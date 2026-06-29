Wimbledon: Sabalenka va di fretta, e batte Kostovic in due set. Al secondo turno ci sarà Kessler

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[1] A. Sabalenka b. [Q] T. kostovic 6-2 6-3

Il debutto a Wimbledon è sempre una pratica delicata, anche per i big. Jannik Sinner ha rischiato grosso nel suo match d’esordio, contro Miomir Kecmanovic. Mentre è filato tutto liscio per Aryna Sabalenka, che ha sconfitto la giovane Teodora Kostovic in poco più di un’ora. La bielorussa non ha avuto alcun intoppo contro la numero 184 del mondo, tradita dalla tensione, specialmente nella fase iniziale della sfida. Con il netto score di 6-2 6-3, Sabalenka ha prenotato il 2° turno dei Championship, dove sfiderà la statunitense McCartney Kessler.

Primo Set: Aryna rasenta la perfezione. Kostovic “ingessata”

Tanta emozione, forse troppa, per la qualificata Kostovic. Alle prese col primo ingresso nel prestigioso campo centrale di Wimbledon, contro la numero uno del mondo. Nonostante i tre incontri disputati nel tabellone cadetto, l’impatto col palcoscenico più glorioso del mondo si rivela deleterio per la serba, investita da una versione frizzante di Sabalenka. Il break al primo game in favore della bielorussa mette già in crisi la giovanissima Teodora, classe 2007, vistosamente rigida nell’esecuzione dei colpi. Discorso inverso per Aryna, che rompe l’emozione del debutto a Church Road con il supporto dell’avversaria. La numero uno si concede il lusso di tirar forte senza pressione, variando con qualche buona smorzata. Sabalenka sperimenta un ampio ventaglio di soluzioni in questo primo parziale, approfittando di un’ingessata Kostovic. Sul primo set Point tenta di capitalizzare uno schema sopraffino, ma il dropshot la tradisce di qualche centimetro. Aryna congela la prima frazione con un netto 6-2.

Secondo Set: Aryna spegne l’entusiasmo della diciannovenne, battendola in due set

La diciannovenne elimina progressivamente la – plausibilissima – tensione iniziale, prendendo coraggio. Qualche buona incursione e primi “contatti” con gli spalti londinese. Kostovic tenta di coinvolgere il composto pubblico casalingo. Il dritto della serba incomincia a suonare in modo diverso, ma proprio nel momento in cui Teodora aumenta il feeling con la pallina, irrompe Sabalenka, che sbarra la strada alla diciannovenne. Un ace, scagliato su un pericoloso 15-30, non ferma la bielorussa in risposta. Da fondo Aryna picchia in modo massacrante, pescando angoli remoti campo centrale dell’All England Club. Kostovic torna a boccheggiare, e il flebile equilibrio svanisce nel giro di una manciata di minuti. Con una risposta di rovescio straordinaria, la numero uno ipoteca l’incontro, lasciando sul posto l’inerme tennista serba. Aryna si precipita per archiviare la pratica, ma Kostovic, sprezzante del pericolo – e ormai spalle al muro – disputa un turno di risposta notevolissimo, regalandosi una micro chance di rimonta. Il primo break conquistato è soltanto una mera illusione per la diciannovenne, che si arrenderà dopo pochi istanti al cospetto della numero uno, cedendo il quinto servizio del match. Aryna vola al secondo turno, dove troverà la statunitense Kessler. (6-2 6-3)