L’anca frena Berrettini: niente Gstaad e Kitzbuhel. “Voglio essere pronto per il cemento”

Niente tornei estivi europei sulla terra rossa per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, ha aggiornato sulle sue condizioni: “Sfortunatamente non potrò giocare Gstaad e Kitzbuhel – ha detto Berrettini, che in passato ha raccolto ottimi risultati in questi eventi -. Dopo discussioni con il mio dottore e il team, ho ricevuto la diagnosi di un dolore cronico all’anca. Il consiglio è stato quello di riposarsi al fine di preparare al meglio lo swing americano sul cemento”. Berrettini, immediatamente dopo la sconfitta contro Dimitrov al terzo turno di Wimbledon, aveva spiegato che l’obiettivo dell’estate diventa a questo punto lo US Open, torneo che non ha potuto giocare nel 2025. Secondo il ranking ATP live è attualmente al numero 42 del mondo: Matteo, dunque, non ha strettissima urgenza di fare punti. Il riposo è la soluzione scelta per cercare di dare continuità ai buoni segnali visti tra Roland Garros e Wimbledon.