Wimbledon, pronostici: Sinner ancora campione. Sembra una formalità, anche contro Zverev

Bonus Registrazione

La promozione è riservata ai nuovi clienti che registrano un conto su Betsson a partire dalle ore 12:00 del 10 giugno 2026 ed è ottenibile una sola volta per persona, nucleo familiare, indirizzo IP e conto di gioco. Per ricevere il bonus è necessario convalidare il conto gioco, inviando una copia di un documento di identità in corso di validità a seguito dalla registrazione, oppure completando la registrazione tramite SPID.

Per ottenere 1.000€ di bonus gratis alla registrazione, è necessario aprire un nuovo conto gioco Betsson tramite SPID. I giocatori che effettuano la registrazione manuale riceveranno invece 200€ di bonus gratis.

Il bonus gratis relativo alla registrazione manuale dal valore di 200€ viene assegnato secondo il seguente schema:

20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati in automatico subito dopo aver convalidato il conto tramite invio di un documento d'identità valido.

20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 7 giorni dopo la convalida del conto gioco.

20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 14 giorni dopo la convalida del conto gioco.

20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 21 giorni dopo la convalida del conto gioco.

20€ di Fun Bonus Sport e 20€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 28 giorni dopo la convalida del conto gioco.

Il bonus gratis relativo alla registrazione SPID dal valore di 1.000€, viene assegnato secondo il seguente schema:

100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati in automatico subito dopo aver completato la registrazione tramite SPID.

100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 7 giorni dopo la registrazione.

100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 14 giorni dopo la registrazione.

100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 21 giorni dopo la registrazione.

100€ di Fun Bonus Sport e 100€ di Fun Bonus Casinò vengono accreditati 28 giorni dopo la registrazione.

Ogni Fun Bonus da 100€ (Sport o Casinò) relativo alla registrazione tramite SPID viene assegnato in due tranche, rispettivamente da 20€ e 80€, accreditate contemporaneamente sul conto di gioco secondo le tempistiche descritte nel precedente punto.

I Fun Bonus Sport devono essere utilizzati per piazzare scommesse in multipla pre-match (sono esclusi sistemi e scommesse live) da almeno 20€, contenenti almeno 8 selezioni, ognuna con quota minima 1.50.

I Fun Bonus Sport hanno una validità di 5 giorni, dopodiché saranno annullati. Per il Fun Bonus Sport da 20€ relativo alla registrazione manuale, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 20€. Per il Fun Bonus Sport extra da 80€ relativo alla registrazione SPID, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 80€.

Per utilizzare il Fun Bonus Sport, piazza la tua scommessa e abilita l'opzione Fun Bonus Sport. Nella schermata successiva potrai decidere quale Fun Bonus Sport utilizzare e controllare le condizioni di piazzamento di ciascun Fun Bonus Sport. Clicca su "Conferma" per selezionare il Fun Bonus ed inserirlo in Schedina.

Le scommesse piazzate con Fun Bonus Sport devono contenere solamente eventi che si concluderanno e saranno refertati entro il periodo di validità del Fun Bonus Sport.

Le eventuali vincite ottenute dalle scommesse piazzate utilizzando il Fun Bonus Sport saranno convertite in Real Bonus. Il Real Bonus verrà assegnato solo dopo la refertazione di tutte le schedine giocate con saldo Fun Bonus.

L'eventuale Real Bonus convertito deve essere utilizzato per piazzare scommesse pre-match (sono esclusi sistemi, betbuilder e scommesse live) con almeno 3 selezioni, ognuna con quota minima 1.50. Il Real Bonus ha una validità di 5 giorni, dopodiché sarà annullato. Per regolamentazione ADM, l'importo massimo consentito per piazzare scommesse con Real Bonus è 100€. Se si effettua una scommessa di importo superiore a 100€ il sistema utilizzerà in automatico il Saldo reale presente sul conto gioco.

Le scommesse piazzate con Real Bonus Sport devono contenere solamente eventi che si concluderanno e saranno refertate entro il periodo di validità del Real Bonus.

Tutte le vincite ottenute da scommesse piazzate con Real Bonus saranno accreditate in saldo reale, prelevabile dal cliente.

Ogni Fun Bonus Casinò può essere utilizzato sui seguenti giochi del Casinò: Pirots 4, Legacy of Dead, Reactoonz, Book of Ra Deluxe, Shining Crown, Extra Chilli, Gold Blitz Ultimate, Sweet Bonanza Super Scatter, Gates of Olympus: Super Scatter, Big Bass Bonanza 1000, Esqueleto Explosivo 2, Sahara Riches Cash Collect, 20 Coins Grand Gold Edition, Fire in the Hole 3, Arena of Gold: Shields of Glory Power Combo, Money Train 4, King Kong Cash: Even Bigger Bananas 2, Pink Joker: Hold and Win, Big Bamboo, Duel at Dawn, Pond of Plinko, Euphoria Super Stars, The Big Easy, Thors Rage, Dice Ways.

Ogni Fun Bonus Casinò deve essere rigiocato 50 volte per poter essere convertito in Real Bonus. I Fun Bonus Casinò hanno una validità di 24 ore, dopodiché saranno annullati. Per il Fun Bonus Casinò da 20€ relativo alla registrazione manuale, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 20€. Per il Fun Bonus Casinò extra da 80€ relativo alla registrazione SPID, l'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 80€.

Nel caso in cui l'importo residuo del Fun Bonus Casinò scenda sotto a 0.10€, lo stesso scadrà automaticamente.

Per utilizzare il Fun Bonus Casinò, selezionalo all'interno dell'apposita finestra al momento dell'apertura di uno dei giochi in promozione.

L'eventuale Real Bonus convertito può essere utilizzato su tutti i giochi del Casinò. Tutte le vincite ottenute giocando con Real Bonus saranno accreditate in saldo reale, prelevabile dal cliente.

Le offerte di benvenuto dedicate ai nuovi giocatori sono ottenibili solamente una volta per persona, indirizzo IP, conto e domicilio.

Betsson si riserva il diritto di modificare o interrompere questa offerta in qualsiasi momento e senza darne previa comunicazione.

Betsson si riserva il diritto di consultare i registri delle transazioni e login in qualsiasi momento, per qualsivoglia ragione, e di escludere il giocatore, o più giocatori, da successive offerte o di sospendere immediatamente il loro conto di gioco se queste registrazioni dovesse risultare che abbiano preso parte a strategie fraudolente considerate come 'Abuso della Promozione' da Betsson.

Termini e Condizioni Generali delle Promozioni si applicano a questa offerta.

Bonus Deposito Sport

La promozione è disponibile per i nuovi registrati, che hanno aperto un conto su Betsson a partire dal 7 Aprile 2025.

Per partecipare alla promozione è necessario effettuare una prima ricarica da almeno 5€, entro 7 giorni dall'avvenuta registrazione, con un metodo di pagamento valido (sono esclusi Skrill e Neteller).

Per ricevere il bonus è necessario giocare sei volte l'importo depositato su una o più scommesse pre-match o live (sono esclusi sistemi) con almeno 3 selezioni, ognuna con quota minima 1.50, entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione. Tutte le quote di tutte le selezioni devono essere almeno 1.50 per rendere la scommessa qualificante ai fini del calcolo del bonus. Se il deposito supera i 500€, sarà sufficiente effettuare scommesse qualificanti solo per 500€ per ricevere il bonus. Ad esempio, se depositi 1000€, ti basterà piazzare 6 scommesse da 500€, con almeno 3 selezioni e quota minima di 1.50 ciascuna, per ottenere un bonus di 500€.

Solamente le schedine che si concluderanno entro 30 giorni dalla registrazione saranno ritenute valide ai fini dell'ottenimento del bonus.

Le scommesse piazzate con saldo bonus, le scommesse sulle quali è stato effettuato il cashout e le scommesse contenenti eventi rinviati, annullati, sospesi o posticipati (quota evento portata ad 1.00) non sono considerate valide ai fini dell'ottenimento del bonus.

Il bonus è pari al 100% dell'importo della prima ricarica. Il bonus minimo ricevibile è 5€. Il bonus massimo ricevibile è 500€.

Il bonus viene assegnato in automatico, nel momento in cui tutti gli avvenimenti inclusi nelle scommesse saranno refertati, come Fun Bonus Sport, da utilizzare per piazzare scommesse pre-match (sono esclusi sistemi e scommesse live) con almeno 3 selezioni, ognuna con quota minima 1.50. Il Fun Bonus ha una validità di 5 giorni, dopodiché sarà annullato.

Per visualizzare il Fun Bonus, accedi alla sezione "Promozioni e bonus" del tuo conto e poi clicca sul tab "Fun Bonus". Per utilizzarlo, clicca sul bottone "Inserisci nel carrello", vai alla sezione Sport e piazza la tua scommessa assicurandoti che il Fun Bonus sia inserito in schedina.

Le scommesse piazzate con Fun Bonus Sport devono contenere solamente eventi che si concluderanno e saranno refertate entro il periodo di validità del Fun Bonus.

Le eventuali vincite ottenute dalle scommesse piazzate utilizzando il Fun Bonus saranno convertite in Real Bonus. L'importo massimo convertibile in Real Bonus è pari a 500€. Il Real Bonus verrà assegnato solo dopo la refertazione di tutte le schedine giocate con saldo Fun Bonus.

L'eventuale Real Bonus convertito deve essere utilizzato per piazzare scommesse pre-match (sono esclusi sistemi e scommesse live) con almeno 3 selezioni, ognuna con quota minima 1.50. Il Real Bonus ha una validità di 5 giorni, dopodiché sarà annullato. Per regolamentazione ADM, l'importo massimo consentito per piazzare scommesse con Real Bonus è 100€. Se si effettua una scommessa di importo superiore a 100€ il sistema utilizzerà in automatico il Saldo reale presente sul conto gioco.

Tutte le vincite ottenute da scommesse piazzate con Real Bonus saranno accreditate in saldo reale, prelevabile dal cliente.

Le offerte di benvenuto dedicate ai nuovi giocatori sono ottenibili solamente una volta per persona, indirizzo IP, conto e domicilio.

Betsson si riserva il diritto di modificare o interrompere questa offerta in qualsiasi momento e senza darne previa comunicazione.

Betsson si riserva il diritto di consultare i registri delle transazioni e login in qualsiasi momento, per qualsivoglia ragione, e di escludere il giocatore, o più giocatori, da successive offerte o di sospendere immediatamente il loro conto di gioco se queste registrazioni dovesse risultare che abbiano preso parte a strategie fraudolente considerate come 'Abuso della Promozione' da Betsson.

Termini e Condizioni Generali delle Promozioni si applicano a questa offerta.