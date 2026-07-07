Wimbledon: Gauff vince il derby con Pegula, prima semifinale Slam sull’erba

[7] C. Gauff b. [4] J. Pegula 4-6 6-3 6-3
Il match tra Jessica Pegula e Coco Gauff sarà l’ultimo dei tanti derby USA offerti da questa edizione dei Championships. Chi vincerà si garantirà un posto in semifinale, e per entrambe sarà la prima volta. I precedenti dicono 5-3 per Pegula, ma sull’erba il confronto è in parità: successo di Gauff a Eastbourne nel 2023, vittoria di Pegula a Berlino 2024.
La partita di Wimbledon è la prima in assoluto a livello Slam tra Jessica e Coco. Il match apre il programma sul Centre Court: alle 13.30 (ora di Londra) la giornata è calda (29 gradi) e con un vento leggerissimo; se rimarrà di questa intensità non dovrebbe creare particolari problemi, ma nei giorni scorsi la tendenza è stata all’aumento nelle ore pomeridiane.
Primo set. Pegula vince il sorteggio e sceglie di ricevere. Si comincerà quindi con Gauff al servizio. Quando Coco si porta sul 40-0 si pensa che Jessica abbia un po’ sprecato la possibilità di cominciare con la battuta. Ma poi Gauff commette un doppio fallo e infila una serie di errori gratuiti che portano alla palla break: subito convertita grazie al secondo doppio fallo di Gauff. 1-0 Pegula e servizio. Rispetto ai suoi standard, Pegula ha iniziato giocando un po’ sotto ritmo, forse con l’idea di invitare Gauff a spingere ma soprattutto a sbagliare per prima. E tutto sommato la scelta sta funzionando: tiene la battuta a quindici e si porta sul 2-0.
Terzo game. Finalmente Gauff muove il punteggio, grazie anche ad alcune prime robuste; ma Pegula replica senza problemi: 3-1. Jessica sta impostando un match ordinato, senza strafare; Gauff invece procede a strappi: battute potenti, accelerazioni improvvise alternate ad errori evitabili. Rimane per il momento la distanza del break iniziale. Sul 3-2 Pegula (al servizio) ha un passaggio a vuoto: nastro vincente di Coco sul primo quindici ma poi tre errori consecutivi di Jessica producono il break. Il match torna in parità: 3-3.
Settimo game. Gauff avrebbe l’occasione di portarsi per la prima volta avanti nello score tenendo la battuta. Ma si produce in un game disastroso: due doppi falli e due errori gratuiti rimettono Pegula in vantaggio di un break. Sinora sono stati più gli errori che le prodezze a determinare il risultato. Nell’ottavo game, con Pegula al servizio, la qualità del gioco sale, ma è comunque Jessica a prevalere a trenta: 5-3 Pegula.
Grazie a due potenti prime e anche a un serv&volley Gauff tiene il servizio: 4-5. Pegula servirà per il set dopo il cambio campo. Il game segue l’andamento di quasi tutto il set: Jessica gestisce con più attenzione gli scambi, e la maggior parte delle volte Coco finisce per sbagliare per prima. In 35 minuti di gioco Pegula conquista il primo set 6-4. Parziale con qualità di gioco non esaltante, ed entrambe le giocatrici con saldo negativo vincenti/errori non forzati: Pegula -3 (3/6) Gauff addirittura -11 (6/17).
Secondo set. Il vento è leggermente aumentato, e siccome non è proprio stabile, in alcuni frangenti potrebbe creare qualche fastidio. Gauff comincia al servizio e sono subito problemi, ancora una volta causati dai troppi errori non forzati. Sul 15-40 però questa volta Coco riesce a raddrizzare la situazione: 1-0 per lei. Pegula pareggia 1-1, ma non è particolarmente soddisfatta della sua prestazione: scuote più volte la testa, forse anche perchè un paio di variazioni sulla verticale non le hanno portato frutti. Per il momento però, ci sta pensando Gauff a risolverle i problemi sotto forma di punti concessi con i troppi errori non forzati.
Terzo game. Sul 30-30 un doppio fallo (quinto del match) regala una nuova palla break a Pegula; parte lo scambio, Coco gioca un dritto in avanzamento e si ferma, convinta che uscirà. Invece la palla è buona, allora si riassesta e con una volèe imprendibile salva il pericolo. Vincendo anche i due punti successivi evita di andare sotto anche nel secondo set. Per ora conduce Gauff 2-1. Nel quarto game Pegula torna a spingere secondo i suoi standard, e pareggia a zero i conti 2-2.
Siamo entrati in una nuova fase del match: Gauff è cresciuta nella qualità dei colpi, Pegula l’ha percepito e si è dovuta adeguare, spingendosi su un ritmo superiore; e così il livello di gioco è complessivamente migliorato. Nel frattempo il punteggio dice 4-3 Gauff, in attesa di capire se il set sarà deciso più dai vincenti o più dai gratuiti.
Ottavo game. Come nel sesto game del primo set, Pegula ha un brusco passaggio a vuoto, ma questa volta non ha il break di vantaggio a mantenerla in linea di galleggiamento; i tre gratuiti che infila (l’ultimo è un doppio fallo) le costano il break. 5-3 Gauff e servizio. Coco ne approfitta in pieno: sale 40-30 e fa suo il primo set grazie a un ace. 6-3 Gauff in 37 minuti di gioco. Saldo vincenti errori non forzati del set: Pegula -2 (6/8), Gauff zero (8/8).
Terzo set. Pegula dimostra di essersi riassestata, offrendo un game di apertura al servizio quasi impeccabile: 1-0. Coco pareggia dopo avere salvato una palla break (risposta lunga di Pegula). Nel terzo game Gauff alza decisamente il livello: finalmente l’intraprendenza è sostenuta dalla solidità dei colpi, le accelerazioni e le discese a rete sono vincenti e questo le permette di ottenere il break a quindici. Ora è Coco che governa il gioco e anche il punteggio: 2-1 e servizio. Dal momento della palla break nel secondo game ha infilato una serie di ottimi scambi che le sono valsi un parziale di 11 punti a 2 e il 3-1 nel set.
Quinto game. Pegula al servizio, si trova 0-30. Il rischio di doppio break è alto, ma Jessica chiede aiuto alla battuta: quattro prime robustissime le permettono di conquistare il game, riducendo le distanze: 3-2 Gauff e servizio. Sul 30-30 Pegula le prova davvero tutte per rovesciare la situazione. Il primo lungo scambio lo vince Coco grazie a una palla corta; ma il secondo è di Jessica (errore di dritto di Gauff). Pegula riesce a rispondere a una sassata al servizio, scende a rete e chiude di volo: palla break. Un colpo in rete di Coco in uscita dal servizio permette a Pegula di recuperare il break sul 3-3. Per riuscirci ha dovuto alzare di parecchio il livello del suo tennis.
Settimo game. Per quanto le giocatrici servano bene, siamo in una fase nella quale l’avversaria riesce quasi sempre a rispondere: Gauff vince in risposta quattro punti consecutivi e si riprende il break di vantaggio. 4-3 e servizio. La qualità del match è salita esponenzialmente, siamo diversi livelli sopra il primo set. Ora si sta vedendo davvero un confronto tra le primissime giocatrici del mondo. Coco riesce a tenere il servizio e portarsi 5-3. Pegula è chiamata a servire per rimanere nel match: dal 30-0 commette tre errori gratuiti: match point. Un rovescio in rete di Jessica chiude il match con un nuovo break: 6-3 Gauff. in 108 minuti totali di gioco.
Il terzo set è stato quello giocato nettamente meglio, soprattutto per merito della consueta crescita di Gauff alla distanza come accaduto in quasi tutto il torneo, incluso il precedente match contro Bencic. Saldo vincenti/errori non forzati nel solo terzo set: Pegula -4 (6/10) Gauff +4 (11/4). Coco ha vinto il quarto match al terzo set sui cinque disputati in questa edizione di Wimbledon.