Wimbledon, pronostici: Sinner senza storia con Kecmanovic, Darderi può perdere

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Wimbledon 2026, giorno 1. Tocca subito al giocatore più atteso, il n.1 al mondo e dominatore indiscusso, del circuito e anche dei pronostici qui a Wimbledon: Jannik Sinner. L’azzurro esordirà alle 14.30 italiane contro Miomir Kecmanovic, un avversario battuto quattro volte su altrettanti incroci. Senza che il serbo sia mai riuscito a mettere davvero in difficoltà l’azzurro. E sembra improbabile, per non dire impossibile, che Sinner possa soffrire proprio oggi a Wimbledon stando ai pronostici.

Il primo passo del n.1 al mondo verso il bis ai Championships (riuscito a soli nove giocatori nell’Era Open) sembra più una formalità che altro. La sua vittoria è infatti a 1,01 su Betsson, Netwin e Stake, mentre un eventuale trionfo di Kecmanovic è mediamente a 15,00, se non oltre. In parole povere, appare davvero utopico immaginare che Sinner quest’oggi scivoli sull’erba di Wimbledon, i pronostici sono ben chiari. Situazione diversa per Luciano Darderi.

Wimbledon, non solo Sinner: Darderi rischia

Oltre a Jannik Sinner, l’unico altro azzurro in campo oggi sarà Luciano Darderi. Il n.14 del seeding, che da sorteggio sfiderebbe il n.1 al mondo agli ottavi, affronterà al primo turno Ethan Quinn. Non comodissimo come debutto per l’italiano, visto che l’americano, da oggi n.47 ATP, viene da una settimana esaltante sull’erba di Maiorca, dove ha perso solo in finale. Gioca molto bene su questi campi, con un buon servizio e un tennis di buon ritmo da fondo campo.

Darderi ha invece perso ai quarti in Spagna, e raramente ha dato il suo meglio sui prati. Non a caso è Quinn ad essere favorito. In maniera non netta, ma abbastanza chiara: 1,60-2,32 su Betsson, 1,61-2,33 su Netwin e 1,63-2,35 su Stake. Luli dovrà trovare il suo gioco, su una superficie veloce, contro un avversario che sa spezzare il tempo ed è molto solido. Verosimilmente, è giusto aspettarsi quantomeno un quarto set, con un parziale vinto a testa. La bilancia pende però leggermente verso Quinn.