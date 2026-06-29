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Ranking ATP: Sinner, settimana n.78 in vetta. Best ranking per tre azzurri

Sinner si avvicina alle 80 settimane di Hewitt (che supererà matematicamente) come numero 1. Best ranking per Cinà, Cadenasso e Guerrieri

Di Andrea Binotto
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Federico Cinà - Roland Garros 2026 (foto Instagram @imgtennis)
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Quiete prima della tempesta. È stata una settimana interlocutoria quella appena andata in archivio. Con tutti i giocatori pronti per Wimbledon, che nel frattempo ha offerto i match di qualificazione, il Tour ha proposto solamente due appuntamenti: i 250 di Eastbourne e Maiorca. I due tornei hanno avuto un parterre di giocatori di seconda fascia; per questo, la top 20 è rimasta quasi del tutto invariata. Si registra infatti solamente il sorpasso di Learner Tien – ora al best ranking di numero 17 – ai danni del coetaneo Jakub Mensik.

Sezioni
Ranking ATP: la top 20 aggiornataRanking ATP: gli italiani in top 300

Più indietro in classifica c’è da far presente il miglior piazzamento di Zizou Bergs, che grazie al suo primo titolo ATP a Eastbourne ha conquistato la 37esima posizione (+11). Grande salto e best ranking anche per Ethan Quinn, finalista a Maiorca e ora al numero 47 (+16). Crollano invece Tallon Griekspoor (n. 58, a seguito di un -19) e Jenson Brooksby (n. 81, dopo un -14). Jannik Sinner, invece, inizia la 78esima settimana in vetta al ranking. Nel mirino ci sono le 80 settimane trascorse al primo posto da Lleyton Hewitt, che lunedì 20 luglio verrà scavalcato dall’azzurro alla decima piazza nella classifica dei numeri 1 più longevi.

Ranking ATP: la top 20 aggiornata

PosizioneGiocatoreNazionalitàVariazionePunti
1Jannik SinnerItalia13450
2Carlos AlcarazSpagna9460
3Alexander ZverevGermania7190
4Felix Auger-AliassimeCanada4390
5Ben SheltonStati Uniti4160
6Alex de MinaurAustralia4110
7Taylor FritzStati Uniti3765
8Novak DjokovicSerbia3760
9Daniil Medvedev3580
10Flavio CobolliItalia3460
11Alexander BublikKazakistan2620
12Casper RuudNorvegia2425
13Andrey Rublev2420
14Jiri LeheckaCechia2360
15Lorenzo MusettiItalia2325
16Luciano DarderiItalia2300
17Learner TienStati Uniti+12270
18Jakub MensikCechia-12255
19Frances TiafoeStati Uniti2180
20Valentin VacherotPrincipato di Monaco2138

Poco movimento anche per quanto riguarda i tennisti azzurri. I primi cinque rimangono stabili, mentre perdono un paio di posizioni Matteo Berrettini (n. 51) e Mattia Bellucci (n. 67). Lorenzo Sonego sale invece 3 scalini (n. 69). Federico Cinà (n. 174), Gianluca Cadenasso (n. 190) e Andrea Guerrieri (n. 227) agguantano il best ranking. Marco Cecchinato retrocede di 36 caselle e rischia di uscire dalla top 200 (è n. 195).

Ranking ATP: gli italiani in top 300

PosizioneGiocatoreVariazionePunti
1Jannik Sinner13450
10Flavio Cobolli3460
15Lorenzo Musetti2325
16Luciano Darderi2300
35Matteo Arnaldi1349
51Matteo Berrettini-2985
67Mattia Bellucci-2851
69Lorenzo Sonego+3843
128Francesco Maestrelli480
130Stefano Travaglia464
133Andrea Pellegrino-2457
166Luca Nardi+3348
174Federico Cinà+6333
185Francesco Passaro+5310
190Gianluca Cadenasso+2303
193Giulio Zeppieri+2296
195Marco Cecchinato-36292
226Lorenzo Giustino+2251
227Andrea Guerrieri+2248
242Stefano Napolitano-1233
248 Raul Brancaccio227
265Michele Ribecai-6211
268Franco Agamenone-3210

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