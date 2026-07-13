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Italiani in campo lunedì 13 luglio: Sonego e il doppio Vavassori/Pellegrino. A che ora e dove vederli

Lorenzo Sonego impegnato a Gstaad, ma tra gli italiani in campo c'è anche Francesco Passaro nelle qualificazioni di Bastad

Di Fabio Barera
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SARDEGNA OPEN 2026 ATP CHALLENGER Tennis Club Cagliari 29/04/2026 Lorenzo Sonego Foto Giampiero Sposito
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Con la sbornia del quinto sigillo Slam di Jannik Sinner, campione a Wimbledon 2026 grazie al successo in finale contro Alexander Zverev, ci apprestiamo a vivere una settimana di caratura minore in cui però non mancheranno italiani da seguire. Nella giornata di lunedì 13 luglio si partirà molto presto, alle 10:30 sulla Roy Emerson Arena, con l’incontro tra Lorenzo Sonego e Joel Josef Schwaerzler, valevole per il primo turno dell’EFG Swiss Open Gstaad 2026. Zero precedenti tra i due anche per la giovane età dell’austriaco, 20 anni, presente in tabellone grazie al programma per i NextGen.

Sezioni
Dove vedere i match degli azzurriItaliani in campo lunedì 13 luglio

Spostandoci al Nordea Open 2026 di Bastad, il primo appuntamento è alle ore 11:00 sul Court 1, con Francesco Passaro, che nel turno decisivo di qualificazione per accedere al main draw se la vedrà con Martin Krumich (Cechia), mai affrontato prima in carriera. Alle 12:00, sul Court 2, apriranno e chiuderanno l’order of play Andrea Pellegrino/Andrea Vavassori: gli azzurri tornano a giocare insieme a due anni di distanza dall’ultima volta e lo faranno contro Luke Johnson e Jan Zielinski, teste di serie n. 4.

Dove vedere i match degli azzurri

Per seguire gli italiani impegnati in campo a Gstaad e Bastad, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport, mentre per chi volesse affidarsi allo streaming c’è NOW.

Italiani in campo lunedì 13 luglio

  • ATP Gstaad: L. Sonego – [NG] J. Schwaerzler, primo turno, primo match sulla Roy Emerson Arena, ore 10:30
  • ATP Bastad: [4] F. Passaro – M. Krumich, secondo turno di qualificazione, primo match sul Court 1, ore 11:00
  • ATP Bastad: [4] L. Johnson/J. Zielinski – A. Pellegrino/A. Vavassori, primo match sul Court 2, ore 12:00
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