Wimbledon, il programma di martedì 30 giugno: Berrettini vs Wawrinka sul Court 1, ci sono Serena Williams e Paolini

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

È stato resto noto l’order of play del day 2 di Wimbledon 2026. Sul Centre Court il programma viene aperto dalla sei volte campionessa Slam Iga Swiatek, opposta all’americana Taylor Townsend. A seguire, l’attesissimo incontro tra Taylor Fritz e l’idolo di casa Jack Draper, prima della chiusura affidata al gran ritorno di Serena Williams contro l’australiana Maya Joint.

Lusso sul Court 1: c’è Berrettini-Wawrinka. Debuttano Zverev e Rybakina

Sul Court 1 fari puntati sul terzo match in programma, un vero e proprio lusso per un primo turno: l’azzurro Matteo Berrettini sfida l’eterno Stan Wawrinka. Prima di loro, sul secondo campo per importanza dell’All England Club, faranno il loro esordio Alexander Zverev (contro il belga Blockx) ed Elena Rybakina (contro la wild card francese Boisson).

Wimbledon: da Paolini a Cobolli, passando per Bellucci, Sonego e Grant nel day 2

Giornata intensissima per i colori azzurri. Sul No.2 Court ci sarà l’atteso esordio di Flavio Cobolli (testa di serie numero 9) opposto all’argentino Mariano Navone. Spostandoci sui campi secondari, sul Campo 4 va in scena un vero e proprio back-to-back italiano con Matteo Arnaldi contro Quentin Halys. Seguito da Lorenzo Sonego contro Tomas Martin Etcheverry. Sul Campo 12 tocca a Jasmine Paolini aprire il programma alle ore 12:00 locali contro Robin Montgomery, mentre sul Campo 11 farà il suo esordio Mattia Bellucci contro lo statunitense Zachari Svajda. Sul Campo 3, infine, occhi puntati anche su Tyra Grant, attesa dalla beniamina di casa Katie Boulter.

Di seguito il programma completo dei primi tre campi e dei match degli italiani impegnati sugli altri campi (gli orari indicati sono quelli locali di Londra, un’ora indietro rispetto all’Italia).