Wimbledon

Wimbledon, il programma di mercoledì 8 luglio: Centre Court tutto italiano

Mercoledì a tinte azzurre a Wimbledon: Paolini e Cobolli si giocano le semifinali sul Centrale, mentre sul Campo 1 spicca la sfida Noskova-Mertens

Di Francesco De Salvin
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Flavio Cobolli – Wimbledon 2026
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Entra decisamente nel vivo la seconda settimana dei Championships con una giornata dedicata interamente ai primi quarti di finale. Sul prestigioso palcoscenico del Centre Court l’Italia si prende prepotentemente la scena con i due match in programma. Ad aprire il programma sul campo principale, a partire dalle ore 14:30 italiane, sarà Jasmine Paolini: la testa di serie numero 13 del tabellone va a caccia di un posto in semifinale sfidando l’ucraina Marta Kostyuk (n. 12 del seeding), in una sfida che promette spettacolo e grande intensità agonistica.

Sezioni
Cobolli e la sfida al beniamino di casa Arthur FeryProgramma di lusso sul Court 1: Noskova-Mertens e l’incrocio Fritz

Cobolli e la sfida al beniamino di casa Arthur Fery

Subito a seguire, gli appassionati potranno restare incollati agli schermi (e alle colonne di Ubitennis) per un altro appuntamento storico: Flavio Cobolli, numero 9 del tabellone, calcherà l’erba del Centrale per il suo quarto di finale contro il beniamino di casa, il britannico Arthur Fery. Un incontro dal sapore speciale per l’azzurro, chiamato a superare non solo un avversario insidioso ma anche il calore del pubblico londinese, tutto schierato a sostegno della sorpresa del torneo.

Programma di lusso sul Court 1: Noskova-Mertens e l’incrocio Fritz

Il grande tennis di mercoledì non si esaurisce però sul Centrale. Spostandosi sul Court n. 1, dove gli incontri scatteranno leggermente in anticipo alle ore 14:00 italiane, aprirà le danze il quarto di finale femminile tra la ceca Linda Noskova (testa di serie numero 9) e la belga Elise Mertens (testa di serie n. 25). Al termine di questo match, toccherà agli altri match del singolare maschile: lo statunitense Taylor Fritz, numero 6 del seeding, attende il vincitore dell’ottavo di finale tra Jiri Lehecka e Alexander Zverev per un posto tra i migliori quattro del torneo.

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