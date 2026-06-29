Italiani in campo lunedì 29 giugno: a Wimbledon esordio per Sinner (alle 14:30), Darderi e Cocciaretto

Saranno tre gli italiani che scenderanno in campo a Wimbledon nella giornata inaugurale. Lunedì 29 giugno Jannik Sinner, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto faranno il loro debutto ai Championships nella parte alta dei rispettivi tabelloni. I loro incontri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.
Wimbledon: Sinner alle 14:30 sul Centre Court, Darderi sul Court 15
Come da tradizione, sarà il campione in carica a battezzare il Centre Court di Wimbledon. Jannik Sinner calcherà il rettangolo da gioco un mese dopo la dolorosa sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. Al debutto, alle 14:30 precise (orario italiano), sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic che ha battuto quattro volte su quattro, compreso l’ultimo scontro diretto andato in scena proprio nello Slam inglese (successo agevole in tre set).
Anche Luciano Darderi farà il suo esordio a Londra. Luli giocherà il terzo incontro sul Court 15 a partire dalle 12 – dopo due match femminili. Attorno alle ore 15 l’azzurro, che di recente ha subito un intervento alle tonsille, affronterà per la prima volta lo statunitense Ethan Quinn, recentissimo finalista a Maiorca.
Wimbledon: Cocciaretto trova Xinyu Wang sul Court 10
In giornata calcherà il rettangolo da gioco pure Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, reduce da alcuni fastidi al ginocchio, sarà opposta a Xinyu Wang, semifinalista a Bad Homburg solamente pochi giorni fa. Verso le ore 13:30, nel secondo incontro sul Court 10, la tennista italiana sfiderà per la terza volta la cinese, che nel 2018 la superò nel torneo juniores di Wimbledon, ma che nel 2023 uscì sconfitta sul cemento di Merida.
Italiani in campo lunedì 29 giugno
- Wimbledon, Sinner-Kecmanovic, 1° turno: ore 14:30, Centre Court, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW
- Wimbledon, Darderi-Quinn, 1° turno: ore 15 circa, Court 15, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW
- Wimbledon, Cocciaretto-Xin. Wang, 1° turno: ore 13:30 circa, Court 10, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW