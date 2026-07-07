Wimbledon: Gauff vince il derby con Pegula, prima semifinale Slam sull’erba

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[7] C. Gauff b. [4] J. Pegula 4-6 6-3 6-3

Il match tra Jessica Pegula e Coco Gauff sarà l’ultimo dei tanti derby USA offerti da questa edizione dei Championships. Chi vincerà si garantirà un posto in semifinale, e per entrambe sarà la prima volta. I precedenti dicono 5-3 per Pegula, ma sull’erba il confronto è in parità: successo di Gauff a Eastbourne nel 2023, vittoria di Pegula a Berlino 2024.

La partita di Wimbledon è la prima in assoluto a livello Slam tra Jessica e Coco. Il match apre il programma sul Centre Court: alle 13.30 (ora di Londra) la giornata è calda (29 gradi) e con un vento leggerissimo; se rimarrà di questa intensità non dovrebbe creare particolari problemi, ma nei giorni scorsi la tendenza è stata all’aumento nelle ore pomeridiane.

Primo set. Pegula vince il sorteggio e sceglie di ricevere. Si comincerà quindi con Gauff al servizio. Quando Coco si porta sul 40-0 si pensa che Jessica abbia un po’ sprecato la possibilità di cominciare con la battuta. Ma poi Gauff commette un doppio fallo e infila una serie di errori gratuiti che portano alla palla break: subito convertita grazie al secondo doppio fallo di Gauff. 1-0 Pegula e servizio. Rispetto ai suoi standard, Pegula ha iniziato giocando un po’ sotto ritmo, forse con l’idea di invitare Gauff a spingere ma soprattutto a sbagliare per prima. E tutto sommato la scelta sta funzionando: tiene la battuta a quindici e si porta sul 2-0.

Terzo game. Finalmente Gauff muove il punteggio, grazie anche ad alcune prime robuste; ma Pegula replica senza problemi: 3-1. Jessica sta impostando un match ordinato, senza strafare; Gauff invece procede a strappi: battute potenti, accelerazioni improvvise alternate ad errori evitabili. Rimane per il momento la distanza del break iniziale. Sul 3-2 Pegula (al servizio) ha un passaggio a vuoto: nastro vincente di Coco sul primo quindici ma poi tre errori consecutivi di Jessica producono il break. Il match torna in parità: 3-3.

Settimo game. Gauff avrebbe l’occasione di portarsi per la prima volta avanti nello score tenendo la battuta. Ma si produce in un game disastroso: due doppi falli e due errori gratuiti rimettono Pegula in vantaggio di un break. Sinora sono stati più gli errori che le prodezze a determinare il risultato. Nell’ottavo game, con Pegula al servizio, la qualità del gioco sale, ma è comunque Jessica a prevalere a trenta: 5-3 Pegula.

Grazie a due potenti prime e anche a un serv&volley Gauff tiene il servizio: 4-5. Pegula servirà per il set dopo il cambio campo. Il game segue l’andamento di quasi tutto il set: Jessica gestisce con più attenzione gli scambi, e la maggior parte delle volte Coco finisce per sbagliare per prima. In 35 minuti di gioco Pegula conquista il primo set 6-4. Parziale con qualità di gioco non esaltante, ed entrambe le giocatrici con saldo negativo vincenti/errori non forzati: Pegula -3 (3/6) Gauff addirittura -11 (6/17).

Secondo set. Il vento è leggermente aumentato, e siccome non è proprio stabile, in alcuni frangenti potrebbe creare qualche fastidio. Gauff comincia al servizio e sono subito problemi, ancora una volta causati dai troppi errori non forzati. Sul 15-40 però questa volta Coco riesce a raddrizzare la situazione: 1-0 per lei. Pegula pareggia 1-1, ma non è particolarmente soddisfatta della sua prestazione: scuote più volte la testa, forse anche perchè un paio di variazioni sulla verticale non le hanno portato frutti. Per il momento però, ci sta pensando Gauff a risolverle i problemi sotto forma di punti concessi con i troppi errori non forzati.

Terzo game. Sul 30-30 un doppio fallo (quinto del match) regala una nuova palla break a Pegula; parte lo scambio, Coco gioca un dritto in avanzamento e si ferma, convinta che uscirà. Invece la palla è buona, allora si riassesta e con una volèe imprendibile salva il pericolo. Vincendo anche i due punti successivi evita di andare sotto anche nel secondo set. Per ora conduce Gauff 2-1. Nel quarto game Pegula torna a spingere secondo i suoi standard, e pareggia a zero i conti 2-2.

Siamo entrati in una nuova fase del match: Gauff è cresciuta nella qualità dei colpi, Pegula l’ha percepito e si è dovuta adeguare, spingendosi su un ritmo superiore; e così il livello di gioco è complessivamente migliorato. Nel frattempo il punteggio dice 4-3 Gauff, in attesa di capire se il set sarà deciso più dai vincenti o più dai gratuiti.

Ottavo game. Come nel sesto game del primo set, Pegula ha un brusco passaggio a vuoto, ma questa volta non ha il break di vantaggio a mantenerla in linea di galleggiamento; i tre gratuiti che infila (l’ultimo è un doppio fallo) le costano il break. 5-3 Gauff e servizio. Coco ne approfitta in pieno: sale 40-30 e fa suo il primo set grazie a un ace. 6-3 Gauff in 37 minuti di gioco. Saldo vincenti errori non forzati del set: Pegula -2 (6/8), Gauff zero (8/8).

Terzo set. Pegula dimostra di essersi riassestata, offrendo un game di apertura al servizio quasi impeccabile: 1-0. Coco pareggia dopo avere salvato una palla break (risposta lunga di Pegula). Nel terzo game Gauff alza decisamente il livello: finalmente l’intraprendenza è sostenuta dalla solidità dei colpi, le accelerazioni e le discese a rete sono vincenti e questo le permette di ottenere il break a quindici. Ora è Coco che governa il gioco e anche il punteggio: 2-1 e servizio. Dal momento della palla break nel secondo game ha infilato una serie di ottimi scambi che le sono valsi un parziale di 11 punti a 2 e il 3-1 nel set.

Quinto game. Pegula al servizio, si trova 0-30. Il rischio di doppio break è alto, ma Jessica chiede aiuto alla battuta: quattro prime robustissime le permettono di conquistare il game, riducendo le distanze: 3-2 Gauff e servizio. Sul 30-30 Pegula le prova davvero tutte per rovesciare la situazione. Il primo lungo scambio lo vince Coco grazie a una palla corta; ma il secondo è di Jessica (errore di dritto di Gauff). Pegula riesce a rispondere a una sassata al servizio, scende a rete e chiude di volo: palla break. Un colpo in rete di Coco in uscita dal servizio permette a Pegula di recuperare il break sul 3-3. Per riuscirci ha dovuto alzare di parecchio il livello del suo tennis.

Settimo game. Per quanto le giocatrici servano bene, siamo in una fase nella quale l’avversaria riesce quasi sempre a rispondere: Gauff vince in risposta quattro punti consecutivi e si riprende il break di vantaggio. 4-3 e servizio. La qualità del match è salita esponenzialmente, siamo diversi livelli sopra il primo set. Ora si sta vedendo davvero un confronto tra le primissime giocatrici del mondo. Coco riesce a tenere il servizio e portarsi 5-3. Pegula è chiamata a servire per rimanere nel match: dal 30-0 commette tre errori gratuiti: match point. Un rovescio in rete di Jessica chiude il match con un nuovo break: 6-3 Gauff. in 108 minuti totali di gioco.

Il terzo set è stato quello giocato nettamente meglio, soprattutto per merito della consueta crescita di Gauff alla distanza come accaduto in quasi tutto il torneo, incluso il precedente match contro Bencic. Saldo vincenti/errori non forzati nel solo terzo set: Pegula -4 (6/10) Gauff +4 (11/4). Coco ha vinto il quarto match al terzo set sui cinque disputati in questa edizione di Wimbledon.