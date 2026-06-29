WTA Ranking: Muchova ritorna in top10. Paolini fuori dalle prime quindici

Piccole novità in questa ultima classifica WTA prima dell’inizio di Wimbledon. Le principale riguardano il ritorno di Karolina Muchova al n.9 del ranking, grazie al successo al Bad Homburg Open powered by Solarwatt, e l’uscita dalla top10 di Linda Noskova che perde due posizioni e scivola al n.12 dopo una sola settimana tra le prime dieci. Ma il movimento più rilevante, per quanto riguarda i colori azzurri, è la discesa di Jasmine Paolini al n.17. Dopo l’eliminazione al primo turno al Lexus Eastbourne Open, l’italiana lascia sul terreno i 195 punti della semifinale conquistata a Bad Homburg dodici mesi fa e di conseguenza retrocede di tre posizioni. La crisi di risultati che la accompagna ormai da qualche mese non accenna a interrompersi e le difficoltà si riflettono anche nel doppio, dove, in coppia con Sara Errani, è uscita al primo turno nella loro prima apparizione sull’erba inglese. A Wimbledon Paolini dovrà difendere appena 70 punti, ed esordirà contro Robin Montgomery, n.195 del ranking ma avversaria tutt’altro che semplice, reduce dal titolo conquistato due settimane fa nel Libéma Open di ‘s-Hertogenbosch. Il vero banco di prova per Jasmine, però, arriverà nelle settimane successive. Senza un’inversione di tendenza, sarà complicato, infatti, confermare la finale raggiunta lo scorso anno al Cincinnati Open, con il rischio di perdere altri 650 punti pesantissimi per il ranking. Alle spalle delle migliori guadagna cinque posizioni Madison Keys, che, conquistando il titolo a Eastbourne, risale al n.22, tornando a ridosso della top20. Ancora più consistenti i progressi di Xinyu Wang (+13, n.39), semifinalista a Bad Homburg, di Tereza Valentova (+7, n.54), di Elena-Gabriela Ruse (+34, n.71), semifinalista in Germana, e di Tatjana Maria (+16, n.96), specialista dell’erba e finalista a Eastbourne. Crolla invece Maya Joint, campionessa uscente a Eastbourne, che perde ben 34 posizioni e precipita al n.87 del ranking.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|18
|9090
|2
|0
|Elena Rybakina
|22
|8143
|3
|0
|Iga Swiatek
|19
|6409
|4
|0
|Jessica Pegula
|19
|5881
|5
|0
|Mirra Andreeva
|20
|5653
|6
|0
|Amanda Anisimova
|15
|5523
|7
|0
|Coco Gauff
|18
|4879
|8
|0
|Elina Svitolina
|16
|4471
|9
|+2
|Karolina Muchova
|20
|3878
|10
|-1
|Victoria Mboko
|22
|3670
|11
|+1
|Belinda Bencic
|18
|3385
|12
|-2
|Linda Noskova
|22
|3359
|13
|0
|Marta Kostyuk
|17
|3156
|14
|+1
|Naomi Osaka
|18
|2846
|15
|+1
|Diana Shnaider
|24
|2458
|16
|+1
|Iva Jovic
|23
|2436
|17
|-3
|Jasmine Paolini
|19
|2423
|18
|0
|Sorana Cirstea
|25
|2415
|19
|0
|Ekaterina Alexandrova
|28
|2411
|20
|0
|Anna Kalinskaya
|22
|2240
|21
|0
|Maja Chwalinska
|20
|1996
|22
|+5
|Madison Keys
|20
|1854
|23
|-1
|Marie Bouzkova
|25
|1849
|24
|-1
|Leylah Fernandez
|29
|1844
|25
|0
|Clara Tauson
|24
|1804
|26
|-2
|Emma Navarro
|26
|1784
|27
|-1
|Elise Mertens
|22
|1758
|28
|0
|Anastasia Potapova
|21
|1657
|29
|0
|Ann Li
|28
|1625
|30
|+1
|Hailey Baptiste
|22
|1502
|31
|+4
|Jelena Ostapenko
|21
|1472
|32
|-2
|Alexandra Eala
|30
|1436
|33
|-1
|Emma Raducanu
|19
|1429
|34
|-1
|Donna Vekic
|23
|1386
|35
|+1
|Cristina Bucsa
|24
|1374
|36
|-2
|Katerina Siniakova
|20
|1338
|37
|+1
|Jaqueline Cristian
|26
|1324
|38
|-1
|Barbora Krejcikova
|18
|1320
|39
|+13
|Xinyu Wang
|26
|1276
|40
|0
|Laura Siegemund
|19
|1272
|41
|+1
|Liudmila Samsonova
|25
|1270
|42
|-1
|Janice Tjen
|29
|1247
|43
|-1
|Maria Sakkari
|24
|1240
|44
|-1
|Magdalena Frech
|23
|1208
|45
|0
|Sara Bejlek
|23
|1208
|46
|-2
|Elisabetta Cocciaretto
|24
|1192
|47
|+4
|Petra Marcinko
|31
|1184
|48
|-2
|Nikola Bartunkova
|23
|1140
|49
|-2
|Diane Parry
|26
|1139
|50
|0
|Caty Mcnally
|27
|1136
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Non arretra soltanto Jasmine Paolini. Anche Elisabetta Cocciaretto perde due posizioni e scivola al n.46 del ranking. Per la marchigiana, queste due settimane rappresentano uno snodo cruciale della stagione. Dovrà infatti difendere i 130 punti conquistati con il terzo turno a Wimbledon dello scorso anno, ai quali si sommano i 125 punti della vittoria al Nordea Open 2025 di Baastad. In caso di mancata conferma, rischia di ritrovarsi nuovamente fuori dalla top50. Se invece riuscirà a esprimere il livello mostrato nella prima parte della stagione, avrà buone possibilità di conservare una posizione a ridosso delle migliori quaranta anche nelle prossime settimane. Per il resto, la classifica delle italiane registra pochissime variazioni. Da segnalare il balzo di Martina Colmegna, che guadagna 19 posizioni e sale al n.351 grazie alla semifinale raggiunta a Mohammedia, in Marocco. In senso opposto, Diletta Cherubini perde 48 posti e scende al n.394, uscendo così dalla top20 italiana. Fa invece il suo ingresso per la prima volta tra le prime venti azzurre Alessandra Mazzola, che con cinque posizioni in più sale al n.375, segnando anche il proprio best ranking.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|17
|-3
|Jasmine Paolini
|19
|2423
|46
|-2
|Elisabetta Cocciaretto
|24
|1192
|125
|+2
|Lucia Bronzetti
|32
|606
|133
|+1
|Lisa Pigato
|26
|570
|163
|0
|Lucrezia Stefanini
|28
|463
|170
|0
|Nuria Brancaccio
|29
|456
|172
|+1
|Tyra Caterina Grant
|18
|438
|207
|0
|Jennifer Ruggeri
|24
|355
|284
|0
|Jessica Pieri
|26
|249
|291
|0
|Dalila Spiteri
|27
|239
|292
|+1
|Samira De Stefano
|26
|238
|293
|+1
|Federica Urgesi
|27
|236
|321
|+1
|Giorgia Pedone
|26
|211
|324
|+1
|Silvia Ambrosio
|16
|208
|325
|+1
|Noemi Basiletti
|26
|205
|351
|+19
|Martina Colmegna
|19
|180
|364
|0
|Aurora Zantedeschi
|22
|170
|369
|+5
|Camilla Rosatello
|18
|166
|374
|+4
|Deborah Chiesa
|21
|163
|375
|+5
|Alessandra Mazzola
|20
|163
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Nel ranking dedicato alle giocatrici nate dal 1° gennaio 2006 in poi, Maya Joint scivola di due posti, trascinata verso il basso dal crollo di 34 posizioni in classifica generale.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|5
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|10
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|16
|4
|0
|Sara Bejlek
|2006
|45
|5
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|48
|6
|+1
|Tereza Valentova
|2007
|54
|7
|+1
|Lilli Tagger
|2008
|82
|8
|-2
|Maya Joint
|2006
|87
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|98
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|107
LA RACE TO THE WTA FINALS
Nella top20 della Race to the WTA Finals si registrano soltanto due progressi: Karolina Muchova, che guadagna due posizioni e sale al n.6, e Madison Keys che ne recupera quattro, portandosi al n.17. Fanno invece tre passi indietro entrambe le azzurre presenti tra le prime cinquanta: Elisabetta Cocciaretto scivola al n.37, mentre Jasmine Paolini scende al n.44.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Mirra Andreeva
|13
|4929
|2
|0
|Aryna Sabalenka
|10
|4705
|3
|0
|Elena Rybakina
|12
|4497
|4
|0
|Elina Svitolina
|12
|4106
|5
|0
|Jessica Pegula
|11
|3520
|6
|+2
|Karolina Muchova
|12
|2970
|7
|-1
|Coco Gauff
|11
|2704
|8
|-1
|Marta Kostyuk
|10
|2495
|9
|0
|Victoria Mboko
|13
|2393
|10
|0
|Sorana Cirstea
|15
|1915
|11
|0
|Iga Swiatek
|11
|1824
|12
|0
|Linda Noskova
|12
|1674
|13
|0
|Iva Jovic
|14
|1622
|14
|0
|Diana Shnaider
|14
|1615
|15
|0
|Belinda Bencic
|10
|1612
|16
|0
|Maja Chwalinska
|4
|1454
|17
|+4
|Madison Keys
|13
|1444
|18
|-1
|Anastasia Potapova
|14
|1423
|19
|-1
|Amanda Anisimova
|8
|1368
|20
|-1
|Anna Kalinskaya
|14
|1360
|37
|-3
|Elisabetta Cocciaretto
|14
|814
|44
|-3
|Jasmine Paolini
|12
|764