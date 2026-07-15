ATP Gstaad: avanzano gli illustri cugini Rinderknech e Vacherot, sospeso il match di Tsitsipas

Altro giro, altra corsa e un’altra giornata ricca di spunti sulla terra battuta dell’EFG Swiss Open Gstaad. Il programma del torneo elvetico entra nel vivo con i primi quattro incontri valevoli per gli ottavi di finale. A tenere banco non è stato solo lo spettacolo sul rettangolo di gioco, ma anche un meteo decisamente capriccioso: la pioggia ha infatti costretto gli organizzatori a diverse interruzioni temporanee, spezzando il ritmo dei protagonisti in campo. Una giornata dal sapore dolceamaro per i colori azzurri, segnata soprattutto dal ko di Lorenzo Sonego, costretto ad arrendersi in due set tiratissimi al belga Raphael Collignon. Andiamo a ripercorrere nel dettaglio l’andamento degli altri tre match odierni.

[4] A. Rinderknech b. C. Tabur 6(9)-7 7-6(5)

Il derby transalpino sul rosso della Roy Emerson Arena si apre all’insegna del massimo equilibrio, con un primo set tiratissimo deciso soltanto al tie-break a favore di Clement Tabur. Nonostante il maltempo (che ha momentaneamente fatto sospendere il match sul 5-5) i 7 ace e un ottimo rendimento al servizio di Arthur Rinderknech, il n. 711 del mondo ha capitalizzato al meglio l’unico break point concesso, spuntandola di misura. Nel secondo parziale arriva la reazione di Rinderknech che, aggrappandosi al servizio (salito a 12 ace complessivi), si impone a sua volta al tie-break pareggiando i conti e rimandando il verdetto al terzo set. L’atto finale è un’altalena di emozioni: a spuntarla, è Rinderknech. Quest’ultimo, infatti, riesce ad imporsi in rimonta con il punteggio di 6(9)-7 7-6(5) 7-5.

[3] V. Vacherot b. Y. Hanfmann 4-6 6-3 6-4

Sul Campo 1, la sfida tra il tedesco Yannick Hanfmann e il monegasco Valentin Vacherot, al rientro nel circuito si sviluppa lungo i binari di un equilibrio quasi perfetto. Nel primo parziale, Hanfmann è impeccabile a sfruttare le pochissime chance a disposizione per imporsi per 6-4, ma la reazione di Vacherot non tarda ad arrivare nel secondo set: aggrappandosi a una sontuosa resa al servizio (impreziosita da ben 10 ace totali), il monegasco riesce ad imporsi con il punteggio di 6-3 rimandando la decisione della sfida al terzo e decisivo set.

Nel terzo set Vacherot deve subito fronteggiare quattro palle break nel secondo game, ma riesce a salvarle tutte al termine di una battaglia ai vantaggi. Il monegasco sfrutta lo slancio nel gioco successivo, strappando il servizio a Hanfmann alla seconda occasione e consolidando poi il vantaggio a zero per il 3-1. Sul 3-2 è ancora costretto a rimontare da 0-40, cancellando altre tre palle break prima di salire 4-2. Hanfmann resta in scia, ma Vacherot non concede più aperture: sul 5-4 tiene la battuta a zero e chiude la rimonta con il definitivo 4-6 6-3 6-4.

Nel match tra Jerome Kym e Stefanos Tsitsipas non è invece arrivato il verdetto. Dopo aver perso il primo set 6-4, lo svizzero ha pareggiato i conti imponendosi 7-6(2) nel secondo. Grande equilibrio anche nella frazione decisiva, interrotta sul 5-5 dopo oltre due ore di gioco a causa dell’oscurità. La partita riprenderà dunque giovedì.

