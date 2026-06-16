Wimbledon, le prime wild card: inviti per Dimitrov e Wawrinka, non per Berrettini. Le sorelle Williams giocheranno il doppio

Annunciate le prime wildcard per l’edizione 2026 di Wimbledon. I Championships sono ormai prossimi, e c’era grande attesa, specie in Italia, per conoscere i nomi dei “fortunati” a ricevere gli inviti. Per ora sono state svelate sei wildcard su otto nel tabellone maschile, sette in quello femminile, e un ex finalista di Wimbledon come Matteo Berrettini ancora non compare.

Le wildcard maschili a Wimbledon

C’è un’ampia percentuale britannica, poi ci sono due scelte che riguardano tennisti stranieri, per motivi diversi. Grigor Dimitrov, semifinalista nel 2014, l’anno scorso avanti due set a zero su Sinner prima di ritirarsi per infortunio, è un beniamino del pubblico. Quel problema fisico lo ha pesantemente condizionato, facendolo scivolare al n.163 della classifica ATP. Stan Wawrinka, tre volte campione Slam, due quarti a Wimbledon, è una wildcard in onore dell’ultima partecipazione: a fine anno, infatti darà l’addio al tennis. Rimane fuori Matteo Berrettini, finalista nel 2021, che ha chiesto espressamente una wild card spalleggiato dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Ci sono però ancora due wild card da assegnare e l’organizzazione potrebbe aver scelto di temporeggiare. L’italiano, infatti, potrebbe entrare in tabellone senza bisogno di invito poiché è il prossimo in lista di attesa.

Di seguito, la lista completa (con un’intrigante wildcard nel tabellone di doppio a un altro ex finalista di Wimbledon come Nick Kyrgios, in coppia con Alexander Bublik):

Grigor Dimitrov (BUL)

Jacob Fearnley (GBR)

Arthur Fery (GBR)

Jack Pinnington Jones (GBR)

Arthur Fery (GBR)

Stan Wawrinka (SUI)

da assegnare

da assegnare

Le wildcard femminili

Berrettini era risalito nelle quotazioni alla luce dell’ottimo Roland Garros. Gli basterebbe però un forfait per evitare le qualificazioni. Ben diversa la situazione della finalista di Parigi Maja Chwalinska, che senza una wildcard non avrebbe potuto prendere parte al torneo senza giocare le qualificazioni (ed è n.21 al mondo) E così la polacca sarà l’unica invitata in tabellone ai Championships a non battere bandiera britannica. Quantomeno in singolare.

In doppio la wildcard è infatti stata concessa, restituendo un interesse non visto da anni al tabellone di specialità femminile, alle sorelle Williams. Venus e Serena hanno vinto sei volte il titolo a Wimbledon, l’ultima delle quali proprio 10 anni fa. Do you believe in miracles? In calce, la lista delle wildcard per il tabellone di singolare femminile: