Alcaraz torna a testare il polso destro dopo l’infortunio: rientro vicino per Carlitos?

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Non ci sono certezze su Wimbledon 2026, se non che non si ripeterà la finale del 2025. Non tanto perché ci sono dubbi sul fatto che Jannik Sinner possa raggiungere l’ultimo atto, quanto per l’assenza certa di Carlos Alcaraz a Londra, causa infortunio al polso destro. L’ultima apparizione in campo, per lo spagnolo, è quella contro Otto Virtanen al primo turno del Barcelona Open Banc Sabadell 2026 di Barcellona. Poi i forfait a Madrid, Roma e Roland Garros, prima di rinunciare al Queen’s e a Wimbledon (quindi a tutta la stagione sull’erba). E per il bene del tennis la speranza è quella di rivederlo presto nel circuito, anche se nessuno ha la certezza sulla data del rientro. Intanto, però, sui social il murciano ha dato un segnale importante.

Carlos Alcaraz is using his right wrist again in practice.



Positive signs. ❤️ pic.twitter.com/OjvFQTLPNk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 28, 2026

Nelle ultime ore, infatti, Carlos Alcaraz ha pubblicato una storia ‘Instagram’ che mostra il video di un suo allenamento sul cemento indoor. Cappellino al contrario, maglia dei Golden State Warriors, ma soprattutto un dettaglio che più di altri fa ben sperare per il futuro. Come è facile notare, infatti, lo spagnolo è tornato a testare il polso destro, quello infortunato, non colpendo a tutta forse anche per provare a capire fino a dove può spingersi. Che sia un segnale di un possibile ritorno nel circuito nel breve termine? Nessuno ha la risposta, se non lo stesso ‘Carlitos’, che meglio di tutti conosce il suo corpo e le sue condizioni attuali. Certo è che rivederlo in azione, anche se in una ‘sessione privata’ è un bene per gli occhi per gli appassionati.