ATP Umago: Arnaldi si complica la vita all’esordio. Ma vince con Gomez in tre set

[4] M. Arnaldi b. F.A Gomez 6-3 5-7 6-3

Matteo Arnaldi parte con il piede giusto al “Plava Laguna Croatia Open”, l’ATP 250 attualmente in corso sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il sanremese si complica un po’ la vita, ma alla fine riesce a domare l’argentino Federico Agustin Gomez in tre set, 6-3 5-7 6-3 dopo 2h e 34′.

Prosegue il buono stato di forma di Matteo, dopo il terzo turno agli Internazionali BNL d’Italia e la semifinale al Roland Garros, il suo miglior risultato in uno Slam. Dopo un primo set ben gestito grazie ai due break in apertura, nel secondo Arnaldi non trasforma i tre match point a disposizione e si fa scippare un set già in tasca. Niente paura però, perché nel terzo set la quarta forza del seeding torna a giocare il suo miglior tennis d’attacco, chiudendo il match per 6-3. Ai quarti Matteo affronterà il bosniaco Damir Dzumhur.

Primo set: Arnaldi prende subito l’iniziativa e scappa via con i due break in apertura

Il primo parziale si mette subito sui giusti binari per Arnaldi, che strappa il servizio a Gomez nel game di apertura con un passante in recupero di dritto. Il sanremese è molto attivo in risposta, tanto da ottenere un secondo break sul 2-0, dopo l’ennesimo dritto sbagliato dall’argentino. Sul 4-0 arrivano altre tre palle break per Matteo, ma stavolta Gomez si salva servendo con precisione. Nel game successivo arriva l’unico passaggio a vuoto per l’azzurro nel set, che si fa rimontare da sopra 30-0 nel punteggio in un turno di battuta avaro di prime. Arnaldi però non si scompone, e forte del doppio break di vantaggio, chiude il primo set strappando per la terza volta il servizio a Gomez, che cede ad Arnaldi il parziale per 6-3.

Secondo set: Arnaldi spreca tre match point e rimette in partita Gomez che gli strappa servizio e set

Il secondo set è più equilibrato, scandito dal ritmo dei turni al servizio dei due giocatori. Gomez – che al termine del primo set si è fatto fasciare il piede destro – mette tante prime in campo, nel tentativo di disinnescare la risposta aggressiva di Arnaldi che tanto lo aveva disturbato nel set precedente; Matteo invece mette in campo meno prime, ma quando entrano sono sentenza.

Nel nono game, Gomez si ritrova spalle al muro e dopo un rovescio tirato a metà rete deve affrontare tre match point conquistati dal sanremese. Ma ad Arnaldi qualcosa si spezza: sbaglia due rovesci consecutivi, mentre sul terzo match point Gomez spinge forte con il dritto inducendolo all’errore. Salvatosi sull’orlo del baratro, l’argentino trova la forza di breakkare uno sfiduciato Matteo nel game seguente, quello che vale al suo avversario il 7-5.

Terzo set: Arnaldi salva due palle break e trova lo slancio per scappare via sul 2-1

Nel terzo e decisivo set Matteo deve affrontare due palle break sul 1-1, che annulla in maniera impeccabile con due prime chirurgiche. Da qui il sanremese trova lo slancio per strappare la battuta a Gomez nel quarto gioco, quando si guadagna due palle break, convertendo la seconda, grazie a un doppio fallo dell’argentino. In questo terzo set la prima palla di Matteo torna a viaggiare come nel primo set, anzi, meglio, tenendo a bada l’argentino in risposta. I due match point Arnaldi li ottiene con un diritto in corridoio di Gomez, mentre è con un attacco profondo di dritto che il sanremese chiude la pratica chiudendo per 6-3.