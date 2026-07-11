ATP Gstaad, il tabellone: Bublik e Ruud i favoriti del torneo. Sonego unico italiano, riecco Vacherot

Neanche il tempo che Wimbledon volga al termine, che il Tour ATP è già pronto per trasferirsi altrove. Dal 13 al 19 luglio si giocherà l’EFG Swiss Open Gstaad, torneo 250 su terra rossa svizzera che va in scena dal lontano 1915. A oltre 1000 metri di altitudine i giocatori si spartiranno i 612.620 euro di montepremi messi in palio dagli organizzatori.
Bublik al comando, Tsitsipas-Buse al primo turno
Il primo favorito del seeding sarà nientemeno che il campione in carica Alexander Bublik, che nel 2025 intascò la doppietta Gstaad–Kitzbuhel. Il kazako – come tutte le prime quattro teste di serie – esordirà direttamente al secondo turno contro un qualificato o contro il francese Quentin Halys, da quelle parti finalista nel 2024, perdendo contro Berrettini.
Seguendo il tabellone dall’alto in basso, l’ottavo favorito del seeding è lo spagnolo Jaume Munar. Nella parte alta del tabellone l’altra testa di serie più importante è il transalpino Arthur Rinderknech, che però dovrà stare attento a Ignacio Buse (n. 5). Sempre che il peruviano riesca a uscire indenne innanzitutto dal big match di primo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, battuto in due set di recente sull’erba di Maiorca.
Sonego unico italiano, torna Vacherot. Ruud-Wawrinka agli ottavi?
Proseguendo, nella sezione inferiore del tabellone ecco Raphael Collignon. Se il belga sconfiggerà al debutto il qualificato che avrà dal lato opposto della rete, al secondo turno potrebbe incrociare la racchetta con Lorenzo Sonego, unico italiano presente nel torneo svizzero (a meno che Federico Cinà non riesca a superare il tabellone cadetto), dopo il forfait di Matteo Berrettini. Il torinese affronterà al primo turno l’austriaco Joel Josef Schwaerzler. In caso di doppio successo, ai quarti Sonny potrebbe trovare il rientrante Valentin Vacherot. Il monegasco non scende in campo dal primo turno vinto al Roland Garros.
Nel suo debutto dovrà però stare attento, perché potrebbe sfidare il tedesco Yannick Hanfmann, finalista a Gstaad nel 2017. Proseguendo con i secondi classificati nelle passate edizioni del torneo, anche l’argentino Juan Manuel Cerundolo – finalista uscente – proverà a difendere le sue chance. Così come l’idolo di casa Stan Wawrinka, finalista nel lontano 2005. Dovesse riuscire a battere il portoghese Jaime Faria al primo turno, agli ottavi lo svizzero sarebbe opposto al norvegese Casper Ruud, numero 2 del seeding, campione a Gstaad nelle edizioni 2021 e 2022.