Ranking ATP: Sinner, settimana n.78 in vetta. Best ranking per tre azzurri

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Quiete prima della tempesta. È stata una settimana interlocutoria quella appena andata in archivio. Con tutti i giocatori pronti per Wimbledon, che nel frattempo ha offerto i match di qualificazione, il Tour ha proposto solamente due appuntamenti: i 250 di Eastbourne e Maiorca. I due tornei hanno avuto un parterre di giocatori di seconda fascia; per questo, la top 20 è rimasta quasi del tutto invariata. Si registra infatti solamente il sorpasso di Learner Tien – ora al best ranking di numero 17 – ai danni del coetaneo Jakub Mensik.

Più indietro in classifica c’è da far presente il miglior piazzamento di Zizou Bergs, che grazie al suo primo titolo ATP a Eastbourne ha conquistato la 37esima posizione (+11). Grande salto e best ranking anche per Ethan Quinn, finalista a Maiorca e ora al numero 47 (+16). Crollano invece Tallon Griekspoor (n. 58, a seguito di un -19) e Jenson Brooksby (n. 81, dopo un -14). Jannik Sinner, invece, inizia la 78esima settimana in vetta al ranking. Nel mirino ci sono le 80 settimane trascorse al primo posto da Lleyton Hewitt, che lunedì 20 luglio verrà scavalcato dall’azzurro alla decima piazza nella classifica dei numeri 1 più longevi.

Ranking ATP: la top 20 aggiornata

Posizione Giocatore Nazionalità Variazione Punti 1 Jannik Sinner Italia 13450 2 Carlos Alcaraz Spagna 9460 3 Alexander Zverev Germania 7190 4 Felix Auger-Aliassime Canada 4390 5 Ben Shelton Stati Uniti 4160 6 Alex de Minaur Australia 4110 7 Taylor Fritz Stati Uniti 3765 8 Novak Djokovic Serbia 3760 9 Daniil Medvedev 3580 10 Flavio Cobolli Italia 3460 11 Alexander Bublik Kazakistan 2620 12 Casper Ruud Norvegia 2425 13 Andrey Rublev 2420 14 Jiri Lehecka Cechia 2360 15 Lorenzo Musetti Italia 2325 16 Luciano Darderi Italia 2300 17 Learner Tien Stati Uniti +1 2270 18 Jakub Mensik Cechia -1 2255 19 Frances Tiafoe Stati Uniti 2180 20 Valentin Vacherot Principato di Monaco 2138

Poco movimento anche per quanto riguarda i tennisti azzurri. I primi cinque rimangono stabili, mentre perdono un paio di posizioni Matteo Berrettini (n. 51) e Mattia Bellucci (n. 67). Lorenzo Sonego sale invece 3 scalini (n. 69). Federico Cinà (n. 174), Gianluca Cadenasso (n. 190) e Andrea Guerrieri (n. 227) agguantano il best ranking. Marco Cecchinato retrocede di 36 caselle e rischia di uscire dalla top 200 (è n. 195).

Ranking ATP: gli italiani in top 300