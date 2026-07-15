ATP Bastad: vittoria in due set per Travaglia e Darderi su Navone e Altmaier. Dimitrov si arrende a Borges

Grande Italia all’ATP 250 di Bastad, con quattro set vinti su quattro e due azzurri ai quarti di finale.

Impensabile, alla vigilia, la vittoria di Stefano Travaglia per 6-4 6-2 sul più che esperto terraiolo Mariano Navone, sconfitto per la quarta volta consecutiva.

Ben meno sorprendente, invece, quella del campione in carica Luciano Darderi sul mai facile Daniel Altmaier, battuto con un doppio 6-4.

Sulla strada verso la difesa del titolo, adesso, c’è la testa di serie numero 5 Nuno Borges, dominante su uno spentissimo Grigor Dimitrov.

Travaglia, invece, trova Vallejo, vincitore dopo tre ore di lotta con Botic Van De Zandschulp.

S. Travaglia b. [4] M. Navone 6-4 6-2

Tra Stefano Travaglia e il Nordea Open è scattata la scintilla, tanto che il 34enne di Ascoli Piceno, dopo essersi sbarazzato all’esordio in due set del qualificato ceco Martin Krumich, ha sconfitto al secondo turno, per 6-4 6-2, anche l’argentino Mariano Navone.

Primo set: inizio lento, poi Travaglia trova il break nel settimo game per prendere il controllo del set

Il primo parziale stenta a decollare, almeno nella sua prima metà, dove chi serve comanda. Poi, nel settimo gioco, il marchigiano trasforma la prima palla-break dell’incontro con un gran rovescio lungolinea per salire 4-3. Travaglia è molto solido dietro la sua prima palla, e anche con la seconda non trema. Navone però resta attaccato nel punteggio, e nel decimo gioco si procura quattro palle-break, le prime per lui, che l’azzurro annulla con decisione e un pizzico di fortuna. Il set point Travaglia lo conquista con un diritto lungolinea, mentre è con una volée di diritto che sigilla il primo set 6-4.

Secondo set: nella ripresa Travaglia passa subito al comando e non si volta più indietro

Navone, scosso dall’epilogo del set precedente, finisce per cedere la battuta anche in apertura di ripresa, dopo un rovescio lungolinea fuori misura. A quel punto Travaglia è conscio di avere la partita in pugno, specie dopo l’ennesimo diritto sbagliato dall’argentino che gli costa il secondo break filato. Il resto del set è una pura formalità per il marchigiano, che chiude la pratica per 6-2 dopo l’ennesimo errore non forzato di Navone.

Nei quarti di venerdì – i sesti in carriera a livello ATP – i primi da Pune, nel gennaio del 2022, Travaglia affronterà il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Tra il marchigiano ed il 22enne di Asuncion non ci sono precedenti.

[5] N. Borges b. G. Dimitrov 6-4 6-2

Un Nuno Borges tirato a lucido si sbarazza in due set del bulgaro Grigor Dimitrov negli ottavi del Nordea Open di Bastad, infiggendogli un perentorio 6-4 6-2 in poco più do un’ora di gioco. Per la quinta testa di serie è il quarto quarto di finale a livello ATP della stagione.

Proprio a Bastad il 29enne portoghese ottenne l’unico titolo ATP della sua carriera, nel 2024, battendo in finale niente meno che Rafael Nadal. Una partita solidissima quella di Borges, che ha concesso solo sei game a Dimitrov, reduce dagli ottavi di finale a Wimbledon della scorsa settimana. Il nativo di Maia ha avuto la meglio negli scambi da fondo campo, tenendo alta la pressione in risposta, specie sulla seconda di servizio del bulgaro, conquistando il 67% dei punti giocati. Nel primo parziale Borges rompe gli indugi subito nel primo game, prima di venire ripreso da Dimitrov sul 2-2. Senza perdersi d’animo, Borges si riprende la testa nel punteggio con il break decisivo nel quinto game, che gli vale il primo set. La ripresa invece è una formalità, dopo i due break in apertura nel primo e terzo gioco.

A caccia della sua seconda semifinale stagionale, Borges affronterà il campione in carica Luciano Darderi.

[2] L. Darderi b. D. Altmaier 6-4 6-4

Ottima vittoria per Luciano Darderi all’esordio in Svezia con Daniel Altmaier, battuto 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti.

Il tedesco continua a non trovar continuità, dopo la buona vittoria nel turno inaugurale col francese Gaston.

L’avvio di match è subito decisivo: dominando un evidentemente ancor freddo Altmaier, Darderi conquista il break a 15 in apertura, controllando agilmente i propri successivi turni di battuta.

Nel quinto gioco il tedesco rischia di andar sotto di due break, ma è bravo a salvarsi e a restar aggrappato. Non lasciando sfuggir via il proprio avversario, nell’ottavo game conquista la chance per rimettere tutto on-serve: Luli la annulla e, a zero, tiene il turno di servizio che gli regala il primo set.

Alla ripresa la musica non varia: il tedesco continua a faticare sul proprio servizio, mai trovando continuità e precisione. Altmaier salva 4 palle break nei primi tre giochi, e prova a salir di livello: in risposta, però, non riesce ad avvicinarsi. L’azzurro sulla prima è perfetto, in battuta concede pochissimo. Nel nono gioco, le speranze del tedesco si spengono definitivamente: alla quinta palla break, Darderi completa il sorpasso e, come nel parziale precedente, non trema neppure un attimo nel turno di battuta decisivo.