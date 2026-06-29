Wimbledon, Raducanu si ritira per una frattura da stress: “Ho fatto tutto il possibile ma …”

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

La notizia era nell’aria, ma ora c’è anche l’ufficialità: Emma Raducanu non giocherà Wimbledon 2026. La decisione è stata comunicata dalla britannica tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ‘Instagram’, in cui ha spiegato le ragioni del forfait a circa sette ore dalla conferenza stampa nel Media Day, dove invece aveva espresso la volontà di scendere in campo davanti al pubblico amico. A costringerla ad alzare bandiera bianca una frattura da stress alla parte inferiore della gamba destra. Un infortunio di cui ancora non si conoscono i tempi di recupero, ma che spingono la campionessa dello US Open 2021 a saltare lo Slam di casa, dove avrebbe dovuto esordire contro Antonia Ruzic. Ecco, dunque, le sue parole.

“Ciao a tutti. Non posso credere di doverlo dire, ma purtroppo devo ritirarmi da Wimbledon 2026. Ho fatto tutto il possibile per cercare di essere pronta per il match, ma dopo un’ultima valutazione, il fastidio che stavo gestendo si è trasformato in una frattura da stress e il consiglio medico è stato quello di non continuare a giocare con questo infortunio. Giocare a Wimbledon, davanti al pubblico di casa e ai tifosi britannici, significa tutto per me, quindi è qualcosa di davvero difficile da accettare. Voglio ringraziare tutti per il vostro supporto e per i messaggi di incoraggiamento. In momenti come questo significano tutto. Non vedo l’ora di rivedervi presto“.

La ricostruzione dell’infortunio di Emma Raducanu

In un interessante articolo pubblicato nella sezione ‘Sport’, la ‘BBC’ ha ricostruito gli ultimi giorni di Emma Raducanu nel trattare questo fastidio alla gamba destra. Vista con uno stivale protettivo nella giornata di mercoledì 24 giugno, non ha potuto allenarsi giovedì e venerdì per quello che si riteneva essere un problema alla tibia. Il suo ritorno in campo lo ha fatto sabato con il suo team e la compagna di allenamento Alexis Canter, con tanto di fasciatura nella zona interessata dal guaio. A 10′ dalla fine della sessione con Anna Kalinskaya, in cui le due stavano simulando un set, si è dovuta fermare. Al di là di quanto accaduto in quel di Londra, per la britannica si tratta dell’ennesimo infortunio di una carriera funestata. Ai Championships doveva difendere il terzo turno del 2025, quando si arrese ad Aryna Sabalenka.