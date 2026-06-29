Close Call, la vostra linea diretta con Wimbledon

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Iniziano i Championships e Ubitennis sarà con voi per portarvi il più vicino possibile all’All England Club e a tutti i protagonisti.

Il video-podcast Close Call, curato dal sottoscritto, Vanni Gibertini, e da Luca Baldissera, sarà in diretta tutti i giorni da Wimbledon alle ore 11 circa per portarvi tutte le novità da bordocampo e soprattutto per rispondere alle domande degli ascoltatori.

Ogni puntata potrà poi essere recuperata in differita sul canale YouTube di Ubitennis, così come sulla pagina Facebook del sito.

Nella prima puntata si è parlato di quanto accaduto nelle giornate di vigilia che ha visto tutti i protagonisti allenarsi sui campi di Wimbledon (per un massimo di 45 minuti al giorno) e soprattutto su quelli di Aorangi Park, dove naturalmente l’osservato speciale era Jannik Sinner, grande favorito di questa edizione del torneo maschile.

La brutta notizia per la truppa italiana è rappresentata dall’infortunio al ginocchio subito sabato pomeriggio da Mattia Bellucci durante un allenamento.