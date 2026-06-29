Ranking ATP: Sinner, settimana n.78 in vetta. Best ranking per tre azzurri

Quiete prima della tempesta. È stata una settimana interlocutoria quella appena andata in archivio. Con tutti i giocatori pronti per Wimbledon, che nel frattempo ha offerto i match di qualificazione, il Tour ha proposto solamente due appuntamenti: i 250 di Eastbourne e Maiorca. I due tornei hanno avuto un parterre di giocatori di seconda fascia; per questo, la top 20 è rimasta quasi del tutto invariata. Si registra infatti solamente il sorpasso di Learner Tien – ora al best ranking di numero 17 – ai danni del coetaneo Jakub Mensik.
Più indietro in classifica c’è da far presente il miglior piazzamento di Zizou Bergs, che grazie al suo primo titolo ATP a Eastbourne ha conquistato la 37esima posizione (+11). Grande salto e best ranking anche per Ethan Quinn, finalista a Maiorca e ora al numero 47 (+16). Crollano invece Tallon Griekspoor (n. 58, a seguito di un -19) e Jenson Brooksby (n. 81, dopo un -14). Jannik Sinner, invece, inizia la 78esima settimana in vetta al ranking. Nel mirino ci sono le 80 settimane trascorse al primo posto da Lleyton Hewitt, che lunedì 20 luglio verrà scavalcato dall’azzurro alla decima piazza nella classifica dei numeri 1 più longevi.
Ranking ATP: la top 20 aggiornata
|Posizione
|Giocatore
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Jannik Sinner
|Italia
|13450
|2
|Carlos Alcaraz
|Spagna
|9460
|3
|Alexander Zverev
|Germania
|7190
|4
|Felix Auger-Aliassime
|Canada
|4390
|5
|Ben Shelton
|Stati Uniti
|4160
|6
|Alex de Minaur
|Australia
|4110
|7
|Taylor Fritz
|Stati Uniti
|3765
|8
|Novak Djokovic
|Serbia
|3760
|9
|Daniil Medvedev
|3580
|10
|Flavio Cobolli
|Italia
|3460
|11
|Alexander Bublik
|Kazakistan
|2620
|12
|Casper Ruud
|Norvegia
|2425
|13
|Andrey Rublev
|2420
|14
|Jiri Lehecka
|Cechia
|2360
|15
|Lorenzo Musetti
|Italia
|2325
|16
|Luciano Darderi
|Italia
|2300
|17
|Learner Tien
|Stati Uniti
|+1
|2270
|18
|Jakub Mensik
|Cechia
|-1
|2255
|19
|Frances Tiafoe
|Stati Uniti
|2180
|20
|Valentin Vacherot
|Principato di Monaco
|2138
Poco movimento anche per quanto riguarda i tennisti azzurri. I primi cinque rimangono stabili, mentre perdono un paio di posizioni Matteo Berrettini (n. 51) e Mattia Bellucci (n. 67). Lorenzo Sonego sale invece 3 scalini (n. 69). Federico Cinà (n. 174), Gianluca Cadenasso (n. 190) e Andrea Guerrieri (n. 227) agguantano il best ranking. Marco Cecchinato retrocede di 36 caselle e rischia di uscire dalla top 200 (è n. 195).
Ranking ATP: gli italiani in top 300
|Posizione
|Giocatore
|Variazione
|Punti
|1
|Jannik Sinner
|13450
|10
|Flavio Cobolli
|3460
|15
|Lorenzo Musetti
|2325
|16
|Luciano Darderi
|2300
|35
|Matteo Arnaldi
|1349
|51
|Matteo Berrettini
|-2
|985
|67
|Mattia Bellucci
|-2
|851
|69
|Lorenzo Sonego
|+3
|843
|128
|Francesco Maestrelli
|480
|130
|Stefano Travaglia
|464
|133
|Andrea Pellegrino
|-2
|457
|166
|Luca Nardi
|+3
|348
|174
|Federico Cinà
|+6
|333
|185
|Francesco Passaro
|+5
|310
|190
|Gianluca Cadenasso
|+2
|303
|193
|Giulio Zeppieri
|+2
|296
|195
|Marco Cecchinato
|-36
|292
|226
|Lorenzo Giustino
|+2
|251
|227
|Andrea Guerrieri
|+2
|248
|242
|Stefano Napolitano
|-1
|233
|248
|Raul Brancaccio
|227
|265
|Michele Ribecai
|-6
|211
|268
|Franco Agamenone
|-3
|210