nelle prossime settimane. Per il resto, la classifica delle italiane registra pochissime variazioni. Da segnalare il balzo di Martina Colmegna, che guadagna 19 posizioni e sale al n.351 grazie alla semifinale raggiunta a Mohammedia, in Marocco. In senso opposto, Diletta Cherubini perde 48 posti e scende al n.394, uscendo così dalla top20 italiana. Fa invece il suo ingresso per la prima volta tra le prime venti azzurre Alessandra Mazzola, che con cinque posizioni in più sale al n.375, segnando anche il proprio best ranking.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
17-3Jasmine Paolini192423
46-2Elisabetta Cocciaretto241192
125+2Lucia Bronzetti32606
133+1Lisa Pigato26570
1630Lucrezia Stefanini28463
1700Nuria Brancaccio29456
172+1Tyra Caterina Grant18438
2070Jennifer Ruggeri24355
2840Jessica Pieri26249
2910Dalila Spiteri27239
292+1Samira De Stefano26238
293+1Federica Urgesi27236
321+1Giorgia Pedone26211
324+1Silvia Ambrosio16208
325+1Noemi Basiletti26205
351+19Martina Colmegna19180
3640Aurora Zantedeschi22170
369+5Camilla Rosatello18166
374+4Deborah Chiesa21163
375+5Alessandra Mazzola20163

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi, Maya Joint scivola di due posti, trascinata verso il basso dal crollo di 34 posizioni in classifica generale.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20075
20Victoria Mboko200610
30Iva Jovic200716
40Sara Bejlek200645
50Nikola Bartunkova200648
6+1Tereza Valentova200754
7+1Lilli Tagger200882
8-2Maya Joint200687
90Alina Korneeva200798
100Kaitlin Quevedo2006107

LA RACE TO THE WTA FINALS

Nella top20 della Race to the WTA Finals si registrano soltanto due progressi: Karolina Muchova, che guadagna due posizioni e sale al n.6, e Madison Keys che ne recupera quattro, portandosi al n.17. Fanno invece tre passi indietro entrambe le azzurre presenti tra le prime cinquanta: Elisabetta Cocciaretto scivola al n.37, mentre Jasmine Paolini scende al n.44.

PosizioneVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Mirra Andreeva134929
20Aryna Sabalenka104705
30Elena Rybakina124497
40Elina Svitolina124106
50Jessica Pegula113520
6+2Karolina Muchova122970
7-1Coco Gauff112704
8-1Marta Kostyuk102495
90Victoria Mboko132393
100Sorana Cirstea151915
110Iga Swiatek111824
120Linda Noskova121674
130Iva Jovic141622
140Diana Shnaider141615
150Belinda Bencic101612
160Maja Chwalinska41454
17+4Madison Keys131444
18-1Anastasia Potapova141423
19-1Amanda Anisimova81368
20-1Anna Kalinskaya141360
37-3Elisabetta Cocciaretto14814
44-3Jasmine Paolini12764
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